Totalsanierung Theater St.Gallen: Reportage von der Baustelle

Reportage Dreck, Beton und Gräberfeld im Zuschauerraum: Ein Gang durch die riesige Baustelle des Theaters St.Gallen Vor einem Jahr fuhren die Bagger auf und das Theater St.Gallen zügelte ins Provisorium. Was ist seitdem im Paillardbau passiert? Liegen die Sanierungsarbeiten im Zeitplan? Und wann wird das Theater wieder eröffnet? Julia Nehmiz 14.07.2021, 19.00 Uhr

Bauarbeiter statt Schauspieler und Tänzerinnen: das Theater St.Gallen in der Totalsanierung. Das Kulissenlager auf der Seitenbühne wurde bereits aufgestockt. Bild: Tobias Garcia (13.07.2021)

Sommerpause, das heisst normalerweise am Theater: Stille. Atemholen für die nächsten Premieren. Dornröschenschlaf, bis die neue Saison beginnt. Doch das Theater St.Gallen ist gerade kein Theater – es ist eine Baustelle. Es wird ausgebeint, ausgehöhlt, nackter Beton, das ganze Haus ein Rohbau, das Foyer ohne Fenster. Lärm, Staub, Dreck. Und hier sollen in eineinviertel Jahren die Theaterleute wieder einziehen können?

Ja, sagt Sacha Vaucher. Der Architekt ist Projektmanager beim kantonalen Hochbauamt, seit Sommer 2020 leitet er den Umbau des 1968 eröffneten Theaters. Er hat das Projekt von seinem Vorgänger «geerbt». Das St.Galler Stimmvolk sagte 2018 Ja zur Totalsanierung, 48,6 Millionen Franken kostet sie.

Sacha Vaucher, Baumanager Hochbauamt Kanton St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Jetzt gab es zwar Verzögerungen, einiges mehr an Asbest musste entsorgt werden als vermutet, es war schwierig, sagt Vaucher. Wichtig war, dass man nichts gefunden habe, was im Betrieb gefährlich gewesen wäre.

«Es wurden im Betrieb auch immer wieder Asbestmessungen im Saal gemacht, aber nie eine nennenswerte Belastung festgestellt.»

Er steht vor der Tonhalle St.Gallen, Blick auf die riesige Betonwand des Theaters. Bei der Fassadensanierung vor 20 Jahren wurde dem Theater eine Aussenhaut verpasst, die Betonfassade bekam einen sogenannten Poren-Lunker-Verschluss. Eine helle Haut, die den Beton schützt. Die musste jetzt runter, da sich an und unter der Haut Schäden am Beton gebildet haben. Auch aus denkmalpflegerischer Sicht ein Vorteil: Denn die Haut war undurchsichtig, sie hat den historischen Charakter des Gebäudes, die Farbe und Prägung des Betons, übertüncht.

Blick von oben auf den neuen Anbau, der gerade hochgezogen wird. Hier sollen Theaterkasse und Chorsaal Platz finden. Bild: Tobias Garcia

«Bitte Türe schliessen», damit keine Tauben im Theater nisten

Sacha Vaucher klettert das Gerüst empor, Stockwerk um Stockwerk bis aufs Dach. Eine prächtige Aussicht auf die Stadt. Zu schade, dass es auf den vielen Flachdächern des Theaters keine Dachterrassen gibt. Aber die hatte der Architekt Claude Paillard nicht vorgesehen. Vaucher erklärt die Arbeiten an der Aussenfassade, es brauchte viele Muster, bis das richtige Bearbeitungsverfahren gefunden war. Vom Gerüst klettert er über einen Balkon ins Innere: «Bitte Türe schliessen», steht darauf, damit keine Tauben im Theater nisten.

Das Theater St.Gallen ist eingerüstet, die Sanierung der Betonfassade ist noch nicht abgeschlossen. Bilder: Tobias Garcia (13.Juli 2021) Das Vordach wurde abgerissen, die Eingangstüren werden erneuert. Tobias Garcia Blick auf eines der vielen Dächer des Paillardbaus: Auch diese werden alle saniert. Tobias Garcia Der neue Anbau wird bereits hochgezogen. Tobias Garcia Baumanager Sacha Vaucher erklärt die Besonderheit der Betonfassade. Tobias Garcia Links neue Fassade, rechts die ausgewaschene alte Fassade. Tobias Garcia Sacha Vaucher zeigt auf dem Bauplan den neuen Anbau. Tobias Garcia Ein Arbeiter spritzt mit Hochdruck die Fassade ab. Tobias Garcia Im Ballettsaal wurde die Decke angehoben. Tobias Garcia Die Stühle im Zuschauerraum werden saniert. Auf der Vorbühne lagern gerade Teile der neuen Belüftungsanlage. Tobias Garcia Als wäre es eine Kusntinstallation: abgedecktes Material auf der Bühne. Tobias Garcia Im Kulissenlager an der Seitenbühne wurde die Decke angehoben, damit die hohen Bühnenbildteile überall gelagert werden können und nicht nur in einer Ecke des Raumes. Tobias Garcia Verstaubte Tresen im Foyer, ein Programmheft wurde hier schon lange nicht mehr verkauft. Tobias Garcia Spannende Architektur im Foyer – der Paillardbau steht unter Denkmalschutz. Die Fenster im Foyer werden erneuert. Tobias Garcia Als wäre gerade Vorstellung: Das Licht brennt im Foyer. Tobias Garcia In den Besuchertoiletten wurde alles weggespitzt. Die originalen Waschbecken werden später wieder eingebaut. Tobias Garcia Das Theater bekommt eine neue Haustechnik, alle Leitungen werden erneuert. Tobias Garcia Im Malsaal lief der Betrieb trotz Theaterumbau weiter - jetzt in der Sommerpause werden auch hier die Sanierungsarbeiten ausgeführt. Tobias Garcia In den Gängen vor dem Malsaal haben die Theatermalerinnen und Theatermaler Wandbilder angefertigt. Tobias Garcia Ob die Wandbilder die Sanierung überstehen? Tobias Garcia Auch die Bauarbeiter haben ein Wandbild angefertigt. Tobias Garcia Bis zum Herbst sollen die Aussenarbeiten abgeschlossen sein. Bild: Tobias Garcia

Im Ballettsaal nackter Beton und mit rosa Dämmplatten beklebte Wände. In der neuen Decke fünf Bullaugen als Oberlichter. Endlich ist der Ballettsaal um zirka 1,60 Meter erhöht worden, sodass die Tänzerinnen und Tänzer die Hebefiguren nicht nur in einer Ecke proben können, sondern im ganzen Raum. Der alte Schwingboden soll wieder eingebaut werden, sagt Vaucher, der sei noch gut in Schuss.

Der Ballettsaal wurde erhöht, damit die Tänzerinnen und Tänzer die Hebefiguren nicht nur in einer Ecke proben können, sondern im ganzen Raum. Bild: Tobias Garcia

Vom Ballettsaal durch Rohbaugänge hindurch, dort kommen die Garderoben hin, da wird die Schneiderei einziehen, hier ein neuer Zwischenboden für Lagerräume. Der Liftschacht ist versperrt mit Brettern, nackte Treppenstufen hinunter, Gang um Gang, überall Dreck und Staub und rohe Wände.

Metallene Gerippe im kahlen Zuschauerraum

Durch eine Eisentür auf die Bühne – laute Technomusik ertönt. Ein Arbeiter mit Boombox am Gürtel beschallt den Raum. Die Bühne sieht fast noch genauso aus wie beim Auszug des Theaters vor einem Jahr. Die historischen Handseilzüge sind noch da, wilde Stapel von Kulissenwägen in der Mitte, im Regal an der Wand lagern unter Folie Bühnenbildteile. Darunter in einer Kiste verstaubte, vergessene Hüllen alter Filmrollen, Agfacolor, «Mariza Premiere 75/76», «Leonce und Lena», «West Side Story». Sogar der alte Stuhl der Feuerwehr St.Gallen steht noch in der Nische im Bühnenportal. Auf der Vorbühne lagern Teile der neuen Lüftungsanlage.

Alle Stühle ausgebaut, nur noch die metallenen Gerippe ragen aus dem Parkett, an denen die Stühle befestigt werden. Bild: Tobias Garcia

Gähnend leer und traurig kahl der Zuschauerraum. Klein wirkt aus. Gerüste sind den Wänden entlang aufgerichtet. Alle Stühle ausgebaut, sie werden saniert. Die metallenen Gerippe, an denen die Stühle befestigt werden, ragen aus dem Parkett. Wie ein Gräberfeld sieht es aus.

Der Zuschauerraum wird kaum verändert, sagt Vaucher. Die gesamte Beleuchtung wird auf LED umgerüstet, die alten Lüster bekommen also ein neues Innenleben. Zudem werden Notlicht, Brandmelder und eine elektroakustische Raumsimulation eingebaut. Damit kann man für Oper, Musical und Schauspiel die jeweilige Akustik einstellen – der benötigte Hall wird elektronisch erzeugt. Projektmanager Vaucher sagt:

«Man hat dann das Gefühl, der Raum tönt.»

Die alten Handseilzüge sind noch da, bald werden sie ausgebaut, das Theater bekommt eine moderne Bühnentechnik. Bild: Tobias Garcia

Das Kulissenlager auf der Seitenbühne wurde bereits aufgestockt, somit können die hohen Bühnenbildteile nicht nur in einer Ecke gelagert werden, sondern im ganzen Raum. Bald kommt der Bühnenbauer, dann wird die neue Bühnentechnik eingebaut.

Wind weht ins Foyer und Vogelgezwitscher

Durch den dunklen Zuschauerraum geht es ins Foyer. Wind weht hinein und Vogelgezwitscher, die Glasfront ist entfernt, regennass der Boden. In den nächsten Tagen werden neue Dreifachscheiben eingebaut, sagt Vaucher. Die Handläufe werden neu überzogen und die Elektrik in den Leuchtern wird erneuert. Ansonsten bleibt das Foyer, wie es ist. Die eckigen Tischchen und Sessel stehen gestapelt unter Folie an der Wand. Die Toiletten: alles weggespitzt.

Die Fensterfront des Theaterfoyers bekommt neue Scheiben. Bild: Tobias Garcia

Staub auf den Garderoben, verloren davor der Tresen, an dem Programmhefte verkauft werden. Paletten mit Dämmmaterial lagern im Eingangsbereich. Der Eingang ins Theater: weg. Die Türen werden erneuert, so auch das Vordach. Draussen wird schon der neue Anbau hochgezogen, wo Kasse, Chorsaal und Künstlergarderoben hineinkommen.

Sacha Vaucher führt durch die Katakomben im Keller, Kabel und Rohre an den Decken, die Haustechnik wird komplett erneuert. Endlich sind Theaterferien, somit sind Schlosserei, Malsaal und Schreinerei verwaist. Bis vor kurzem wurden hier noch die Bühnenbilder für die Festspiele hergestellt. Jetzt haben die Bauarbeiter den Malsaal übernommen, auch hier braucht es neue Haustechnik.

Kabel, Rohre, nackte Wände: Das Theater St.Gallen bekommt eine neue Haustechnik. Bild: Tobias Garcia

Es geht durch staubige Gänge, eine Wendeltreppe empor. Schilder zeigen an, auf welcher Ebene man sich befindet. Durch eine Seitentür gelangt man ins Freie. Vorbei an Bergen von Eisenstangen, Bretterstapeln, Kisten voller Stützen. Bis zum Herbst sollen die Rohbauarbeiten abgeschlossen, das Gebäude winterfest sein. Im Winter soll der Innenausbau folgen. Im Oktober 2022 ist der Umbau abgeschlossen. Dann wird Theater wieder einziehen können – in das neue alte Zuhause.