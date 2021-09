Abbruchhäuser am Platztor: Bewohnerinnen wollen noch nicht weg

Reportage «Der Abschied wird mir schwerfallen»: Ihren Häusern droht der Abbruch, dennoch wollen die Bewohnerinnen des St.Galler Platztors noch nicht wegziehen Ab 2025 wird der Campus Platztor der Universität St.Gallen gebaut. Auf dem Areal am nördlichen Rand der Altstadt leben noch mehr als 15 Personen in Häusern, die dem Abbruch geweiht sind. Dennoch haben die Bewohner keine Eile, ihre Wohnungen zu räumen und «ihre» Stadtoase zu verlassen. Christina Weder Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Beim Platztor entsteht in ein paar Jahren der neue HSG-Campus. Dort stehen jetzt aber noch immer Wohnhäuser in einem parkähnlichen Garten. Bild: Ralph Ribi

Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Die Anwohnerinnen und Anwohner auf dem Platztor müssen raus aus ihren Wohnungen. Noch nicht heute und nicht morgen, aber in absehbarer Zeit. Die Häuser, in denen sie wohnen, werden abgerissen. An ihrer Stelle wird ab 2025 der neue Campus der Universität St.Gallen gebaut. Das «Haus im Park» des Zürcher Architekten Pascal Flammer wird Platz für 3000 Studierende bieten.

Noch ist es aber nicht so weit. Noch stehen auf dem Areal die Offene Kirche, ein Stützpunkt des Strasseninspektorats und drei Häuser, in denen mehr als 15 Personen leben. Eine von ihnen ist die Kunstschaffende Claudia Valer. Im gelben, rund 120-jährigen Haus am Pfauengässlein hat sie im Erdgeschoss ihr Atelier eingerichtet. «Wir leben schon lange mit der Gewissheit, dass irgendwann Schluss ist», sagt sie. «Der Abschied wird mir schwerfallen.»

Claudia Valer trägt ein Tablett mit Kaffee und Tassen in den Garten und setzt sich mit drei Nachbarinnen an den Holztisch. Unter den Ästen einer alten Kastanie erzählen sie, wie es ist, an einem Ort zu wohnen, den es bald nicht mehr geben wird. Die Spätsommersonne blinzelt durchs Laub. Es ist ein lauschiges Plätzchen mit Grillstelle, Wäscheleine und Gartenbeet. Dass es mitten im Stadtzentrum an einer Hauptverkehrsachse liegt, daran erinnert nur das stete Rauschen des Verkehrs. Für die Frauen ist der Garten wie eine Insel. Rundherum breitet sich ein Meer aus Parkplätzen aus.

Pragmatische und sentimentale Tage

Rund die Hälfte des Areals wird unterdessen als Parkplatz zwischengenutzt. In den Augen vieler Stadtbewohner ist das Platztor eine unschöne Brache. Doch die Anwohnerinnen sehen das anders. Eine der Frauen sagt:

«Das Platztor ist doch kein trostloser Ort. Es ist unser Wohnraum. Und wir lieben ihn.»

Sie alle wohnen gerne hier. Die Lage ist zentral, der Mietpreis günstig, die Nachbarschaft gut. Claudia Valer sagt: «Es wird schwierig werden, etwas Vergleichbares zu finden.» An manchen Tagen sehe sie die Situation pragmatisch und sage sich: «Alles geht einmal zu Ende.» An anderen Tagen sei sie sentimental. Auf die Suche nach einer neuen Bleibe hat sie sich noch nicht gemacht. Sie will nicht die Erste sein, die geht.

Im Garten standen schon vor Jahren die Bauvisiere

Auch Tanja Müller, Mesmerin in der Kirche St.Mangen, will so lange wie möglich bleiben. Sie wohnt ein paar Schritte weiter an der Böcklinstrasse, im rosaroten Haus hinter der Offenen Kirche. Hier ist sie schon aufgewachsen. «Schon in meiner Kindheit standen im Garten Bauvisiere», erinnert sie sich. Eine mächtige Glyzinie rankt sich die Fassade empor.

Der Garten an der Böcklinstrasse 4 wirkt verwunschten und... Bild: Ralph Ribi ...an der Hausfassade rankt sich eine mächtige Glyzinie hoch. Auch... Bild: Ralph Ribi ...im Garten des Pfauengässlein 2 gibt es gemütliche Sitzplätze. Am Haus... Bilder: Ralph Ribi ...wird allerdings seit Jahren nur das Allernötigste gemacht, weil schon lange klar ist, dass es dereinst abgerissen wird. Bild: Ralph Ribi Die Hälfte des Areals auf dem Platztor wird unterdessen als Parkplatz genutzt. Bild: Ralph Ribi In ein paar Jahren wird es das Pfauengässlein nicht mehr geben. Noch stehen die letzten zwei Häuser daran. Bild: Ralph Ribi Das Haus am Pfauengässlein 2 hat einen besonderen Grundriss, weil einst daran eine Bahnlinie vorbeiführte. Bild: Ralph Ribi Als hässlichstes Gebäude auf dem Platztor gilt der Stützpunkt des Strasseninspektorats. Rundherum wird er mit Graffiti verschönert. Bild: Ralph Ribi Auch die Offene Kirche am Platztor wird fürs Neubauprojekt der Universität weichen müssen. Bild: Ralph Ribi

Seit zehn Jahren stehen zwei der vier Wohnungen leer. Das Stadttheater hatte einst seinen Fundus darin eingelagert. Die Räume waren vollgestopft mit Kostümen. Das habe wie eine wunderbare Isolationsschicht gewirkt, erzählt Müller. Seit die Wohnungen leer geräumt sind, gibt es mehr Zugluft im fast 200-jährigen Haus. Dennoch liebt Tanja Müller ihr Zuhause. Es hat Charme und bietet viel Platz für sie, ihre drei Kinder und den Hund:

«Wir können im Flur Rollschuh laufen.»

Das Platztor ist für sie wie ein kleines Dorf mitten in der Stadt – Tanja Müller nennt es liebevoll «unser kleines Bullerbü». Sie kennt jeden Nachbarn und jeden Mitarbeiter des Strasseninspektorats; sie erinnert sich an das «Bienehüsli», die Wildvogelpflegestation oder an die Autogarage, die alle schon verschwunden sind. «Ich bin noch nicht bereit, zu gehen», sagt sie. Manchmal treibt sie die Sorge um, rechtzeitig eine neue, günstige Bleibe zu finden.

Dusche im Keller und Fassade ohne Fensterläden

So geht es auch ihren Nachbarinnen. Sie seien auf günstigen Wohnraum angewiesen. Die Mieterinnen und Mieter im gelben Haus am Pfauengässlein leben bescheiden, sie haben kein eigenes Badezimmer, sondern teilen sich eine Dusche im Keller. Seit Jahren wird am Haus nur noch das Allernötigste gemacht. Einmal sollten die Holzläden renoviert werden. Sie wurden abmontiert, durchnummeriert und frisch gestrichen. Zu spät stellte man fest, dass die Nummern unter der neuen Farbschicht verschwanden, sodass niemand mehr wusste, welcher Laden an welches Fenster gehört. Seither fehlen an der Ostfassade die Fensterläden.

An der Ostfassade des Hauses am Pfauengässlein 2 fehlen die Fensterläden. Bild: Ralph Ribi

Ballettlehrerin Angelika Haindl, die diese Anekdote erzählt, wohnt seit 20 Jahren am Pfauengässlein. Was ihr am besten an ihrem Zuhause gefällt? «Das viele Grün», sagt sie. 60 Baum- und Straucharten hat sie vor der Haustür gezählt. Mitten in der Stadt hat sie Eichhörnchen, Igel und Vögel beobachtet. Für sie ist ihr Zuhause schon jetzt ein «Haus im Park».

Die Skepsis überwiegt

Was die Zukunft des Platztors angeht, sind die Nachbarinnen skeptisch. Sie bezweifeln, dass der geplante Campus zur Begegnungsstätte zwischen Uni und Bevölkerung wird. Das werde wohl eher eine Enklave, in der die Studierenden unter sich bleiben, sagt Mirjam Kradolfer. Die Kunstschaffende ist die letzte Mieterin, die am Pfauengässlein eingezogen ist. Ihre Wohnung sollte eigentlich gar nicht mehr vermietet werden. Doch Kradolfer liess nicht locker, bis sie den Mietvertrag in den Händen hielt. Seit drei Jahren ist die Wohnung für sie eine günstige Bleibe auf Zeit und eine «rettende Insel», wie sie sagt.



Wie lange die Anwohnerinnen und Anwohner bleiben können, wissen sie nicht. Das kläre sich erst mit der weiteren Planung, teilt der Kanton auf Anfrage mit. Noch haben die vier Frauen keine Eile, ihre Wohnungen zu räumen. Sie wollen ihre Oase möglichst bis zum letzten Tag geniessen:

«Aber keine Angst, wir werden uns schon nicht anketten.»