Schule Riethüsli: Der Abbruch hat begonnen

Reportage «Das Zuschauen ist spannend»: Das alte Schulhaus Riethüsli wird abgebrochen – vor den Augen der Kinder Bild: Arthur Gamsa Im Herbst 2025 sollen Kinder und Lehrpersonen das neue Schulhaus Riethüsli beziehen. Bis dahin steht noch einiges an Arbeit an: Als Erstes der Abbruch der alten Schule. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 19.09.2022, 19.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Das Schauspiel fesselt die Kinder der Klasse 4a immer wieder: Direkt vor ihrem Klassenzimmer wird das Schulhaus Riethüsli abgebrochen. Genauer: das Gebäude mit Kindergarten und Hauswartwohnung, das Schulhausgebäude «Nest 1» sowie die dazugehörige Turnhalle.

Heute ist die Schule in sechs Gebäuden untergebracht, darunter «Nest 1» und «Nest 2». Künftig ist es noch ein Gebäude mit sieben Geschossen – ausgelegt auf zwölf Klassen. Dazu kommt eine dreigeschossige Turnhalle, die in den Hang gebaut ist. Man wird sie also auch von der Teufener Strasse aus betreten können. Auf dem Turnhallendach entsteht der neue Pausenplatz und in einem Kopfbau, der in Richtung Teufener Strasse ausgerichtet ist, werden Aula und Bibliothek untergebracht sowie ein öffentlicher Lift. Das gesamte Projekt kostet rund 50 Millionen Franken.

Der Brunnen erhält einen neuen Platz

Mit dem Neubau werden Hügel und Strasse besser miteinander verbunden und die Tagesbetreuung erhält mehr Platz. 111 Kinder werden sie zu Spitzenzeiten nutzen können. Das Quartier musste lange auf das neue Schulhaus warten (siehe Kasten).

Projekt lag lange in der Schublade Vor über zehn Jahren, 2011, führte die Stadt einen Projektwettbewerb für ein neues Schulhaus Riethüsli durch. 2013 kippte der Stadtrat aber das fertige Projekt aus der Investitionsplanung – als Massnahme im Sparpaket Fit13plus. 2018 nahm die Stadt die Planung wieder auf und überarbeitete das Projekt. Im Quartier gab es zu diesem Zeitpunkt keine Nachmittagsbetreuung, da ein privat betriebener Hort diese übernahm. Doch dieser musste 2020 den Betrieb einstellen. Eltern gelangten daher mittels Petition an den Stadtrat und forderten, die Stadt solle möglichst rasch eine Tagesbetreuung schaffen. Im Frühling 2020 stimmte das Stadtparlament schliesslich dem 50-Millionen-Kredit für den Neubau der Primarschule zu. Darin inbegriffen waren 1,1 Millionen Franken für die Planung. Dadurch musste die Stadt nicht die Volksabstimmung abwarten, sondern konnte weiterplanen. Im November 2020 genehmigte das Stimmvolk den Kredit mit einem Ja-Anteil von 83,6 Prozent. (mha)

Der Abbruch läuft seit rund einer Woche. Die Viertklässler können zusehen, wann immer sie sich zum Fenster hinter ihnen umdrehen. Manchmal seien die Bauarbeiten laut und nervig, sagt ein Mädchen. «Aber das Zuschauen ist spannend.»

Vor dem definitiven Abbruch werden alle Materialien entfernt, also zum Beispiel die Dächer abgeräumt. Bild: Arthur Gamsa

Auch jetzt gerade dröhnt es vor dem Fenster. Der Brunnen von Bildhauer Fredi Thalmann wird vom Betonboden getrennt. Ein Bagger wird ihn später vor das Schulhaus «Nest 2» stellen. Nicht vor das Schulzimmerfenster, wie es ursprünglich geplant war, sondern daneben, damit die Kinder weiterhin auf die Baustelle schauen können.

Kinder bemalten das alte Schulhaus

In den Abbruchgebäuden gibt es viel zu sehen, nicht nur wegen der Arbeiten. Vor den Sommerferien verzierten die Kinder die grauen Wände mit bunten Gemälden: Äffchen und Katzen lachen auf die Arbeiter hinab, ein Geist entschwebt ins Nirgendwo.

«Good bye» steht im Treppenhaus: Ein Wiedersehen mit dem alten Schulhaus wird es nicht geben. Bild: Arthur Gamsa

Bauleiter Heinz Hafner geht in ein altes Klassenzimmer. Die Fensterhöhlen klaffen in der Fassade. Der Blick geht hinaus, zu den Häusern auf der andern Seite der Teufener Strasse. Zwei Spezialisten in blauen Schutzanzügen und mit weissen Staubmasken beugen sich über die Kante. In den Kittfugen der Fenster befindet sich gebundener Asbest. Solange er nicht angerührt wird, ist er nicht schädlich.

Die Spezialisten waren seit den Sommerferien hier beschäftigt. Voraussichtlich am Dienstag ist die Schadstoffsanierung beendet. Anfangs stand das ganze Gebäude unter Unterdruck und die Spezialisten waren in Schutzanzügen unterwegs, die an Astronautenkleidung erinnerte. Als die Raumluft rein war, durften Türen und Fenster entfernt werden.

Spezialisten entfernen die letzten Schadstoffe: gebundenes Asbest in Fensterfugen. Bild: Arthur Gamsa

Schulhausteil dient quasi als Provisorium

Ein Notausgangschild hängt noch, der Sicherungskasten steht offen und über den Boden windet sich ein oranges Verlängerungskabel. In einer Ecke türmen sich Metallteile, Teile der Garderoben. Und in einem Klassenzimmer hängt noch die Wandtafel.

«Nest 1» ist nicht mehr warm und voller Leben, sondern kalt und verlassen. Die Schülerinnen und Schüler sind ausgezogen. Alle werden nun im «Nest 2» unterrichtet. Sie mussten zusammenrücken. Auch die Klasse 4a hat nun nur noch einen Raum zur Verfügung. Dicht an dicht stehen die Pulte im Zimmer, das scheint die Kinder aber nicht zu stören. Stadtbaumeister Christof Helbling sagt:

«Sie mussten zusammenrücken, haben aber mehr Platz, als sie es in einem Containerprovisorium gehabt hätten.»

Der St.Galler Stadtbaumeister Christof Helbling. Bild: Andrea Tina Stalder

Wenn der Bagger mit der Schaufel klappert

Am Freitag war die Aufregung im Klassenzimmer gross: Der grosse Bagger liess die Schaufel direkt vor dem Fenster klappern. Spaziert jemand am Fenster vorbei, und die Kinder bemerken es, winken sie voller Begeisterung. «Die Ablenkung kann gross sein», sagt Lehrerin Martina Künzli. «Manchmal passt es, manchmal nicht.»

Die alte Treppe ist gesperrt, eine Gerüsttreppe verbindet Strasse und Schulgelände. 108 Stufen sind es. Gerade stapft eine Kindergartenklasse die Stufen hoch. Etwas später kommt ein Vater mit zwei Buben, um die Arbeiten zu beobachten. Helbling sagt: «Didaktisch ist die Treppe super. Von hier aus sieht man alles.»

Ein Vater uns dein Kind beobachten die Bauarbeiten von der Gerüsttreppe aus. Bild: Arthur Gamsa

«Nest 1» muss als Erstes weichen

Als Nächstes beginnt der Abbruch von «Nest 1». Ein Sechs-Tonnen-Bagger wird sich von der Strasse Im Grund in den Hang fressen. Schritt für Schritt entsteht die Grube für die neue Turnhalle. Die alte Turnhalle sowie das Kindergartengebäude werden bis Ende November abgerissen.

Das ganze Abbruch- und Aushubmaterial muss über Im Grund abtransportiert werden. Über dieselbe Strasse wird das neue Material angeliefert. Bauleiter Hafner sagt: «Es ist eine logistische Herausforderung.»

Am 11. Juli war Baustart. Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan, dieser ist eng getaktet. Klappt alles und wird der Winter nicht allzu kalt, starten im Mai die Tiefbauarbeiten mit Betonfundament und Rohbau. In drei Jahren, nach den Herbstferien 2025, sollen die dannzumal zehn Primarklassen und zwei Kindergartenklassen ihr neues Schulhaus beziehen können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen