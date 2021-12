So geht die St.Galler Nachtkultur mit den neuen Coronaregeln um

Reportage «Das wird uns zu blöd»: So geht das St.Galler Partyvolk mit den neuen Coronaregeln um Für Bars gilt ab Montag 2G, für Clubs 2G-plus. Am letzten Wochenende vor der Einführung der neuen Coronamassnahmen wurde nochmals gefeiert – für manche vorerst das letzte Mal. Pascal Keel Jetzt kommentieren 19.12.2021, 18.00 Uhr

Sitz- und Maskenpflicht sind in Clubs nicht möglich. Darum gilt hier ab nächster Woche 2G-plus. Bild: Michel Canonica

Ab Montag gilt in Bars, Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben sowie an Veranstaltungen 2G mit Sitz- und Maskenpflicht. Wo weder Maskentragen noch eine Sitzpflicht möglich ist, muss zusätzlich ein negatives Testergebnis vorgewiesen werden, sofern die letzte Impfung oder Genesung länger als vier Monate zurückliegt. Betreiber von Clubs und Bars in St.Gallen sehen der Zukunft unter den neuen Massnahmen düster entgegen, zeigen sich aber auch einsichtig. Die Meinungen innerhalb des Partyvolks sind gespalten.

Blick ins Kugl: Bleiben die Tanzflächen in Zukunft unter 2G-plus leer? Bild: Michel Canonica

Es ist 22.15 Uhr: Die ersten Partygänger strömen ins Kugl beim Güterbahnhof, holen sich die ersten Shots an der Bar. Über 500 Leute werden an der Bravo-Hits-Show heute Abend erwartet. Langsam füllt sich die Tanzfläche. Ein Gefühl von Nostalgie macht sich breit: Der DJ spielt Songs aus den 90er- und 2000er-Jahren. Eine Zeit, lange vor Corona. Es ist heute der letzte Event unter 2G, ab nächster Woche müssen sich auch Geimpfte und Genesene vor dem Clubbesuch testen lassen.

Daniel Weder, Geschäftsführer des Kugl, Vorstandsmitglied Nachtgallen. Bild: Michel Canonica

Für Daniel Weder, Geschäftsführer des Kugl und Vorstandsmitglied der Vereinigung der St.Galler Club- und Barbetriebe (Nachtgallen), ist es unverständlich, dass der Bundesrat so schnell auf 2G-plus gewechselt hat. Die Clubs und Bars in St.Gallen seien vergangene Woche vergleichsweise glimpflich davongekommen, so Weder. «Wir gehen von einem Besucherrückgang von ‹nur› 20 Prozent aus.» Zum Vergleich: Die Schweizer Bar und Club Kommission meldet schweizweit einen Besucherrückgang von teils bis zu 75 Prozent in Bar- und Clubbetrieben.

Wirklich aussagekräftig sei so ein Wochenende allerdings nicht, sagt Weder. «Man müsste die Besucherzahlen mit 2G über Monate hinweg untersuchen.» Es sei darum schwer vorherzusagen, welche Auswirkungen die Einführung von 2G-plus auf den Betrieb haben wird. Einzelne Events werden auch mit 2G-plus-Prinzip gut besucht sein, so Weder. Bei den meisten Veranstaltungen müsse man aber von einem starken Besucherrückgang ausgehen. Eines sei darum klar:

«Mit 2G-plus am Ende des Monats schwarze Zahlen zu verzeichnen, wird fast unmöglich sein.»

Doch Weder ist kein Kind von Verzweiflung und lässt Akzeptanz walten: Klar, sei es zermürbend und habe es in den vergangenen zwei Jahren Pandemie Momente gegeben, in denen er am liebsten den Kopf in den Sand gesteckt hätte. Aber:

«Es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Am Ende geht es allen gleich.»

Als Clubbetreiber sehe man sich in gewisser Weise verpflichtet, den Leuten die Möglichkeit zu geben, einfach mal abzuschalten und Corona wenigstens für einen Abend zu vergessen.

Der Event ist ausverkauft, das Lokal gegen 23.30 Uhr bereits prall gefüllt. Für Sandra (20), Celine (21) und Sarina (20) – sie sind extra aus dem Rheintal angereist – ist es heute wahrscheinlich der letzte Tanz für längere Zeit. Sie sind alle geimpft. Hätten das gemacht, was von ihnen verlangt wurde. Dass auch sie sich bald testen lassen müssen, um feiern zu gehen, sei eine Frechheit.

«Das wird uns zu blöd.»

Der 23-jährige Silvan Preisig aus St.Gallen ist anderer Meinung: Für ihn sei es nicht weiter schlimm, sich als Geimpfter zukünftig auch noch testen zu lassen vor einem Clubbesuch. «Es sind ohnehin die Getesteten, von denen pandemietechnisch die kleinste Gefahr ausgeht.»

Ob er denn die Schnauze nicht langsam voll habe, von Corona? «Doch, klar. Es sind bereits fast zwei Jahre vergangen seit dem Start der Pandemie. Man will nicht mehr darüber sprechen, aber man muss halt.» Er schlussfolgert nüchtern:

«Es ist nun mal so, wie's ist.»

Klein, aber fein: Die Sitzpflicht in der Lunaris-Bar an der Augustinergasse ist leicht umzusetzen. Besitzer Andrea Bonetta sieht 2G dennoch mit gemischten Gefühlen entgegen. Bild: Michel Canonica

Andrea Bonetta steht hinter der Theke der Lunaris-Bar und mixt Cocktails. Er hat das Lokal im Bermudadreieck im Oktober 2020 übernommen, nachdem er bereits zuvor als Barchef dort gearbeitet hatte. Auch das Lunaris ist pickepackevoll – die Stimmung locker. Bonetta zeigt sich dennoch besorgt über die Einführung des 2G-Prinzips in Bars.

Andrea Bonetta, Besitzer Lunaris-Bar. Bild: Michel Canonica

Für das ohnehin kleine «Lunaris» ist die Sitz- und Maskenpflicht zwar kein allzu grosses Problem. Dennoch stehe man mit der Einführung von 2G einmal mehr vor einer Herkulesaufgabe. Bonetta erwarte erneut massive Umsatzeinbussen. Denn:

«Immerhin fällt fast ein Drittel der Kundschaft praktisch vom einen Tag auf den anderen weg.»

Bonetta gibt sich differenziert: «Das Einzige, was ein Gastronom braucht, ist Arbeit.» Einen erneuten Lockdown möchte er darum so gut es geht vermeiden – das wäre auch psychisch eine enorme Belastung.

In der Raucherlounge auf dem ersten Stock sitzt eine Gruppe aus etwa zehn Leuten. Sie reden kreuz und quer miteinander. Gelächter. Man könnte meinen, die Gruppe kennt sich. Tatsächlich haben sich alle erst kennen gelernt. Einer der Gruppe ist Elias aus Rheineck. Für ihn gehe 2G so weit in Ordnung. «Hauptsache, die Bars bleiben offen.» Damit er auch nach wie vor in den Club gehen kann, holt er sich bald die Booster-Impfung. Mit einem Achselzucken sagt er:

«Wenn es sein muss, boostere ich mich halt alle vier Monate.»

Gleiches Bild in der Süd-Bar: Die Stimmung ist ausgelassen. Bild: Michel Canonica

In der Süd-Bar am Oberen Graben geht es hektisch zu und her. In der stillen Raucherlounge gönnt sich Geschäftsführer Ruedi Gamper eine Pause. Die neuen Massnahmen machen auch ihm zu schaffen. «Seit 25 Jahren mache ich das Ganze schon. Ich werde langsam zu alt dafür», sagt der 37-Jährige und lacht.

Ruedi Gamper, Geschäftsführer Süd-Bar. Bild: Michel Canonica

Die ständige Ungewissheit sei das eine. Auslaugend sei aber auch, dass er als Gastronom zusätzlich je länger, desto mehr den Part des Polizisten übernehmen müsse. «Tagtäglich Leute darauf hinweisen, die Maske richtig zu tragen, jedes Zertifikat kontrollieren und Leute abweisen, die keines vorweisen können; das alles macht irgendwann müde.» Eigentlich wolle er den Leuten doch einfach einen gemütlichen Abend bescheren, sie von ihren Alltagssorgen und Corona ablenken.

Auch er wolle eigentlich keine Schliessung. «Vielleicht wäre ein früher Lockdown wie in Österreich aber ehrlicher und sinnvoller gewesen», sagt er. Dann könne man jetzt wenigstens die Weihnachtszeit geniessen. Einer Variante 1G – also nur Einlass für Getestete – wäre er auch nicht abgeneigt.

Im Palace wurden dieses Wochenende alle Veranstaltungen abgesagt. Bild: Michel Canonica

Das Kulturlokal Palace hat an diesem Wochenende geschlossen. «Angesichts der ungewissen Pandemiesituation haben wir vor zwei Wochen frühzeitig reagiert und die Veranstaltungen für dieses Wochenende abgesagt», bestätigt Johannes Rickli, Co-Leiter des Palace auf Anfrage. Nächste Woche findet noch ein Konzert statt, danach ist Weihnachtspause: «Wir werden uns in dieser Zeit etwas Ruhe geben und uns dann zusammensetzen.»

Johannes Rickli, Co-Leiter Kulturlokal Palace St.Gallen. Bild: Andrea Stalder

«Ob wir im neuen Jahr für alle Veranstaltungen auf 2G-plus oder teilweise nur auf 2G mit Sitz- und Maskenpflicht setzen, werden wir dann entscheiden.»

