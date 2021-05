Ende des Beizenlockdowns: Schönstes Terrassenwetter in St.Gallen

Reportage «Das Lob der Gäste hat mir sechs Monate gefehlt»: So erlebt ein St.Galler Wirt das Ende des Beizenlockdowns Das Wetter ist so prächtig, dass sich die Gäste eher auf die Terrasse, als in die Gaststuben setzen. Dennoch haben viele Wirte sehnsüchtig auf den Moment gewartet, an dem sie ihre Gäste wieder drinnen bedienen dürfen – auch Ernesto Nicastro vom Restaurant Kolosseum in der St.Galler Innenstadt. Christina Weder 31.05.2021, 19.00 Uhr

Das Kochen hat ihm gefehlt: Ernesto Nicastro vom Restaurant Kolosseum präsentiert seine Tagesgerichte: hausgemachte Pasta mit Spargeln und Tagliata auf Rucola. Bild: Raphael Rohner (31. Mai 2021)

Am Tag, an dem die Wirte ihre Innenräume erstmals seit sechs Monaten wieder öffnen dürfen, herrscht klassisches Terrassenwetter. Ein Hauch von Sommer liegt in der Luft. Die nasskalten Frühlingswochen, in denen Gäste auf den Terrassen ausharren mussten, scheinen in weite Ferne gerückt.

Auch beim Restaurant Kolosseum an der Bahnhofstrasse sind die Sonnenschirme schon am Morgen aufgespannt, während die Kronleuchter im Innern sanftes Licht verströmen. Das Lokal ist frisch herausgeputzt. Warme Rottöne, der dunkle Holzboden und grosse Fenster prägen den Innenraum. Ein Kellner legt die Tischsets bereit. Nur die durchsichtigen Plastikplanen, die zwischen den Tischen aufgehängt sind, erinnern an Corona.

Eigentlich hat das «Kolosseum» montags immer geschlossen. Doch an diesem Tag, an dem die Lockerungen für die Gastrobranche in Kraft treten, macht Wirt Ernesto Nicastro eine Ausnahme. Erstmals seit sechs Monaten bietet er wieder ein Mittagsmenu an. «Dieser Tag ist für uns wichtig», sagt er, als er morgens um 10 Uhr vom Grosseinkauf zurückkehrt.

«Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir wieder für sie da sind und dass wir arbeiten wollen.»

Nicastro lädt Kisten mit frischen Spargeln, Cherrytomaten und Crevetten aus seinem Auto; er trägt sie durch den Hintereingang in die Küche und übergibt sie seinen beiden Hilfsköchinnen. Der 55-Jährige trägt eine schwarze Kochjacke und kinnlanges Haar, das er immer wieder nach hinten streicht. Er freue sich sehr, endlich wieder Gäste in seinem Lokal zu bewirten. Reservationen für den Mittag sind allerdings noch keine eingegangen. Wahrscheinlich bleibe es ruhig, vermutet er. Er wird recht behalten.

Fast ein halbes Jahr war es still: Jetzt brutzelt es wieder auf dem Herd

Italienische Liebe im Herzen und auf dem Teller: Ernesto Nicastro Bild: Raphael Rohner

Drei Menus hat er sich für diesen Mittag vorgenommen: Hausgemachte Pasta mit Spargeln, Tagliata auf Rucola und Zander mit Salat. Gegen 11 Uhr stellt er sich an den Herd, bereitet alle drei Gerichte zu, instruiert seine Hilfsköchin, sodass sie die drei Menus nach seinen Vorstellungen zubereiten kann.

Bei Nicastro sucht man vergeblich eine Speisekarte. Er kocht nicht jeden Tag das gleiche Menu, sondern kauft saisonal ein und geht gerne persönlich zu seinen Gästen an den Tisch, um ihnen die Tagesgerichte zu empfehlen. Seine Spezialitäten sind gut gelagertes Fleisch wie das Kalbskotelett oder das T-Bone-Steak vom Grill und die hausgemachte Pasta – insbesondere Spaghetti Vongole. Doch in den vergangenen Wochen war es ungewohnt still in der Küche, der Herd blieb ausgeschaltet. «Ich habe das Kochen sehr vermisst», sagt er. Vermisst hat er noch etwas anderes:

«Wir leben vom Lob unserer Gäste. Das hat uns sechs Monate lang gefehlt.»

Hinter Nicastro und seinen Berufskollegen liegt eine Zwangspause. Es waren Monate, die ihn an seine Grenzen brachten, wie er sagt. Es waren nicht nur die Einnahmen, die wegfielen. Mit dem Lockdown, der im Dezember verhängt wurde, verlor Nicastro auf einen Schlag seinen gewohnten Alltag. Er, der es gewohnt war, immer in Gesellschaft zu sein und einen durchgetakteten Arbeitstag zu haben, sass auf einmal allein zu Hause – ohne Aufgabe und ohne Einnahmen. «Man kommt sich vor, als wäre man in einem Zimmer abgestellt worden», sagt Nicastro.

Ernesto Nicastro kocht seit seinem 14. Lebensjahr.

Bild: Raphael Rohner

Da rutsche man in eine Negativspirale, komme ins Grübeln und überlege, wie es weiter gehen soll. Das sei bitter gewesen, sagt der Vater von drei Söhnen. In dieser Zeit war er froh, dass er die Unterstützung von zwei, drei guten Freunden und von seinen Eltern hatte, bei denen er regelmässig eingeladen war. Dankbar ist er auch seinem Vermieter, der ihm seit einem Jahr die Miete erlassen hat.

Das Team muss sich in der Küche wieder einspielen

«Uns fehlen sechs Monate Umsatz. Das hat uns zugesetzt», sagt er. Härtefallgelder hat er keine erhalten. Die Kurzarbeitsentschädigungen für sein Personal trafen erst vor vier Wochen ein. Anfang Mai hat er seine Terrasse geöffnet und ein Zelt mit zwei Heizstrahlern aufgestellt. So habe er sich in der nasskalten Zeit über Wasser halten können. Das Zelt soll während der Fussball-Europameisterschaft stehenbleiben. Nicastro will darin die Spiele übertragen. Ein Höhepunkt wird für ihn der Match vom 16. Juni, wenn Italien und die Schweiz aufeinandertreffen.

Kronleuchter und Plastikplanen: Seit Ende Mai dürfen Gastwirte wieder in den Innenräumen bedienen. Bild: Raphael Rohner Wirt Ernesto Nicastro vom Restaurant Kolosseum präsentiert die Gerichte des Tages: Hausgemachte Pasta mit Spargeln und Tagliata auf Rucola. Bild: Raphael Rohner Pulpo-Variation auf dem Holzbrettchen. Bild: Raphael Rohner Lange war es ruhig in der Küche des «Kolosseums»: Nun brutzelt es auf dem Herd. Bild: Raphael Rohner Zur Vorspeise serviert Ernesto Nicastro eine Piadina mit Basilikumpesto, Parmesan und Rucola. Bild: Raphael Rohner Langsam aber sicher geht die Normalität zurück: Wirt Ernesto Nicastro darf in seinem Lokal wieder Gäste bedienen. Bild: Raphael Rohner Wirt Ernesto Nicastro steht wieder in der Küche. Bild: Raphael Rohner «Je einfach, desto besser», sagt Koch Ernesto Nicastro. Bild: Raphael Rohner Es ist angerichtet: Drei Tagesteller bietet Nicastro an diesem Mittag an. Bild: Raphael Rohner Zurück vom Grosseinkauf: Ernesto Nicastro trägt zusammen mit der Hilfsköchin Kisten mit Lebensmitteln in die Küche. Bild: Raphael Rohner

Die Stimmung ist gut in der Küche des «Kolosseum». Doch Nicastro merkt: Das Team muss sich wieder an die Abläufe gewöhnen. Es brauche wohl eine Woche, dann sei man wieder eingespielt. Er schüttet einen italienischen Brandy in die Pfanne, flambiert Morcheln. Es zischt und brutzelt auf dem Herd. Jetzt fehlen nur noch die Gäste. Sein Vermieter Thomas Dietschweiler ist an diesem Mittag der einzige Gast, der im Innenraum Platz nimmt. Er sei froh, dass die Normalität nun wieder einen Schritt näher rücke.

Nicastro nimmt es gelassen, dass es am ersten Mittag ruhig bleibt. Er führt das darauf zurück, dass das «Kolosseum» normalerweise am Montag geschlossen hat. Dennoch hat er Befürchtungen, dass die Coronakrise das Mittagsgeschäft auch weiterhin vermiesen könnte – wegen Homeoffice und den veränderten Gewohnheiten. Dennoch blickt er zuversichtlich in die Zukunft. Für den Abend sieht es gut aus. Mehrere Tische sind bereits reserviert. Und am Wochenende sei er voraussichtlich ausgebucht. Ein Anfang ist gemacht. Nicastro kann wieder seiner Leidenschaft nachgehen und seine Freude an gutem Essen mit seinen Gästen teilen.