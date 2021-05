FCSG im Cupfinal: Wie Fans den Match erlebten

Reportage «Das darf doch nicht wahr sein!» – Wie Fans des FC St.Gallen die Cupfinal-Pleite in der Innenstadt erlebten Es giesst aus Kübeln, als der Schiedsrichter die Partie zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern im Berner Wankdorf abpfeift: 1:3. Alles passt zusammen: Wetter, Resultat, VAR – sehr bitter, das Ganze. Daniel Wirth 24.05.2021, 19.56 Uhr

Christian Bleiker. Er verpasst zwei Luzern-Tore, die exakt in den drei Minuten fallen, als er am Tresen flüssigen Nachschub holt. Bild: Daniel Wirth

Auf dem Trottoir vor dem «Bierhof», dem Fanlokal des FC St.Gallen, steht eine Gruppe Männer. Sie sind alle um die 40. Sie tragen alle einen grünweissen Schal. Sie trinken alle Bier. Sie sind alle gefasst, aber schlecht drauf. Ihre Mannschaft hatte gegen den FC Luzern keine Chance. Sie lassen die Köpfe hängen, bestellen noch einmal eins. Sie fachsimpeln. Einer sagt:

«Der Video Assistant Referee in Volketswil bringt gar nichts. Der gehört subito wieder abgeschafft. So ein Bruch.»

Er sagt es, und er weiss: Allein am VAR hat es nicht gelegen. Im Garten des «Bierhof» sitzen 80 mehrheitlich junge Männer und ein paar Frauen. Die Haare hat niemand grün gefärbt. Aber die meisten tragen ein FC-St.-Gallen-Trikot. Oder zumindest einen Schal. Christian Bleiker trägt ein Jeansgilet; auf dem Rücken das Rolling-Stones-Emblem, vorne einen FCSG-Sticker.

So erlebten Fans den Cupfinal des FCSG. Video: Raphael Rohner

Ein kräftiger Schluck aus der Dose

Das 1:0 und das 2:0 für den FC Luzern verpasst Christian Bleiker, als er am Tresen Nachschub holt. Er kommt mit zwei gelben Dosen wieder raus und staunt, als er im TV-Gerät, das im Innern des Lokals nahe am Fenster steht, das Resultat sieht. «Das darf doch nicht wahr sein», sagt er, öffnet eine Dose und nimmt einen kräftigen Schluck. Er wäre so gerne nach Bern gefahren, sagt Bleiker. Stattdessen tropft es ihm an der Lämmlisbrunnenstrasse auf die FC-St.-Gallen-Dächlikappe. Er hat die Kopfbedeckung auf Durst gestellt.

Der «Bierhof» ist nicht der einzige Ort in der Stadt, an dem sich am verregneten Nachmittag des Pfingstmontags FC-St.-Gallen-Fans versammeln, um die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler anzufeuern.

Vor dem «Affekt» in der Brühlgasse: Fans schauen den Cupfinal. Bild: Tobias Garcia

In der Brühlgasse haben sich mehrere hundert Anhänger zusammengefunden, auch bei der Süd-Bar schauen sich viele Fans das Spiel an; die Union-Passage bietet Schutz vor dem Regen. Die Stadtpolizei ist präsent in der Stadt. Sie duldet die Ansammlungen. Die Beizer haben darauf geachtet, dass der Sicherheitsabstand zwischen den Tischen gross genug ist. Konsumiert werden darf nur im Sitzen. Wer im Stehen ein Bier trinkt, wird deswegen nicht gebüsst. Die Polizei ist tolerant, wäre aber bereit gewesen, bei groben Verfehlungen gegen die Coronabestimmungen einzuschreiten. Sie tut es nicht. Die Fans sind friedlich und vernünftig.

Vereinzelt sind Petarden zu hören. Bedrohlich laut wird es aber nicht in der Innenstadt. Nach dem Abpfiff ist es trist in St.Gallen. Es regnet unaufhörlich. Die Gartenbeizen leeren sich relativ rasch. Die Niederlage wird akzeptiert. Die Busse der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) haben an der Frontscheibe Fahnenschmuck – den Fans, die die Busse besteigen, spendet das keinen Trost. Alles war angerichtet für eine Ad-hoc-Cup-Feier.

«Mit diesem Schiedsrichter konnten wir nicht gewinnen»

In den Bussen der Verkehrsbetriebe ist die Luft gegen 18 Uhr zum Abschneiden. Es dampft. Die Scheiben sind angelaufen. Es riecht im 3er, wie wenn er im Oktober von den Olma-Messen zum Marktplatz fährt. Nur: Die Stimmung ist nicht die gleiche. Ein junges Paar sitzt ganz hinten im Bus. Sie und er sind tropfnass. Und traurig. Sie spenden einander Trost:

«Mit diesem Schiedsrichter konnten wir nicht gewinnen. Ein Offsidegoal für Luzern gegeben, einen klaren Penalty für St.Gallen nicht gegeben. Alles lief gegen uns. Alles.»

Der junge Mann scheint seine Partnerin gar nicht zu hören. Es scheint, als sehne er sich nach der warmen Stube. Der Cupfinal in St.Gallen war bitterkalt, temperatur- und stimmungsmässig. Das 1:2 kurz vor der Pause brachte ein kurzes Zwischenhoch. Aber: Das Warten auf den nächsten Titel geht weiter – in der Hoffnung, die Coronapandemie sei dannzumal ausgestanden und eine würdige Feier in der Stadt möglich.