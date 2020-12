Reportage Das Casino St.Gallen in der Coronakrise: Weniger Gäste, mehr Unterhalt – und jetzt kommt noch der zweite Lockdown Im Swiss Casino St.Gallen sind die Gewinnchancen gleich wie immer. Sonst aber hat sich die Spielwelt ziemlich verändert. Diana Hagmann-Bula 20.12.2020, 10.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

5000 statt 9000 Besucher im Dezember: Das Swiss Casino St.Gallen schliesst 2020 wohl mit einem Drittel weniger Umsatz als im Vorjahr ab. Bild: Tobias Garcia

Joe Blow Gold grinst von einem Spielautomaten im Swiss Casino St.Gallen. Würde man zurücklächeln, der Cowboy würde es kaum bemerken. Maskenpflicht! Nur um zu rauchen und zu trinken darf der Mund- und Nasenschutz runter. Im Gegenzug muss man sich setzen, auf lose verteilte Sessel. Die Lounge ist mit einem schwarzen Band abgesperrt. Plexiglaswände trennen die Spielautomaten. Wo keine Raumteiler stehen, ist nur jeder zweite Automat in Betrieb.

150 statt 200 Joe Blow Golds, Block Bonanzas, Fruit Blasts und wie sie alle heissen, leuchten in den abgedunkelten Raum hinein. Warteschlangen gibt es dennoch keine. Es stehen auch so mehr als genug Geräte bereit für diese Zeiten. Für Coronazeiten. «Wir verbuchten im Dezember 37 Prozent weniger Eintritte als im Vorjahr. Wir zählen 5500 statt 9000 Gäste», sagt Richard Frehner, Direktor des Swiss Casinos St.Gallen. Und nun kommt noch der zweite Lockdown obendrauf. Ab Dienstag sind Freizeitbetriebe, dazu gehören Casinos, wieder geschlossen. «Gut, hatte ich ohnehin Kurzarbeit angemeldet.»

Dabei ist der Dezember sonst der beste Monat. Das 13. Gehalt ist ausbezahlt, die Touristen sind da. Frehner sagt:

Richard Frehner, Direktor des Swiss Casino St.Gallen.



Bild: Tobias Garcia

«Stadtbewohner mit italienischen Wurzeln empfangen über Weihnachten ihre Angehörigen aus dem Süden. Sie sind spielaffin.»

Das Casino im Erdgeschoss des Hotels Radisson Blu öffnete in den vergangenen Tagen wie bisher um 9 Uhr, musste aber um 19 Uhr schliessen. Vorgezogene Sperrstunde, eine der Massnahmen, von denen sich die Regierung tiefere Fallzahlen versprach. Es genügte nicht. Normalerweise können die Gäste hier bis tief in die Nacht hinein zocken. Um 3 Uhr ist erst Schluss.

Sieben Stunden und den ganzen Sonntag weniger, in denen die Automaten Münzen schlucken und am Roulettetisch Einsätze gemacht werden. Stammgäste, so Casinochef Frehner, hätten ihren Tagesablauf neu gestaltet. «Sie kamen schon um 15 Uhr statt erst um 19 Uhr. Ihre Verweildauer war dennoch deutlich kürzer.»

Vormittags bis 12 Uhr verzeichnete das Casino zwar mehr Eintritte, aber lange nicht genug, um die Ausfälle zu decken. Ausserdem blieben Firmengruppen und Vereine weg, die im Hotelrestaurant nebenan Advent feiern und sich danach in die Welt des Spiels einführen lassen. Unter dem Strich bedeutete das: 100 bis 200 Gäste statt 1000 wie an guten Tagen vor Covid-19-Ausbruch. 2019 hatte Frehner mit seinem Team 31 Millionen Franken erwirtschaftet. Dieses Jahr würden es 30 Prozent weniger sein, den erneuten Lockdown nicht eingerechnet, prognostiziert er.

Weniger Nähe wegen Maske

Helfen da vielleicht ausländische Gäste? Schliesslich sind in Österreich und Deutschland Casinos seit Wochen geschlossen, nicht erst ab Dienstag. Frehner schüttelt den Kopf: «Wir profitieren nicht von den anderen Regeln in den Nachbarländern.» Spielfreudige Grenzgänger seien wohl eher auf das Casino in Bad Ragaz und ins Fürstentum Liechtenstein mit seinen sechs Spielhäusern ausgewichen. «Sie liegen geografisch näher.»

Ein Herr mit lilafarbenem Nadelstreifenhemd, Jackett und karierter Hose schaut einem Mann beim Spielen zu. Eine Duftwolke von Rasierwasser umgibt den Beobachter. 83 Jahre alt ist er, kommt morgens und nachmittags je eine Stunde hierher. Zum Zeitvertreib, im bescheidenen Rahmen, betont er.

«Ich gehöre zur unteren Liga.»

Was hat er während des ersten Lockdowns im Frühling gemacht? Viel gewandert, zwei, drei, vier Stunden täglich. Er habe das Gesellschaftliche vermisst. Auch deswegen komme er ins Casino. «Nach einigen Jahren kennt man die meisten Stammgäste.» Dass es wegen Corona ruhiger zuging, ist ihm dann doch egal. «Der Nervenkitzel ist ja noch derselbe.» Frehner ergänzt, wie wichtig der Small Talk zwischen Mitarbeitern und Besuchern sei. «Doch die Maske liess leider weniger Nähe zu.»

Die Mitarbeiter sind nun auch Desinfizierer

Am Automaten neben dem Pensionär hampelt Joe Blow Gold immer noch mit Gold herum. Vergeblich. Niemand hat hier bisher sein Glück versucht. «Dieser Automat ist desinfiziert und zum Spielen bereit», ist auf einem Schild zu lesen. Wer ihn benutzt hat, wendet es. «Spielautomat gebraucht. Dieser wird in Kürze desinfiziert. Bitte wählen Sie einen anderen», heisst es nun. Mitarbeiter eilen dann herbei und putzen das Gerät mit Papier und Spray.

Desinfiziert und bereit für das Spiel.

Bild: Tobias Garcia

«Wir haben weniger Gäste als sonst, Unterhalt und Wartung haben wegen der Hygienemassnahmen jedoch zugenommen», sagt Frehner. Die Touchscreens würden das Desinfektionsmittel gut aushalten, den Tastaturen aber setze es zu. «Wir müssen sie häufiger auswechseln.»

Nur zwei von zehn Spieltischen offen

«Pause.» Eine Plakette mit dieser Aufschrift liegt nebenan auf einem Black-Jack-Tisch. Üblicherweise kommt sie zum Einsatz, wenn es Unstimmigkeiten im Spiel gibt, das Casinoteam die Videoaufnahmen durchgehen muss. Nun bekommt die Plakette eine andere Bedeutung. Das Spiel an diesem Tisch ist nicht nur für ein paar Minuten gestoppt, sondern auf unbestimmte Zeit. Zwei von zehn Tischen öffneten nachmittags jeweils nur. «Weil nicht mehr Nachfrage bestand, aber auch, weil wir unser Personal schützen wollten», sagt Frehner.

Hätte man ihm vor einem Jahr gesagt, dass ein Virus sein Geschäft so stark beeinflussen werde, er hätte gelacht. Und gekontert:

«Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien.»

Das Casino erinnert an diesem Vormittag eher an eine Lichtshow für Kitschliebhaber als an einen Spieltempel, in dem Menschen vor Aufregung schwitzen und Fingernägel kauen. Ab 15 Uhr komme jeweils etwas Stimmung auf, sagt Frehner. «Wir waren aber weit weg von der Event- und Ausgehatmosphäre, wo auch junge Gäste im Abendkleid aufkreuzen», sagt er. Eine andere Art Casino erlebe er gerade. «Es geht wieder mehr ums Spiel.»

Viele Lichter, wenig Gäste im Casino St.Gallen.

Bild: Tobias Garcia

Vor der Bar beschwört ein dicht geschmückter Weihnachtsbaum die festliche Stimmung herauf, die im Swiss Casino St.Gallen sonst gerade fehlt. In den vergangenen zwei Jahren haben die Besucher auf diesen Anblick verzichten müssen. «Wegen der Events hatten wir keinen Platz für einen Weihnachtsbaum.»

Nun schon. Die beliebte Gambling-Night etwa fand nicht neunmal, sondern nur einmal statt, im Januar. Im März schloss das Casino St.Gallen für drei Monate. Schlechte Zeiten für die Croupiers, gute Zeiten für das Onlinespiel. «Es hat vom Lockdown profitiert und bekommt ab Dienstag erneut Aufwind», sagt Frehner. Die neuen Onlinespieler wieder in die realen Casinos zu bringen, nennt er eine Herausforderung. St.Gallen habe es diesbezüglich leichter als der Standort Zürich. «Unsere Stammgäste sind von hier.» Im Casino Zürich aber spielen oft Touristen, die wegen Corona daheim bleiben, und pendelnde Angestellte, die im Homeoffice fern der Stadt arbeiten.

Höflich wie eh und je

«Auf Wiedersehen, Mylady», sagt der Mann am Empfang. Immerhin diese fast schon altbackene Höflichkeit lässt sich von Corona nicht vergraulen. Und natürlich sind auch die Gewinnchancen wie immer. «Schon schade, wie niedrig unsere Superbesucherzahlen nun sind», sagt er. Seine Arbeit aber sei gerade angenehm gewesen. Weniger Hektik, mehr Zeit für die einzelnen Besucher, für ein kurzes Gespräch. In der Parkgarage steigen zwei Frauen kichernd aus einem Auto. Ihr Sohn habe ihr einen Casinobesuch geschenkt, erzählt eine von ihnen. Sie nutzt an diesem Freitag eine der vorerst letzten Möglichkeiten, den Gutschein einzulösen. Vielleicht bekommt Joe Blow Gold nun endlich doch noch Mitspieler.