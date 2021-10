Olma 2021: Wie es sich in den Hallen 4 und 5 nach Corona anfühlt

Reportage Da ist es wieder, dieses Olma-Gefühl: Ein Gang durch die Degustationshallen 4 und 5 zu Coronazeiten Bild: Raphael Rohner (07.10.2021) «Am Vieri is Füfi»: Nach eineinhalb Jahren verordnetem Abstand kommen sich die Leute in den Hallen wieder nahe. Mit welchen Gefühlen? Und wie viel Arbeit hat das Sicherheitspersonal? Sandro Büchler 0 Kommentare 09.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es ist fast so wie früher. Olma-Direktorin Christine Bolt steht in der Halle 5 zwischen Appenzeller- und Freihof-Bier-Stand und sagt: «Huere eng do.» Es ist wieder da, das Olma-Gefühl.

Messedirektorin Christine Bolt (links) mit Bundespräsident Guy Parmelin beim Degustieren. Bild: Gian Ehrenzeller (Keystone)

An manch neuralgischer Stelle in den Hallen 4 und 5 bilden sich Menschentrauben, das Durchkommen ist schwierig. Es ist laut, die Stimmung ausgelassen. Der Duft von Bier, Gegrilltem und Glückseligkeit liegt in der Luft. «Am Vieri is Füfi». An diesem Eröffnungsdonnerstag ist das wieder möglich. Die Olma ist gestartet – nach einer coronabedingten Pause vergangenes Jahr. Für viele in der Halle hat sich die zweijährige Durststrecke länger angefühlt.

Ein Stück alte Normalität

Drinnen in den Hallen sei es wie früher, sagt ein 36-Jähriger aus der Stadt St.Gallen. «Der Jahrmarkt und die Zahl der Marktstände sind jedoch etwas dürftig.» In der Halle 5 unterhalten sich zwei Frauen am Bierstand von Chopfab. Die eine sagt, es sei einfach schön, wieder an der Olma zu sein. «Nach der Absage des Open Air St.Gallen habe ich nicht mehr daran geglaubt, dass die Olma dieses Jahr stattfindet.»

Die andere sagt, sie müsse erst wieder süffig werden. «Ich bin es nicht mehr gewohnt, Bier zu trinken.»

Einer 36-jährigen St.Gallerin fällt beim Betreten der Halle die Geräuschkulisse auf.

«Der Lärmpegel ist gewöhnungsbedürftig.»

«Die Olma ist ein Stück alte Normalität», sagt eine St.Gallerin. Bemerkenswert sei die körperliche Nähe, das Dicht an Dicht, das sie nun viel stärker wahrnehme. «Sich nahe kommen, aneinander vorbeistreifen und vorbeidrücken.»

Ein 39-Jähriger am Schützengarten-Stand freut sich darüber, endlich wieder mit Leuten zusammen sein zu können. «Mit dem Zertifikat ist alles klar geregelt.» Im Gegensatz zu manchem Privatanlass, wo man sich mit den Gästen stets aufs Neue verständigen müsse, wie stark man auf Impfzertifikat und Schutzmassnahmen poche.

Eine 27-Jährige aus Schwellbrunn, die in einer Vierergruppe mitten im Trubel steht, sagt:

«Wieder an der Olma sein zu können, ist pures Leben.»

Auch Hans «Hausi» Leutenegger, der Thurgauer Unternehmer und 1972 Olympiasieger im Viererbob, ist am Olma-Eröffnungstag da. Sein Bier wogt im Glas hin und her. Rund um den 81-Jährigen ist viel Rummel. «Ich habe es gern, wenn die Leute Selfies mit mir machen wollen.» Für über 100 Bilder posiert er laut eigener Aussage jeden Tag.

Hausi Leutenegger in seinem Element. Bild: Sandro Büchler (07.10.2021)

«Die Olma bedeutet für mich Heimat.»

Hier seien einfache, lustige Leute. «Da fühle ich mich wohl, bin zufrieden.» Aber er trinke nicht mehr als drei Bier. «Ich trinke weniger Alkohol.»

Um 19 Uhr ist auch dieses Jahr Schluss

Es gibt zwei Zeiten in den Hallen 4 und 5. Vor 19 Uhr und nach 19 Uhr. Als der Hallenchef die Lautsprecherdurchsage macht, nun die Hallen zu verlassen, passiert erst einmal gar nichts. Die Menschen prosten sich munter zu, nur wenige ziehen die Jacke an und gehen zum Ausgang. Andere kleben förmlich an den Ständen.

Abends herrscht in den ... Bild: Raphael Rohner ...Hallen 4 & 5 immer Hochbetrieb. Punkt 19 Uhr... Bild: Raphael Rohner ...heisst es aber: Austrinken und die Halle verlassen. Doch ... Bild: Raphael Rohner ...denken die meisten Leute noch gar nicht ... Bild: Raphael Rohner ...daran heim zu gehen. Eher noch ein Schlückli. Erst wenn ... Bild: Raphael Rohner ... die Securitas die Halle betreten, ... Bild: Raphael Rohner ...und damit anfangen die Halle zu räumen, ... Bild: Raphael Rohner ... beginnen die Leute langsam ihren Heimweg. Teilweise sehr ... Bild: Raphael Rohner ... sehr langsam. Jede Sekunde in dieser Stimmung wird ... Bild: Raphael Rohner ... ausgekostet, während schon die Aufräumarbeiten beginnen. Bild: Raphael Rohner ... Austellerinnen und Aussteller ihre Stände aufräumen ... Bild: Raphael Rohner ... und das Leergut einsammeln können. Davon bekommen ... Bild: Raphael Rohner ...die Gäste meist nichts mit, auf ihrem Heimweg aus der Halle. Bild: Raphael Rohner Bei den Räumungen steht unter anderem auch Sanitäts- und ... Bild: Raphael Rohner ...Sicherheitspersonal im Einsatz. Bei den Räumungen kommt es ... Bild: Raphael Rohner ...immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Gästen. Die Securitas ... Bild: Raphael Rohner ...stehen jeden Abend mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Der Alkohol ... Bild: Raphael Rohner ...bekommt nicht allen Gästen gut. Wer den Anweisungen nicht Folge ... Bild: Raphael Rohner ...leistet, wird «persönlich hinausbegleitet». Draussen geht ... Bild: Raphael Rohner ...es weiter in die Moststube oder zum ... Bild: Raphael Rohner ...Jahrmarkt geht. Für einige endet der Abend früh. Während ... Bild: Raphael Rohner ...er für andere gerade erst begonnen hat. Mit Schneeschaufeln ... Bild: Raphael Rohner ...werden die leeren Gläser und Flaschen zusammengekehrt und dann ... Bild: Raphael Rohner ...in Containern entsorgt. Jeden Abend kommen so ... Bild: Raphael Rohner ...einige Tonnen Altglas zusammen. Und draussen auf dem Jahrmarkt ... Bild: Raphael Rohner ...geht das Feiern weiter. Bis dann auch da Sicherheitskräfte ... Bild: Raphael Rohner ...die Leute dazu bringen müssen, endlich Feierabend zu machen. Bild: Raphael Rohner

Dann postieren sich rund 20 Securitas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Osteingang zur Halle. Sie bewegen sich in einer Linie von Stand zu Stand, bitten die Gäste freundlich, aber bestimmt auszutrinken und zu gehen. Das Sicherheitspersonal hat Becher dabei, um das halbvolle Wein- oder Bierglas umleeren zu können.

Im Hintergrund stehen drei Sanitäter parat. «Falls jemand zu besoffen ist und medizinische Hilfe benötigt.» Sie seien auch da, falls es zu einer Schlägerei kommen sollte und Blessuren verarztet werden müssen. «Oder wenn sich jemand an Glasscherben verletzt.»

Wenn die Halle geräumt wird, kann es zu Handgreiflichkeiten und Verletzungen kommen. Deshalb hält sich die Sanität bereit. Bild: Raphael Rohner (07.10.2021)

An diesem Donnerstag gibt es nur einen, der sich immer wieder mit dem Sicherheitspersonal anlegt. Er wendet sich ab, kommt wieder, stichelt, will von sich aus nicht aus der Halle. Als er Kraftausdrücke in den Mund nimmt, zu pöbeln beginnt, wird er von zwei Securitas-Mitarbeitern hinausgeführt. Daraufhin spaziert der Mann einmal um die Halle und steht nach zehn Minuten wieder vor den Securitas.

«Manche finden es lustig, von den Securitas-Mitarbeitern herausgeworfen zu werden – für die ist es wie ein Spiel», sagt der Chef des Sicherheitsdienstes. Es brauche deshalb viel Fingerspitzengefühl bei der Hallenräumung. «Bei manchen wirkt es, wenn eine Frau statt ein Mann von unserem Team das Gespräch sucht.»

Freundlich und bestimmt versuchen Securitas-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die Gäste aus den Hallen zu kriegen. Bild: Raphael Rohner (07.10.2021)

Nach etwas mehr als einer Stunde ist die Halle geräumt. Auch der Letzte ist draussen. Draussen singen Appenzeller im Chor. Ihr Gesang geht im Gegröle einiger Jugendlicher unter.

Durchschnittsalter der Gäste ist höher

Drinnen an den Ständen wird aufgestuhlt, kartonweise Altglas entsorgt, Kühlschränke werden mit neuen Weinflaschen bestückt. Teppiche werden mit Staubsaugern gereinigt. Jugendliche mit blauen Westen und Handschuhen schwirren durch die Gänge.

Welches Glas gehört wohin? Jugendliche bringen die Bier- und Weingläser zu den Ständen zurück, wo sie herkommen. Bild: Sandro Büchler (07.10.2021)

Sie sammeln die Gläser ein, die in der Halle auf Wanderschaft gegangen sind, und bringen sie wieder zum ursprünglichen Stand zurück. Eine Sisyphusarbeit. Von 15 bis 22 Uhr arbeiten die 16- und 17-Jährigen. 20 Franken pro Stunde verdienen sie.

Andrea Voegelin arbeitet am Stand der Walliser Weinproduzenten Adrian und Diego Mathier. «Toll ist wieder Olma, erste Messe», sagt Voegelin. Sie habe die Messe, den Jubel und Trubel vermisst.

Andrea Voegelin beim Stand des Walliser Weinproduzenten Adrian und Diego Mathier. «Es ging nicht drunter und drüber wie auch schon.» Bild: Raphael Rohner (07.10.2021)

Es seien aber deutlich weniger Leute gekommen als an den Eröffnungstagen in den vergangenen Jahren. «Es ging nicht drunter und drüber wie auch schon.» Trotz dem verhaltenen Start ist sie zufrieden mit dem ersten Tag.

Michael Balmer, Rutishauser-Divino. Bild: Sandro Büchler (07.10.2021)

Das Durchschnittsalter der Gäste sei höher als in früheren Jahren, sagt Michael Balmer, Geschäftsleitungsmitglied des Winterthurer Weinproduzenten Rutishauser-Divino. «Aber in den Gesichtern der Besucherinnen und Besucher ist vor allem Dankbarkeit zu sehen.» Denn die Geselligkeit habe in den vergangenen Monaten gefehlt.

«Wein ist am schönsten, wenn man ihn mit anderen teilen kann.»

20.25 Uhr. Die Halle ist seit einer Viertelstunde geräumt. Da schwingt sich der notorische Unruhestifter kurzerhand über das Zauntor in den Raucherbereich vor der Halle 4. Ein Securitas-Mitarbeiter spricht ihn an, hält ihn davon ab, nochmals in die leere Halle hineinzugehen. Nach einer kurzen Unterredung zieht auch der Störenfried von dannen. Er hat heute immerhin den Titel errungen, als wirklich letzter Gast aus der Halle gegangen zu sein.