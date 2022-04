Reportage Cems Bond und der Apfelschuss: Warum ein St.Galler Aktivist in Milo Raus «Wilhelm Tell» mitspielt Er ist stadtbekannt: Cem Kirmizitoprak, Aktivist, Inklusionsagent, SP-Politiker, Rollstuhlfahrer. Sein Ziel: Ins Stadtparlament gewählt zu werden, als Politiker etwas bewirken. Der zweite Teil des angepeilten Ziels wird jetzt Realität: Kirmizitoprak ruft im Zürcher Schauspielhaus zur Revolution auf. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 12.04.2022, 19.00 Uhr

Auf dem Weg zur Probe: Der St.Galler Inklusionsagent Cem Kirmizitoprak spielt im Schauspielhaus Zürich in Milo Raus Inszenierung von Schillers Klassiker mit. Bild: Michel Canonica (Zürich, 1. April 2022)

Cems Bond, der Inklusionsagent. Der St.Galler Cem Kirmizitoprak nennt sich halb scherzhaft, halb ernst gemeint, selber so. Er ist Aktivist, Leiter einer Beratungsstelle für Inklusion, Rollstuhlfahrer. Er kämpft um Teilhabe, nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für alle.

Jetzt kommt eine neue Aufgabe dazu: Der 29-Jährige spielt als Laiendarsteller im Zürcher Schauspielhaus. Seit 16. März probt er in Zürich «Wilhelm Tell». Am 23. April ist Premiere.

Den Klassiker inszeniert ein anderer St.Galler, Milo Rau, einer der bedeutendsten Theatermacher Europas. Rau ist ein Theater-Berserker. Der 45-Jährige inszeniert europaweit an grossen Häusern, dreht Filme, preisgekrönt. Seit 2018 leitet er das belgische Nationaltheater Gent. In seinen dokumentarischen, politischen Arbeiten geht es Rau um Lebensrealitäten, Ungerechtigkeiten, und: Teilhabe.

Laien und Profis stehen im Zürcher «Wilhelm Tell» gemeinsam auf der Bühne – mit dabei: Cem Kirmizitoprak. Bild: Michel Canonica (Zürich, 1. April 2022)

Klar, dass Rau keinen «klassischen» Wilhelm Tell inszeniert. Er hinterfragt den Freiheitsgedanken auf heutige Motive. Vergangenen Herbst suchte Rau Laiendarstellerinnen und -darsteller. Voraussetzung: Sie sollten sich für etwas einsetzen. 400 Menschen bewarben sich. 40 traf Milo Rau zum Casting. Zehn dürfen mitwirken im Tell. Cem Kirmizitoprak hatte sich nicht beworben.

Jetzt sitzt er auf der Probebühne im Zürcher Schiffbau, seine Rede im «Wilhelm Tell» wird geprobt. Die Textfassung ist neu. Kirmizitoprak ist nicht zufrieden. Er möchte Frauenrechte erwähnen. «Wir sollten nur im Rahmen des Stücks argumentieren», erwidert Milo Rau. «Aber die Gleichstellung von Frau und Mann ist nicht perfekt», sagt Kirmizitoprak. «Ich sage dir, es wirkt moralisierend, wenn es nicht vorkommt im Stück», hält Rau dagegen, «willst du es wirklich reinnehmen?» «Nein, es ist ok, du bist der Chef», antwortet Kirmizitoprak. Auch er lässt sich mal von der Gegenseite überzeugen.

SVPler würden jemanden wie ihn Papierli-Schweizer nennen

Warum spielt er mit? Weshalb will Milo Rau ihn dabei haben? Kirmizitoprak wurde vorgeschlagen von Rolf Bossart, einem anderen St.Galler. Der Theologe arbeitet seit Jahren eng mit Milo Rau zusammen. Rau sagt:

«Wir haben einen Politiker gesucht, und Cem ist relativ auffällig in der Politik.»

Er kannte Kirmizitoprak flüchtig. Das erste Mal trafen sie sich beim Casting. «Da war gleich eine Energie da, er war sympathisch», sagt Rau.

Milo Rau probt mit Laiendarstellern und Mitgliedern des Schauspielhausensembles «Wilhelm Tell». Bild: Michel Canonica (Zürich, 1. April 2022)

Kirmizitoprak fällt auf. Die Blicke der anderen sind da. Überall. Er sagt von sich selber, er sei doppelt diskriminiert: Als Ausländer – er ist Kurde, in der Türkei geboren, SVPler würden jemanden wie ihn Papierli-Schweizer nennen. Und als Mensch mit Behinderung. Diese beiden Gründe hätten ihn politisiert.

Durch den Zug kommt er nicht, überall Treppen

An einem grauen Mittwochmittag fährt Cem Kirmizitoprak von St.Gallen zur Probe nach Zürich. Die anderen steigen in den Zug ein. Kirmizitoprak kurvt mit seinem Rollstuhl über den Bahnsteig. Wo hält der Wagen mit dem Behindertenabteil? Falsche Richtung, sagt der Kondukteur, das Abteil sei vorne. Da pfeift die Zugbegleiterin, Kirmizitoprak muss einsteigen und im Gang warten. Durch den Zug kommt er nicht, überall Treppen. In Gossau kann er über den Bahnsteig nach vorne rollen zum richtigen Abteil. Dort müssen Mitreisende den Gang freiräumen, ihre Koffer beiseite wuchten, die Rollstuhlplätze freigeben. Kirmizitoprak bedankt sich bei jedem.

Sein elektrischer Rollstuhl, bis zu 10,3 km/h schnell, macht ihn selbstständig. «Ich laufe mit meinen sechs Füssen», sagt er, und meint die Räder seines Rollstuhls. Noch so ein Kirmizitoprak-Satz:

«Es spielt keine Rolle, wie man von A nach B kommt, sondern dass man von A nach B kommt.»

Echte Teilhabe, die sei in der Schweiz noch lange nicht erreicht für Menschen mit Behinderung.

«Es spielt keine Rolle, wie man von A nach B kommt, sondern dass man von A nach B kommt»: Cem Kirmizitoprak ist Selbstständigkeit ein grosses Anliegen. Bild: Michel Canonica (Zürich, 1. April 2022)

Seit Geburt hat Kirmizitoprak eine cerebrale Tetraspastik, die linke Körperhälfte ist spastisch verkrampft, die linke Hand kann er nicht benutzen. Er bemüht sich mit der Aussprache, sie fällt ihm nicht leicht.

Bei der letzten Stadtparlamentswahl fehlten ihm nur 600 Stimmen

Kirmizitoprak ist selbstbewusst. Ja, er als Rollstuhlfahrer habe eine Petition lanciert, damit die St.Galler Skater eine Halle bekommen. Wieder fällt das Wort «Teilhabe». Ein Teilerfolg: Der Skatepark erhält noch in diesem Jahr eine Beleuchtung. Sein Ziel: als SP-Mitglied im Stadtparlament zu politisieren. Bei der letzten Wahl fehlten ihm nur 600 Stimmen. Einen besseren Listenplatz fordert er nicht. Er will wegen seiner Fähigkeiten gewählt werden, nicht wegen seiner Behinderung.

Und sowieso: Sollte das Parlament nicht die ganze Gesellschaft abbilden? Wenn im Parlament ernsthaft über den Inhalt von Babywindeln debattiert wird, über Laubmanagement oder ob man dank Wintermänteln Millionen sparen könne, dann sind das grosse Kabarett-Momente – inklusiver wird die Stadt dadurch nicht.

Bislang kam er nicht an den Besprechungstisch, endlich gibt es einen Lift

An diesem Mittwoch sitzen gut 20 Personen um den grossen Tisch im Probenraum in Zürich. Jemand hat Guetzli mitgebracht. Cem Kirmizitoprak kann sich zum ersten Mal dazusetzen. Bislang kam er nicht von der Bühne runter. Endlich hat das Theater einen mobilen Lift besorgt. Bei den «Tischproben» – wenn die Szenenabfolge besprochen wird oder Texte einfach nur gelesen werden – blieb er oben auf der Bühne, zwei Schauspieler setzten sich solidarisch neben ihn. «Juhuu», juchzt Kirmizitoprak, als er mit dem gelben Lift langsam nach unten fährt. Zur szenischen Probe geht es mit dem Lift wieder rauf. «Revolution!» Kirmizitoprak lacht kreischend und reckt seine rechte Faust in die Höhe.

Der Probenraum war nicht behindertengerecht. Für Cem Kirmizitoprak hat das Schauspielhaus einen mobilen Lift besorgt, damit er von der Bühne runter zum Besprechungstisch kommt. Bild: Michel Canonica

Milo Rau stösst dazu, im Blaumann, er sieht mehr wie ein Handwerker denn Regiekünstler aus. Sofort ist eine andere Energie im Raum. Rau stellt mit den Darstellerinnen und Darstellern die Szenen durch. Organisiert das, was später fliessend, organisch, packend wirkt. «Genau so machen wir das, super!», sagt Rau über den Apfelschuss. Kirmizitoprak soll weiter zurückfahren mit dem Rolli, doch er hat Angst, von der Bühne zu fallen. Er schlägt vor, einen Stopper einzubauen.

Bis eine Produktion bühnenreif ist, gibt es unendlich viel zu klären: Cem Kirmizitoprak im Gespräch mit der Produktionsassistentin. Bild: Michel Canonica (Zürich, 1. April 2022)

Für die Dreharbeiten in der Wasserkirche Zürich muss er einen anderen Rollstuhl mitbringen, mit dem er die Treppe hinaufgetragen werden kann. «Das ist unbewusste Diskriminierung», sagt Kirmizitoprak.

«Du machst doch nicht in einer Kirche Videoaufnahmen, die nicht rollstuhlgängig ist.»

Auch im Schauspielhaus und in der Schiffbauhalle braucht er helfende Hände, die Türen öffnen, den Lift bedienen. Kirmizitoprak, der sonst um Zugänge für alle kämpft, nimmt es hin. Er sei hier nicht als Inklusionsagent, er müsse nicht alles verändern. Aber er kann Anregungen geben, die in die Planung des Schauspielhaus-Umbaus einfliessen. Und: Er ist stolz, dass er Teil dieser Produktion ist. Dass er einen tiefen Einblick in die Theaterarbeit bekommt. Dass er vor grossem Publikum im Schauspielhaus sprechen kann.

St.Gallen ist die Hölle für Rollstuhlfahrer

Fühlt Cem Kirmizitoprak sich benutzt von Rau? Ausgestellt auf der Bühne? «Wir sind rund 20 Darstellende, Profis und Laien. Wir werden alle indirekt benutzt», sagt Kirmizitoprak, «Milo Rau nutzt unsere Stärken.» Aber eben nicht nur die der Laien, sondern auch die der Profis. So gesehen sei jede Inszenierung ein «Ausnutzen» der Mitwirkenden.

«Milo Rau nutzt unsere Stärken», sagt Cem Kirmizitoprak über den Regisseur (Bildmitte). Bild: Michel Canonica (Zürich, 1. April 2022)

Er ist überzeugt von seiner Rede – auch wenn er die Frauenrechte nicht einbauen durfte. Es ist ein emotionaler Text, in den Milo Rau alles reingepackt hat, was Kirmizitoprak umtreibt. Er hat die Rede improvisiert, mehrfach, Rau hat seine Aussagen schlank zusammengefasst. Es geht um Teilhabe. Darum, dass St.Gallen die Hölle ist für Rollstuhlfahrer, dass er, Cems Bond, für Veränderungen kämpft, dass ihn alle hassen. «Warum macht die Regierung nichts für uns?», ruft Kirmizitoprak auf der Probebühne. «Genau», «was ist da los», «warum nicht», rufen die anderen. Die Behindertenverbände hätten Angst um den eigenen Job, deshalb hetzten sie uns gegeneinander auf, ruft Kirmizitoprak. Er fordert Bildung für alle, Arbeitsrecht, Stimm- und Wahlrecht für alle. «Sonst gibt es Revolution!»

Noch eineinhalb Wochen bis zur Premiere. Dann wird Cem Kirmizitoprak seine Botschaft im Schauspielhaus von der Bühne rufen. Und 750 Menschen werden ihm zuhören.

