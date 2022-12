Räumung mit Brocki: So viel Abfall bleibt von einem Leben zurück

Reportage Brocki-Mitarbeiter räumen eine Wohnung in Wittenbach: Wie viel Abfall bleibt von einem Menschenleben zurück? Herzchen und Appenzeller Kühe gehen immer, das Sofa hingegen wird in die Tonne gekippt: Bei einer normalen Wohnungsräumung in Wittenbach werden über drei Tonnen Material entsorgt. Das offenbart immer auch ein Stück Lebensgeschichte. Melissa Müller (Text) und Arthur Gamsa (Bilder) Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Ein verschneiter Dienstagmorgen: Tim Kägi und Matthias Menart von der Brockenstube Hiob parkieren ihren weissen Bus vor einem alten Block in Wittenbach. Sie tragen dunkelblaue Arbeitskleidung und Stahlkappenschuhe. Sie müssen eine Dreizimmerwohnung räumen.

Mit einem Stapel Kartonschachteln steigen sie die Treppen hinauf in den ersten Stock und sperren die Tür auf. Im Flur steht eine Vitrine mit Katzenfiguren, an der Garderobe hängen Kleiderbügel. Die Wohnung ist tadellos aufgeräumt und riecht angenehm, aber die Luft ist etwas abgestanden. Der Geruch der Vorhänge und Teppiche vermischt sich mit Parfum. Es ist warm, als wohne da noch jemand.

Ein typisches Zuhause älterer Menschen

Kägi und Menart verschaffen sich einen Überblick, taxieren Stube und Küche. Ihr Blick schweift über eine dunkelbraune Wohnwand, braun-orange geblümte Vorhänge. Über dem runden Esstisch hängt eine in Öl gemalte Landschaft mit Goldrahmen. Der Fernseher ist weg - ein Hinweis darauf, dass die frühere Bewohnerin ins Altersheim gezogen ist. Den grössten Teil ihres Besitzes musste sie zurücklassen. «Eine typische Wohnung alter Menschen», sagt Tim Kägi. Die Männer gehen diskret vor und legen Wert darauf, die Privatsphäre zu schützen.

Früher hatte der 38-jährige Tim Kägi Ehrfurcht davor, Wohnungen von Verstorbenen auszuräumen. «Ich fühlte mich wie ein Eindringling.» Nach etwa zwei Jahren gewöhne man sich daran. Schwierig seien Räumungen, wenn der Leichnam eines Bewohners mehrere Tage nicht entdeckt wurde und der Verwesungsgeruch die Räume durchdringt. «Wir sind froh, wenn man uns vorgängig darüber informiert, denn das müssen wir auch psychisch verarbeiten», sagt Kägi. Der penetrante Geruch des Todes sei speziell, man bringe ihn fast nicht mehr aus der Nase. Daran gewöhne man sich nie.

«Das könnte weh tun»

Um die 3000 Franken verlangt das Brocki für eine Räumung. In jedem Schweizer Haushalt sammeln sich im Laufe der Jahre mehrere Tausend Gegenstände an. Entsprechend viele Entscheidungen müssen die Männer in kurzer Zeit treffen. «Wir nehmen alles mit, was jemandem gefallen könnte - ausser Waffen und Pornografie», sagt Tim Kägi. Das ist erstaunlich wenig. Wenn ein Kunde bei einer Räumung dabei sein will, fragt der Leiter der Brockenstube: «Sind Sie sicher? Was jetzt passieren wird, könnte weh tun.»

Menart und Kägi tauschen Blicke aus. «Ready?», fragt Kägi. Menart nickt und macht sich in der Stube an die Arbeit, der Chef im Schlafzimmer. Das machen sie immer so. Erst komme die Feinarbeit, dann die Entsorgung - körperlich Schwerarbeit.

Sie nehmen sich Zeit, arbeiten fokussiert, aber entspannt. Früher musste es zackiger gehen. Als Kägi, der seit zehn Jahren in der Brockenstube arbeitet, vor vier Jahren die Leitung übernahm, führte er eine neue Gangart ein und nahm den Druck raus. Seither hätten sie weniger Unfälle. In der Hektik habe sich immer einer verletzt, sagt Tim Kägi und deutet auf seine Narbe am Handgelenk.

Schöne Kleider und ein Kassettenrecorder

Er nimmt Mäntel und Deux-Pièce aus dem Schrank und legt die sorgsam gebügelten Hosen aufs Bett, Taschen und Hüte auf einen separaten Haufen. Eine gepflegte Garderobe. «Schöne Kleider», stellt Tim Kägi fest und verstaut sie im Sack. Seine Kolleginnen im Laden würden sich besser mit Mode auskennen. Er überlässt es ihnen, die Textilien zu begutachten und Preise zu bestimmen.

Kägi packt einen Kassettenrecorder ein, «die sind wieder angesagt.» Dann hängt er den Modeschmuck von einem Haken ab. Ein echtes Goldkettchen ist nicht dabei. «Das kam früher öfter vor. Ein Glücksfall, wenn so ein Schätzeli darunter wäre.» Wie ein Siegelring aus 18 Karat Gold, der nun für 700 Franken in der Brocki-Vitrine angeboten wird. Mittlerweile kenne sich das Brocki-Personal aus mit Edelmetallen - zum Leidwesen der «Goldgeier». So nennen sie Kunden, die Brockenhäuser nach Besteck und Goldschmuck durchforsten, um die Edelmetalle einzuschmelzen.

Der Schrank muss weg

Neben Bett und Schrank aus dunklem Furnier hängt ein Jesuskreuz. «Das waren einmal richtig teure Möbel», sagt Kägi. Über 10’000 Franken habe diese Schlafzimmergarnitur einmal gekostet, schätzt er. Die Türen sind schwer, die Scharniere massiv. Keine Billigware aus dem schwedischen Möbelhaus. Trotzdem: «Das kauft heute niemand mehr.» Die Vorliebe für einen bestimmten Stil stirbt oft mit den Leuten, die ihn mochten, als sie jung waren. Wird heute alles in die Mulde gehauen.

Es kracht. Holz zersplittert. Tim Kägi nimmt den Kleiderschrank in wenigen Minuten routiniert auseinander, stellt Bretter und Schranktüren an die Wand. Das hat er in seiner zehnjährigen Brocki-Karriere schon Hunderte Male getan: «Ich kenne praktisch jedes Schrankmodell und weiss, wie man es auseinander baut.»

Im Bild: Tim Kägi

Wenn er ein Möbel oder Klavier zerteilt, führe er in Gedanken ein Gespräch mit dem Vorbesitzer: «Es tut mir leid», sage er. «Dafür verspreche ich dir, dass wir ein paar andere Sachen wiederverwerten.» Das sei seine Art, mit dem Dilemma der Wegwerfgesellschaft klar zu kommen. «Ich musste meinen Frieden finden damit.»

Das gleiche Schicksal wie den Kasten wird später auch den Wohnschrank in der Stube ereilen. Kägi öffnet ihn und mustert einen Service mit der Aufschrift «Zur Silberhochzeit». Es ist die Art von Porzellan, die man nur an Feiertagen und Sonntagen auftischt. Kägi befördert die Tassen und Krüge in den Abfallsack, Scherben klirren. «Das tut weh», sagt er. Doch sie hätten schon zu viel Geschirr im Laden. Dafür nimmt er einen Bescher mit «Keep cool»-Aufschrift mit, «so komischer Nippes läuft gut.» Auch eine Tasse mit Herzchen und ein Teller mit Kühen und Sennen gehört zu dieser Kategorie. «Herzchen und Appenzeller Motive gehen immer.»

Im Bild: Matthias Menart

Das rote Sofa hat einen Fleck - damit kommt es für den Verkauf nicht in Frage. Matthias Menart schleppt auch die Stühle zur Mulde. Sie sind solid, aber nicht mehr in Mode. Kleine Möbel wie das Nähkästchen nimmt Menart mit. «Es ist klein, speziell und braucht nicht viel Platz. Das wartet dann im Laden, bis der richtige Mensch kommt.»

Nach zwei Tagen ist das Treibgut eines Lebens weg, die Wohnung kahl und leer. Die Arbeiter haben 3,5 Tonnen Material entsorgt. Nur eine Rolle WC-Papier und ein Handtuch lassen sie zurück, für die Maler. Sie werden die Wände streichen, bevor ein neues Leben einzieht und es sich in den Räumen gemütlich macht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen