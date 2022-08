Baulärm auf Bühne: Sanierung Theater St.Gallen nimmt Form an

Reportage Bohren und Hämmern statt Ballett und Gesang: Die Sanierung des Theaters St.Gallen nimmt langsam Form an Die Betonfassade strahlt in hellem Grau, der neue Anbau steht: Von aussen wirkt es, als könnte im Theater der Betrieb losgehen. Doch im Innern haben noch immer die Handwerker das Sagen. Im Frühsommer nächsten Jahres soll alles fertig sein? Das kann man sich als Laie kaum vorstellen. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Blick von der Bühne in den Zuschauerraum: Dieser ist ausgefüllt mit einem Baugerüst. Die Theatersitze werden derzeit saniert. Bild: Donato Caspari

Eigentlich hätte das Theater im Oktober eröffnet werden sollen. Eigentlich wären also Sanierung und Umbau fertig. Doch fertig ist hier nichts.

Wobei, das stimmt nicht. Jeden Tag werden Arbeiten fertig. Der neue Anbau steht, die Aussenfassade erstrahlt in neuem Glanz, die Fensterfront im Foyer wurde erneuert, die neuen Theatertüren im alten Look sind eingebaut. Auch im Innern des 1968 eröffneten Theaters geht es in vielen kleinen Schritten voran. Trotzdem staunt man: Nächsten Sommer soll hier das Theater wieder einziehen?

Bauchaos statt Ballett: Auf den Brettern, auf denen sonst Tänzerinnen, Sänger und Schauspielerinnen performen, haben jetzt Bauarbeiter das Sagen. Bild: Donato Caspari

Ja, das soll es. Endlich. Geplant war, dass das sanierte Haus jetzt im Oktober eröffnet wird – doch dann fand man viel mehr Asbest, als vermutet. Die Sanierungsarbeiten verkomplizierten und verzögerten sich. Das schlechte Wetter im ersten Sanierungswinter war auch nicht hilfreich, den sportlichen Zeitplan einzuhalten. Im September 2020 begannen die Arbeiten. Jetzt sollen sie im Frühsommer 2023 abgeschlossen sein. Ob der Kostenrahmen von 48,6 Millionen Franken eingehalten werden kann, wird derzeit überprüft. Die Kosten, die durch die Verzögerung entstanden, könnten durch Rücklagen beglichen werden, sagt Sacha Vaucher vom kantonalen Hochbauamt, Projektmanager der Theatersanierung.

Im Foyer wird manches erneuert, doch der Look bleibt derselbe: Sacha Vaucher führt durch die Baustelle Theater. Bild: Donato Caspari

Der Zuschauerraum: Gefüllt mit einem riesigen Baugerüst

Vor einem Jahr war das Theater noch eingerüstet, Sacha Vaucher hatte über das Gerüst und die Theaterdächer und durch die Baustellen im Haus geführt. Jetzt öffnet er die neuen roten Türen zum Foyer, die den alten Türen nachempfunden sind («die Zuschauerinnen und Zuschauer werden keinen Unterschied merken»). Rechts der neue Kassenbereich im Rohbau, geradeaus das alte Foyer.

Staub überall, dicke, hellgraue Staubschichten. Ballen mit Dämmmaterial vor der Garderobe und Bretterstapel. Die eingestaubten Tresen an den Garderoben müssen nicht geschützt werden, sie werden mit neuem Kunstleder bezogen. Die rote Fensterfront zum Park wurde komplett erneuert, auch hier so, dass man keinen Unterschied zum Originalen erkennt, sagt Vaucher. Mitten im Foyer ein Stapel langer Balken – die Handläufe der vielen Treppen, sagt Vaucher. Wenn keine Schäden am Holz waren, werden die alten Balken neu bezogen und wieder montiert.

Blick von der Galerie hinunter auf die Bühne. Der eiserner Vorhang (links) trennt die Bühne vom Zuschauerraum. Bild: Donato Caspari Die Betonfassade des Theaters strahlt in hellem, saniertem Grau. Bild: Donato Caspari Innen (hier im Foyer) gibt es noch viel zu tun. Bild: Donato Caspari Die Glasfront im Foyer wurde erneuert. Die Handläufe an den Treppen werden saniert. Bild: Donato Caspari Bretterstapel statt Zuschauer: Das Foyer wird als Lager genutzt. Bild: Donato Caspari Die Bühne ist eine Baustelle. Bild: Donato Caspari Besen, Besen, seid's gewesen... – die Handwerkerinnen und Handwerker müssen im Gegensatz zu Goethes Zauberlehrling ohne magische Kräfte auskommen. Blick von der Seitenbühne auf Bühne und ins Treppenhaus. Bild: Donato Caspari Kabelstränge quillen durch Löcher hinab in die Unterbühne. Bild: Donato Caspari Diese Künstlergarderobe ist bald fertig. Bild: Donato Caspari Diese Künstlergarderobe wartet noch auf den Innenausbau. Bild: Donato Caspari Im Flur zu den Künstlergarderoben gibt es noch viel zu tun. Bild: Donato Caspari Die neuen Eingangstüren des Theaters sind den alten nachempfunden. Bild: Donato Caspari Im verwinkelten Theaterbau zeigen auf jeder Etage die Baupläne an, was wo gemacht werden soll. Bild: Donato Caspari Nackter Beton, der Innenausbau folgt noch. Bild: Donato Caspari Der neue Anbau hat dieselbe Ästhetik wie der alte Bau von 1968. Bild: Donato Caspari Die Fassade ist fertig saniert. Die Aussenflächen ums Theater werden nächstes Frühjahr neu gestaltet. Bild: Donato Caspari

Die staubigen Treppen hinauf zur ersten Tür, die in den Theatersaal führt. Schwarzdunkel der Zuschauerraum, hoch oben brennt ein einzelner Scheinwerfer. Der eiserne Vorhang ist runtergelassen, durch eine Tür darin fällt Licht von der Bühne in den Zuschauerraum. Dieser ist komplett zugebaut mit einem riesigen Gerüst. Das wird in den nächsten Tagen abgebaut, sagt Vaucher.

Die Arbeiten an der Decke sind abgeschlossen. Die Ausschnitte für die elektroakustische Raumanlage in der Decke und die Hohlräume in den Wänden sind fertiggestellt. Lautsprecher und Mikrofone werden erst zum Schluss eingebaut. Die Lüster erhielten ein neues Innenleben (komplett LED, flackerfrei dimmbar). Die Akustikrollos sind montiert. Sie machen die Akustik des Theaters «trocken», so wie es für Musicals, wenn die Musik aus den Lautsprechern kommt, nötig ist.

Für Opern mit Livemusik aus dem Orchestergraben muss der Raum mitklingen, dafür hilft die neue elektroakustische Raumanlage. 41 Lautsprecher und fünf Subwoofer wurden im Zuschauerraum eingebaut, nur sieben der Lautsprecher sind sichtbar, die anderen versteckt unter der Holzverkleidung.

Kabelstränge quillen durch Löcher im Boden hinab in die Unterbühne

Auf der Bühne Baustellenchaos, Staub und Dreck. Drei verschiebbare Baugerüste, ein kleiner blauer Kran, Kabelstränge quillen durch Löcher im Boden hinab in die Unterbühne. Auf einer Galerie wird geschweisst, hell gleisst das Licht. Dröhnende Bohrgeräusche, jemand hämmert. Seilzüge hängen aus dem Schnürboden bis fast auf den Bühnenboden herab. Im Kulissenlager auf der Seitenbühne warten zig eingeschweisste Heizkörper auf ihren Einbau in Garderoben, Werkstätten, Büros. Dazwischen Stoffballen, Theaterkulissen – kaum war das Lager fertig umgebaut, hat das Theater einen Teil davon wieder in Beschlag genommen.

Kabelstränge quillen durch Löcher im Boden hinab in die Unterbühne. Bild: Donato Caspari

Sacha Vaucher führt durchs Treppenhaus in die oberen Stockwerke. Nackte Stufen, roher Beton. Kabel hängen aus Wänden und Decken. Zwei Künstlergarderoben sind schon fast fertig, Wände und Ablagen mit warmem, dunklem Holz verkleidet. Die anderen Garderoben sind noch im Rohbau. Im neuen Chorsaal ragen Dutzende Kabel aus der Decke, die roten sind für den Brandmelder. Die dicken Rohre am Boden werden später von Treppenstufen überdeckt. Ein Arbeiter mischt Dichtschlämme an, verputzt dann pfeifend im neuen Waschraum die Wände.

Chorsaal im Rohbau: In einem Jahr soll hier der Opernchor proben. Bild: Donato Caspari

Im Ballettsaal hängen schon die Spiegel an den Wänden

Nächste Treppe hoch, überall Kabel, ein schwarz-orange-grünes Gewirr, das Metallschienen ordnen. Im Ballettsaal hängen schon die Spiegel an den Wänden, die Deckenlampen sind montiert, nur der Schwingboden fehlt noch. Das neue Büro des Ballettchefs ragt in den Raum hinein, abgetrennt durch Glasscheiben. Klein wirkt der Ballettsaal, er hat nicht annähernd Bühnengrösse. Weg mit den Wänden, wir gehen raus auf die Flachdächer, habe Tanzchef Kinsun Chan gesagt, erzählt Bauleiter Mario Rosalen. Das war nicht möglich. Doch immerhin ist der Ballettsaal jetzt höher, sodass die Tänzerinnen und Tänzer Hebefiguren üben können.

Im Ballettsaal hängen schon die Spiegel, der Tanzboden fehlt noch. Bild: Donato Caspari

Hinab geht es in den Keller, überall Rohbau, Kabelstränge. Wie viele Kilometer Kabel hier eingezogen wurden? Sacha Vaucher kann es nicht sagen. «Viele.» Allein auf der Bühne sind es für die Theatertechnik rund 50 Kilometer.

Noch haben die Handwerker genügend Material, noch haben die Unternehmen genügend Personal. «Ich lange Holz an», sagt Rosalen. Ja, man sei im Zeitplan, sagt auch Bauleiter Rosalen. Am Freitag wurde mit gut 170 Handwerkern Richtfest gefeiert.

Blick in den Gang der Künstlergarderoben. Bild: Donato Caspari

Im Frühsommer soll alles fertig sein, Bauübergabe. Dann stehen Schulungen der Theatermitarbeitenden in der neuen Haustechnik an. Und hoffentlich bald die erste Premiere im neuen, alten Theater.

