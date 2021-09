Kathedrale St.Gallen: Das Mondholz wird per Kran geliefert.

Reportage «Als Zimmermann geht mir hier oben das Herz auf»: So kommt das Mondholz in den Dachstuhl der St.Galler Kathedrale Einmal im Jahr findet im Dachstuhl der Kathedrale eine grosse Putzaktion statt. Dabei sind die Sakristane und Hauswarte mit dem Staubsauger auf Holzstegen unterwegs. Doch die Stege sind in die Jahre gekommen, wackelig und nicht mehr sicher. In diesen Tagen werden sie ersetzt – mit neuen Dielenbrettern aus Mondholz. Christina Weder Jetzt kommentieren 28.09.2021, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die alten Dielenbretter im Dachstuhl haben ausgedient: Sie werden auf dem kleinen Balkon an der Ostfassade der Kathedrale in einen Container geladen und abtransportiert. Bild: Benjamin Manser

Der Dachstuhl der St.Galler Kathedrale ist eine Welt für sich. Über der grossen Rotunde und dem Gewölbe erstreckt sich ein gewaltiges Labyrinth aus Balken, Stegen, Leitern und Holztreppen. Durch die Dachgauben dringt nur wenig Tageslicht. Es ist, als wäre die Zeit stehengeblieben. Seit 250 Jahren hat sich hier oben wohl nur wenig verändert. Doch in diesen Tagen geht es unter dem Dach der Kathedrale ungewohnt hektisch zu und her.

Vier Zimmerleute haben eine Woche lang im Dachstuhl alte Dielenbretter herausgerissen – auf einer Länge von über 1000 Laufmetern. Der Vorarbeiter sagt, er sei schon etwas Besonderes, unter dem Dach des Weltkulturerbes zu arbeiten:

«Als ‹Hölziger› geht mir das Herz auf: Wohin man schaut, sieht man Balken, Streben und Sperren in rauen Mengen.»

Mit seinen drei Arbeitskollegen ist er damit beschäftigt, das ausgediente Holz nach draussen zu schaffen. Sie tragen Balken und Bretter auf einen kleinen Balkon an der Ostfassade der Kathedrale, beladen damit in luftiger Höhe einen kleinen gelben Container, den ein Kranführer präzise zwischen zwei Sandsteinfiguren an die Balustrade gesteuert hat.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der heikle Part: Die langen Latten in den Dachstuhl hieven

Unten auf dem Klosterhof bleiben Passantinnen und Passanten stehen. Manche machen Fotos davon, wie der Kran den beladenen Container zielsicher Richtung Boden befördert, wo er geleert wird. Auch der ehemalige Mesmer der Kathedrale schiebt sein Velo über den Klosterhof und blickt nach oben. «Brecht ihr ab?», ruft er im Vorbeigehen.

Thomas Franck, Verwaltungsdirektor des Katholischen Konfessionsteils.

Bild: Benjamin Manser

Thomas Franck, Verwaltungsdirektor des Katholischen Konfessionsteils, der sich ein Bild von den Arbeiten macht, schüttelt den Kopf: «Nein, nein, wir erneuern nur die Holzstege im Dachstuhl, die für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten gebraucht werden.» Eigentlich sei dies keine grosse Sache. Der heikelste Part dabei: die alten Bretter herunterzuholen und die neuen langen Latten hinaufzuschaffen. Denn sie passen nicht durch die engen Treppenhäuser. Nun ist der Kranführer gefordert. «Er muss Präzisionsarbeit leisten», sagt Franck. Würde der Kran zu stark ausschwenken, könnte das Weltkulturerbe Schaden nehmen.

Das Holz wurde eine Woche nach Vollmond geschlagen

Die Arbeiten sind aber noch aus einem anderen Grund besonders. Für die Dielenböden kommt ein spezielles Holz zum Einsatz: Es handelt sich um sogenanntes Mondholz. Die neuen Latten stammen von Weisstannen, die Anfang März eine Woche nach Vollmond im Gossauer Buchenwald geschlagen wurden. Im Wald also, der sich im Besitz des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen befindet. In der Sägerei des Klosters Magdenau wurden die Stämme zu Latten gesägt und in speziellen Öfen getrocknet. 17 Kubikmeter Holz waren die Ausbeute.

Förster Patrik Schilling nimmt am Fusse der Kathedrale das alte Holz in Empfang.

Bild: Benjamin Manser

Förster Patrik Schilling war bei der Fällung dabei. Jetzt steht er am Fusse der Kathedrale, nimmt die gelbe Mulde in Empfang und lädt das alte Holz auf die Ladefläche eines Transporters. Nebenan lagern die neuen Mondholz-Latten unter einer Plastikplane am Boden. Schilling ist vom positiven Einfluss des Mondes überzeugt. Das Holz sei stabiler, härter, haltbarer und weniger anfällig für Schädlinge. Wissenschaftlich ist das zwar nicht eindeutig erwiesen. Doch der Förster schwört auf die jahrhundertelange Handwerkstradition.

Auch Pirmin Koster, der als ausgebildeter Zimmermann für den Gebäudeunterhalt des Katholischen Konfessionsteils zuständig ist, vermutet, dass das Holz für den Dachstuhl schon vor 250 Jahren als Mondholz geschlagen wurde. Schliesslich war über all die Jahre im Dachstuhl der Kathedrale noch nie der Wurm drin. «Das ist schon erstaunlich.»

Aus dem kleinen Fenster werden die herausgerissenen Holzdielen auf den Balkon der Kathedrale gebracht. Bild: Benjamin Manser Es geht hinein ins Innere des Dachstuhls. Bild: Raphael Rohner Rauchen ist hier strengstens verboten. Bild: Benjamin Manser Der Dachstuhl ist ein einzigartiges Labyrinth aus Stegen, Balken, Treppen und Leitern. Bild: Benjamin Manser Die Holzstege werden für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten gebraucht. Doch ein grosser Teil der Dielenbretter ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Bild: Benjamin Manser Ein Arbeiter trägt Holz zum Balkon auf der Ostfassade der Kathedrale. Bild: Benjamin Manser Vorbei an diesen Büsten. Bild: Benjamin Manser Auf dem schmalen Balkon warten die Arbeiter auf die Mulde,... Bild: Benjamin Manser ...die vom Kran auf dem Klosterplatz zum Balkon gebracht wird. Bild: Benjamin Manser Langsam, um nicht an die Kirchtürme zu schrammen, schwebt die gelbe Mulde in die Höhe. Bild: Benjamin Manser Der Kranführer braucht Fingerspitzengefühl. Bild: Benjamin Manser Von oben bekommt er Anweisungen per Funk. Bild: Benjamin Manser Arbeiten vor dem Heiligtum: Eine diffizile Angelegenheit. Bild: Benjamin Manser Ein ungewohntes Bild: Ein Kran vor den Doppeltürmen. Bild: Benjamin Manser Förster Patik Schilling nimmt die Mulde in Empfang. Bild: Benjamin Manser Am Fuss der Kathedrale türmen langsam aber sicher sich die alten Latten. Bild: Benjamin Manser Oben wartet noch mehr Material. Bild: Benjamin Manser Durch ein kleines Loch in der Rotunde kann man vom Dachstuhl ins Innere der Kathedrale sehen. Bild: Benjamin Manser Der Vorareiter ist stolz, im historischen Dachstuhl zu arbeiten: «Als ‹Hölziger› geht mir hier oben das Herz auf. » Bild: Raphael Rohner Mit Seilwinden wurde schon früher gearbeitet. Bild: Raphael Rohner Nahaufnahme von der Konstruktionsweise des Dachstocks. Bild: Raphael Rohner Ein Wirrwarr von Balken, Querstreben und Zwischenböden. Bild: Raphael Rohner Das Fenster zum Balkon in der Mitte der beiden Türme von innen,... Bild: Raphael Rohner ...und von aussen. Bild: Raphael Rohner Im goldenen Spitz spiegelt sich das Kloster wider. Bild: Raphael Rohner

Auf dem Dachstuhl der Kathedrale darf sich nicht zu viel Staub ansammeln

Pirmin Koster, Zuständiger für den Gebäudeunterhalt des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Koster führt in den Dachstuhl hinauf, wo in den kommenden zwei Wochen die neuen Dielenbretter verlegt werden. Über die ein Meter breiten Stege gelangen nicht nur Dachdecker aufs Dach. Auch die Sakristane, deren Aufgabe die Reinigung und der Unterhalt der Kathedrale ist, sind auf den Dielenbrettern unterwegs. Wenn die jährliche Putzaktion im Dachstuhl ansteht, machen sie sich darauf mit dem Staubsauger zu schaffen und befreien Holzbalken von Staub und Dreck. Die Arbeit zieht sich jeweils über Tage hin. Denn die Dimensionen des Dachstuhls sind gewaltig. Koster sagt:

«Wenn man zu Hause auf dem Estrich den Dreck liegen lässt, ist das etwas anderes.»

Im Dachstuhl des Weltkulturerbes aber sei die Putzaktion nötig. Laut Koster wird hier Staub gesaugt, um die «Brandlast zu reduzieren».

Einmal im Jahr wird der Dachstuhl herausgeputzt: Über den Kirchengewölben (links im Bild) saugen die Sakristane den Staub von den Balken, um die Brandlast zu reduzieren. Bild: Raphael Rohner

Angeseilt über die Dielenbretter

Doch das Abstauben im Dachstuhl ist nicht ungefährlich. Koster deutet auf die Spannriemen, die an verschiedenen Balken befestigt sind. Daran seilen sich die Sakristane an, während sie mit dem Staubsauger hantieren, damit sie nicht auf die darunterliegende Rotunde fallen. «Früher ist man über jeden Balken gelaufen», sagt Koster. Heute seien die Sicherheitsvorschriften höher. Die Sakristane dürfen die Stege nicht mehr betreten, bis die Latten ausgewechselt sind. Denn das Holz ist in die Jahre gekommen, die Bretter wackeln und sind teils nur notdürftig über die Balken gelegt. Ein Geländer gibt es noch keines.

Die alten Dielenbretter sind nicht mehr sicher. Sie müssen ersetzt werden. Bild: Benjamin Manser

Das soll sich nun ändern. «Wir wollen die Arbeitssicherheit für die Sakristane erhöhen», sagt Koster. Die neuen Latten aus Mondholz reichen für rund 1000 Laufmeter. Koster schätzt, dass damit etwa die Hälfte aller Stege im Dachstuhl ersetzt werden kann. Die Kosten, die sich auf rund 30'000 bis 40'000 Franken belaufen, trägt der Katholische Konfessionsteil. Klar ist für Koster schon jetzt: Bis die Sakristane in allen Ecken sicher Staub wischen können, werden die Forstarbeiter noch mehr Holz bei absteigendem Mond schlagen müssen.