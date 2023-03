Frösche retten mit Christoph Noger am Bildweiher in St.Gallen

Reportage 20 Kröten, 13 Frösche und ein Bergmolch: Ein Abend mit einem Amphibienretter am St.Galler Bildweiher Jetzt ist Paarungszeit: Tausende Kröten strömen vom Wald zu ihrem Laichplatz. 90 St.Gallerinnen und St.Galler bewahren die Tiere vor dem Strassentod. Einer von ihnen ist Polizist Christoph Noger. Seit 15 Jahren patrouilliert er während der Amphibienwanderung mit der Taschenlampe um den Bildweiher im Westen der Stadt. Melissa Müller Jetzt kommentieren 15.03.2023, 17.00 Uhr

«Schauen Sie mal diese Bernsteinaugen an»: Naturschützer Christoph Noger rettet Frösche und Kröten im Westen der Stadt. Bild: Ralph Ribi

Ein Krötenmännchen krallt sich am Zeigefinger von Christoph Noger fest. «Es glaubt, dass mein Finger ein Weibchen sei», sagt der Präsident des Naturschutzvereins St.Gallen und Umgebung. Es ist ein frühlingshafter Montagabend beim Bildweiher in Winkeln, zwischen Westcenter, Kybunpark, Autobahnausfahrt und Appenzeller Strasse Richtung Herisau. Die vom Verkehr umtoste grüne Oase ist der letzte Rest eines Flachmoors.

Froschhelfer Christoph Noger trägt eine Leuchtweste und Gummihandschuhe, um die sensiblen Tiere vor menschlichen Keimen zu schützen. In der Dämmerung patrouilliert er mit Taschenlampe und Kübel durch das Industrie- und Wohngebiet.

Der 33-jährige Polizist Christoph Noger rettet in seiner Freizeit seit 23 Jahren Frösche und Kröten vor dem Strassenverkehr. Bild: Ralph Ribi

Es ist Paarungszeit: Die Erdkröten kriechen aus ihren Verstecken im Wald hervor. Sie kommen aus dem Sittertobel und wandern den Kräzernbach entlang hoch zum Bildweiher. Sie wollen zu «ihrem» Gewässer zurück, wo sie selbst aus dem Ei geschlüpft sind. Um dahin zu gelangen, legen sie bis zu vier Kilometer zurück. «Das ist in ihrer DNA. Sie würden auch zum Bildweiher wandern, wenn es ihn nicht mehr gäbe», sagt Noger. Keine Strasse bringt die Kröten von ihrem Ziel ab. Und so werden jedes Jahr Tausende platt gewalzt.

Die Liebespaare müssen gefährliche Hindernisse überwinden. Bild: Ralph Ribi

Noch immer umarmt das Krötenmännchen mit seinen muskulösen Ärmchen Christoph Nogers Finger. «Sie haben erstaunlich viel Kraft», sagt Noger. Als er es wegnehmen will, protestiert das Krötenmännchen mit einem Fiepen. «Nur die Männchen können fiepen, das ist ihr Balz- und ihr Warnruf», sagt der 33-Jährige. Manchmal würden sich paarungswillige Kröten auch an einem Stück Holz, einem toten Fisch oder einem Schuh festklammern – und erst loslassen, wenn sie realisieren, dass es kein Weibchen ist.

Während der Amphibienwanderung von Mitte März bis Mitte April sind in der Stadt St.Gallen 90 freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz. Sie bringen die Tiere sicher zu ihren Gewässern: Zum Bildweiher, Burgweiher, Mühleggweiher, zum Tümpel beim Ostfriedhof und jenem beim Sonnenberg in Abtwil. Die Eimer mit den Tieren werden jeden Abend geleert.

Naturschützer Christoph Noger (rechts) tauscht sich mit Helfer Jens Bomholt über die gefundenen Frösche aus. Bild: Ralph Ribi

Noger ist seit 15 Jahren für das Rettungsgebiet beim Bildweiher zuständig und hat dort 18 Helferinnen und Helfer. Er geht an einer Fabrik vorbei, beleuchtet mit der Taschenlampe ein Stück Rasen am Strassenrand. Ein Quieken erklingt. «Vielleicht eine Maus», meint er und deutet auf ein Gebüsch.

Beim Scheidweg erspäht er zwischen Robidog-Säcklein und Eichenlaub ein Krötenpärchen. Das Männchen sitzt huckepack auf seiner Partnerin. Das Weibchen ist grösser und hat einen dicken Bauch, prallvoll mit Eiern. «Die Weibchen verspüren einen starken Drang abzulaichen», sagt Noger. «Wie eine hochschwangere Frau, die endlich gebären will.» In der Not würden die Tiere auch in einer Pfütze ablaichen oder in der Fahrrinne eines Lasters. Vorsichtig hebt er das Liebespaar auf. «Schauen Sie mal die goldgelben Augen der Kröten an: Bernsteinaugen. Für mich sind das die schönsten Tierchen.»

Ein Krötenpaar auf dem Weg zum Bildweiher. Bild: Ralph Ribi

Der Polizist ist seit 23 Jahren von Fröschen fasziniert, «als ich ein kleiner Pfüdi war». In der fünften Klasse nahmen sie das Thema Amphibien durch. Als er damals einen Zeitungsartikel von Reto Voneschen mit dem Titel «Froschretter gesucht» las, war es um ihn geschehen. Seither rettet er Frösche.

Auf ihrer Wanderung müssen die Kröten gefährliche Strassen überqueren – einige überleben das nicht. Um das zu verhindern, stellen Naturschützer Zäune auf und versenken Kübel in den Boden, in welche die Tiere hineinplumpsen. Noger sucht den Amphibienzaun beim Kräzernbach ab. Eine Clique aus vier Krötenmännchen versucht, die Plastikblache emporzuklettern. Sie rutschen aber ab, fiepen einander an. «Das heisst: Lass mich in Ruhe, ich bin ein Männchen», übersetzt der Krötendolmetscher.

Krötenmännchen werden auf ihrer Wanderung von einem Amphibienzaun aufgehalten. Diese stellt jeweils das Tiefbauamt der Stadt St.Gallen auf. Bild: Ralph Ribi

Freudig aufgeregt sammelt er auch ein paar Grasfrösche ein. «Welcher schlaue Professor hat sich den Namen ‹Grasfrosch› ausgedacht?», fragt er sich. «Die Grasfrösche tragen alle Farben ausser grün. Sie sind rötlich und gelblich-braun gefleckt.» Hingegen sei der selten gewordene Laubfrosch knallgrün.

Froschexperte hofft auf Regen Die Bestände von Erdkröte und Grasfrosch sind in der Ostschweiz stabil. «Ohne Naturschutzmassnahmen wäre die Bilanz verheerend», sagt Biologe Jonas Barandun. Der Amphibienspezialist hofft, dass es im April regnet. Drei trockene Wochen wären schlecht für die Froscheier. «Wenn Wasserstände absinken und Gewässer austrocknen, sterben die Larven. Eine Trockenperiode kann zu einem Totalausfall verschiedener Amphibienarten führen.» Seit 40 Jahren befasst sich Barandun mit den Amphibien in der Ostschweiz – und verzeichnet «dramatische Rückgänge» bei Laubfrosch und Geburtshelferkröte. Von 14 Amphibienarten seien in der Ostschweiz drei gefährdet und sechs stark gefährdet. Schuld ist der Mensch: Feuchtgebiete wurden trockengelegt, Äcker und Wiesen zu intensiv genutzt, Landschaften verbaut. «1950 wurden im Rheintal jährlich weit über 100’000 Frösche gefangen und an Gourmet-Restaurants verkauft. Es dürfte damals mindestens zehn Mal mehr Amphibien gegeben haben als heute.» Laut Barandun ist kein Trendwechsel in Sicht. Werden unsere Enkelkinder keine Frösche mehr quaken hören? «Doch, es wird immer Amphibien bei uns geben. Aber einige Arten werden verschwinden und die Zahl der Tiere wird weiter abnehmen.» (mem)

Nach einer Stunde hat Noger 13 Frösche, 20 Kröten und einen Bergmolch eingesammelt. Er lässt sie am Ufer des Bildweihers frei. Sie kriechen durch den Matsch in die Dunkelheit davon. Der Naturschutzpräsident geht in eine Hütte neben dem Weiher und notiert die Anzahl gefundener Tiere in einer Tabelle.

Christoph Noger führt Buch über die gefundenen Amphibien. Bild: Ralph Ribi

Seit 23 Jahren greifen die Tierschützer den Amphibien beim Bildweiher unter die Arme. Fanden sie im Jahr 2000 gerade einmal 50 Kröten, sammeln sie inzwischen jeden Frühling 1500 bis 2500 Kröten ein. «Der Bestand hat sich erholt», sagt Noger. Allerdings gehe die Froschpopulation zurück. Im Bildweiher leben vor allem Kröten, denn es hat viele grosse Fische, die den Froschlaich fressen. Die giftigen Kröteneier lassen sie hingegen in Ruhe.

Frösche sind im Bildweiher seltener geworden, weil ihre Eier von Fischen gefressen werden. Bild: Ralph Ribi

Christoph Noger setzt sich für einen Amphibientunnel beim Bildweiher ein, für eine geschützte Hin- und Rückwanderung. Im Breitfeld gibt es bereits zwei Amphibientunnels. Auch bei der Gewerbeschule im Riethüsli in Richtung St.Georgen können die Kröten durch einen Tunnel wandern. «Dank Fotofallen wissen wir, dass auch Igel und Füchse solche Tunnels nutzen.» 2022 fanden erste Sitzungen mit Stadt und Kanton statt. Noger hofft, dass der Tunnel entlang der Bildweiherstrasse in den nächsten fünf Jahren gebaut werden kann.

Helferinnen und Helfer gesucht Wer den Fröschen helfen will, kann sich beim Naturschutzverein melden: info@nvs-sg.ch

