Rentable Wohnungen, Arbeitsplätze oder ein Café? – Goldachs ältestes Haus polarisiert

Der Goldacher Gemeinderat plant im 467-jährigen Gmünderhaus Wohnungen. Die SP will eine öffentliche Nutzung statt Renditen und eine Arbeitsgruppe, die Ideen ausarbeitet.

Zuletzt diente das älteste Haus Goldachs als Jugendtreff. Seit sechs Jahren steht es leer.

Lange war es ruhig ums Gmünderhaus. Nun gibt es neue Pläne für den historischen Bau, der auch ausserhalb von Goldach vielen bekannt ist. Mit Baujahr 1553 bis 1554 ist es wahrscheinlich das älteste noch vorhandene Goldacher Gebäude und war möglicherweise von 1813 bis 1816 das erste Gemeindehaus.

Allerdings befindet sich das Haus an der Blumenstrasse in einem desolaten Zustand und ist stark baufällig. Kürzlich hat der Gemeinderat deshalb eine Hausanalyse durchführen lassen. Diese kam überraschend zum Schluss: Der Erhalt des Zeitzeugen sowie ein wirtschaftlich rentabler Umbau sind möglich.









In Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege könnten so drei grosszügige Wohnungen entstehen. Der historisch besonders wertvolle Teil könnte bewahrt und das Gebäude auf den Kern zurückgebaut werden. Zur Blumenstrasse hin würde es mit einem modernen Anbau ergänzt. Im Mitteilungsblatt «Wellenbrecher» schreibt die Gemeinde:

«So könnten Wohnungen entstehen, die genug Mietertrag generieren, um das Projekt auch für einen Investor interessant werden zu lassen.»

Ein Treffpunkt im Dorfzentrum statt teure Wohnungen

Dass der Gemeinderat das Gmünderhaus erhalten will, freut die SP Rorschach Stadt am See. Weil in diesem Jahr keine Bürgerversammlung abgehalten werden konnte, wendet sich die Partei in einem Schreiben an den Rat. Anderer Ansicht ist sie in Bezug auf die Nutzung des Hauses und schlägt deshalb eine Arbeitsgruppe vor.

Die Gemeinde soll das Gmünderhaus behalten und nicht an Investoren verkaufen, um dort Wohnungen mit möglichst hoher Rendite zu bauen. «Wenn es für Private rentabel betrieben werden kann, wird es die Gemeinde mindestens kostenneutral können», heisst es im Schreiben der SP.

Ein Haus, das zur Goldacher Identität gehört

Peter Buschor, Präsident der SP Rorschach Stadt am See.

«Öffentliche Räume, die zum Dorfleben beitragen, fehlen in Goldach», sagt SP-Präsident Peter Buschor. Deshalb soll das Gebäude einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden und so weiterhin auch von innen zugänglich sein.

Das Gmünderhaus hätten unzählige Generationen miterlebt, weshalb es Identität stifte in einer eher gesichtslosen Gemeinde wie Goldach. Das Haus dürfe die Gemeinde deshalb nicht aus der Hand geben und müsse den Umbau denkmalpflegerisch sorgfältig planen. «Vielleicht braucht es auch ein Auswahlverfahren mit verschiedenen Vorschlägen», sagt Buschor, der selber Architekt ist. Auch auf die Umgebung gelte es ein besonderes Augenmerk zu legen:

«Die Blumenstrasse ist unsere schönste Strasse im Dorf.»

Konkret schlägt die SP zum Beispiel ein Café mit Arbeitsplätzen vor, sogenannte Co-Working-Spaces: Selbstständig erwerbstätige Personen oder kleinere Start-ups könnten unabhängig voneinander an Projekten arbeiten und voneinander profitieren. Die Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen steige und mittlerweile gebe es viele Leute, die nicht nur von zu Hause aus arbeiten, sondern von solchen halböffentlichen Orten aus. Die Räume sollten ausserdem von Vereinen oder anderen Gruppierungen genutzt werden können.

Historisches Gebäude wird mindestens von Aussen für alle sichtbar bleiben

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach.

Bereits für die Gemeinderatssitzung vom Dienstagnachmittag war das Schreiben der SP traktandiert. Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli sagt:

«Es ist keine gute Situation, in der sich das Gmünderhaus derzeit befindet, das ist klar.»

Deshalb sei er froh über die Ergebnisse der Hausanalyse, die gezeigt hätten, dass ein teilweiser Erhalt mit Anbau überhaupt möglich ist – auch aus wirtschaftlicher Sicht.

Die Ideen der SP zur öffentlichen Nutzung findet Gemperli interessant. Ob es dadurch noch rentabel bleibt, sei eine andere Frage. Auch wenn die Öffentlichkeit keinen Zugang zum Innern des historischen Gebäudes erhält, so sei dieses immer noch von aussen als solches erkennbar.

Eine öffentliche Nutzung war schon vor Jahren geplant

Bis vor sechs Jahren diente das Gmünderhaus als Jugendtreff. In den 80er-Jahren war dort eine Bibliothek vorgesehen, die Idee wurde von der Bevölkerung aber abgelehnt. Seinen Namen hat das Haus durch die langjährigen Besitzer in den 60er-Jahren erhalten.

In der Zeit zwischen 1903 und 1913 hat die für das heutige Aussehen entscheidende Vergrösserung des Gebäudes stattgefunden. Als historisch wertvoll gilt die spätgotische Bohlendecke:

Die Decke ist mehrfach mit Farbe überstrichen worden.

