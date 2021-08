Renovation Nach 109 Jahren ist es Zeit für eine Auffrischung: Das zweitälteste Schulhaus in Gossau soll in den nächsten Jahren saniert werden Das Notkerschulhaus in Gossau ist in die Jahre gekommen und weist mehrere Mängel auf. Das Primarschulhaus muss deshalb saniert werden. Bis 2022 soll die Projektierung abgeschlossen sein. Perrine Woodtli 09.08.2021, 05.00 Uhr

2012 feierte das Schulhaus Notker seinen 100-jährigen Geburtstag mit einem Fest. In den nächsten Jahren soll das Primarschulhaus nun aufgefrischt werden. Bild: Coralie Wenger (9. Juni 2012)

Knapp 200 Schülerinnen und Schüler werden nach den Sommerferien im Schulhaus Notker in Gossau ein- und ausgehen. Dieses ist mit Baujahr 1912 das zweitälteste Schulhaus in Gossau. Das Primarschulhaus erfüllt zwar nach wie vor seinen Zweck, doch weist es in einigen Bereichen Mängel auf. Unter anderem beim Brandschutz, bei der Beleuchtung sowie bei der Barrierefreiheit und Erdbebensicherheit.