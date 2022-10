St.Gallen: Bischof aus der Ukraine berichtet in der Kathedrale

Religion «Mein Volk erlebt seit dem 24. Februar einen endlosen Karfreitag»: Ukrainischer Bischof besucht St.Gallen und berichtet Am Dienstagabend begegnet der ukrainische Apostolische Exarch der griechisch-katholischen Kirche Interessierten in St.Gallen: Bohdan Dzyurakh berichtet aus erster Hand. Christoph Klein 10.10.2022, 05.00 Uhr

Bohdan Dzyurakh ist Seelsorger und scharfer Denker: «Es entsteht ein Europa der Werte, nicht der Interessen.» Christoph Klein

Bischof Bohdan feiert am Dienstag um 17.30 Uhr die Domvesper vorne in der Kathedrale mit; um 18.30 Uhr hält er im Auftrag des Hilfswerks Kirche in Not (ACN) in der Schutzengelkapelle einen Vortrag, der von ukrainischer Musik umrahmt wird, und kommt dort mit den Menschen in Kontakt.

Er informiert über die Situation in seinem Land, und wie er sich seelsorgerisch um in den Westen geflüchtete Ukrainer kümmert. Für die Situation findet er emotionale Worte: «Meine Heimat, mein Volk, erleben seit dem 24. Februar einen endlosen Karfreitag. Ein Ende ist nicht abzusehen. Ein Albtraum wurde Wirklichkeit.»

Die schlimmsten Folgen des Krieges bestünden nicht in der Zerstörung von Gebäuden, sondern den psychischen und geistlichen Folgen. «Priester und Ordensleute bieten in der Ukraine traumatisierten Menschen, die Familienmitglieder oder ihre Heimat verloren haben, psychologische und geistliche Unterstützung, damit ihre seelischen Wunden geheilt werden können. Der Glaube an Gott ist dabei eine wichtige Unterstützung und schenkt ihnen Hoffnung. Das erfahre ich in den Begegnungen mit den vertriebenen Menschen, die ich seelsorgerisch begleite», berichtet er.

Wie viele seiner Landsleute kann er das Leid nicht fassen, doch die Begegnung mit ihm macht eine christliche Grundkonstante erfahrbar: die Hoffnung. «Die Liebe ist stärker als der Hass. Das Leben wird eine Zukunft haben. Wir als Gläubige erwarten Leben in Fülle. Wenn wir davon etwas vermitteln können, dann spürt unser Gegenüber etwas vom ewigen Leben.»

Dies freilich versteht Bischof Bohdan nicht als billige Vertröstung aufs Jenseits, sondern man merkt im Gespräch mit ihm, dass «Leben in Fülle» eine Art Lebensmotto für ihn geworden ist. Dabei ist für ihn Kirche in Not (ACN) ein starker Partner – nicht nur über unmittelbar materielle Hilfe wie 29 Fahrzeuge für Hilfstransporte oder 17 Notstromaggregate, sondern auch dadurch, dass das Hilfswerk Seelsorgerinnen und Seelsorger dabei unterstützt, im umkämpften Land zu bleiben.