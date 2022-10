Religion: Gossauer Seelsorgerin spricht das «Wort zum Sonntag»

Religion Der Sprung ins kalte Wasser: Die junge Gossauer Seelsorgerin Ines Schaberger spricht ab sofort das «Wort zum Sonntag» Ines Schaberger sagt, die Ostschweiz sei für Seelsorgerinnen ein Paradies. Am Samstag, 22. Oktober, hat die 29-Jährige eine Premiere. Lampenfieber hat sie schon ein wenig vor ihrem TV-Auftritt. Rita Bolt Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Ines Schaberger: Seelsorgerin in Gossau und neu Sprecherin des «Wort zum Sonntag» des Schweizer Fernsehens. Bild: Ralph Ribi

Die gebürtige Niederösterreicherin Ines Schaberger ist der Liebe wegen in die Schweiz gekommen. Sie wohnt mit ihrem Ehemann in St.Gallen, arbeitet dort beim Bistum und ist in einem 40-Prozent-Pensum als Seelsorgerin und 20 Prozent in der Berufseinführung in Gossau tätig.

Sie verbringt die Mittagspause gerne im Bibelgarten der Andreaskirche zwischen biblischen Sprüchen, Kräutern und Weintrauben. Ihr Büro hat sie im nebenan gelegenen katholischen Pfarrhaus. Freudestrahlend sagt sie:

«Die Ostschweiz ist ein Paradies für Seelsorgerinnen.»

Ein Teil dieses Paradieses ist Gossau; sie dürfe als Seelsorgerin nebst ihrer Tätigkeit als Religionslehrerin in der Primarschule auch Gottesdienste vorbereiten, das Evangelium vortragen und sogar predigen. Das wäre in ihrer Heimat undenkbar. Dort predigen fast ausschliesslich Priester, keine römisch-katholischen Theologinnen.

Derzeit predigt die junge Seelsorgerin in Altersheimen. Worüber? Sie mache beispielsweise eine Sonnenblume zum Thema. «Eine Blume eignet sich bestens, um zu erläutern, was Zuversicht bedeutet, weil sie mit allen Sinnen erlebbar ist.» In Predigten während der Sonntagsgottesdienste werde hingegen in der Regel das Thema des jeweiligen Sonntagsevangeliums aufgenommen.

Ines Schaberger macht den Auftakt

Am Samstag, 22. Oktober, wird Ines Schaberger vor einem grossen Publikum zum selbst gewählten Thema «Der Sprung ins kalte Wasser» sprechen. Sie ist eine der fünf neuen Theologinnen und Theologen, die jeweils am Samstag, um 20 Uhr, abwechslungsweise das «Wort zum Sonntag» auf SRF 1 sprechen werden. Sie ist die Erste, die den Sprung ins kalte Wasser wagt.

Lampenfieber? «Äusserlich ist mir vermutlich nichts anzumerken, aber innerlich bin ich doch aufgeregt», antwortet die 29-Jährige. Das «Wort zum Sonntag» wird nicht live ausgestrahlt. Die knapp vierminütige Aufnahme wurde gestern Freitag gemacht. Die Theologin erzählt, wie es dazu kam, dass sie nun regelmässig auf dem Bildschirm zu sehen ist.

«Ich war mitten in der Berufseinführung, als ich angefragt wurde, ob ich am Casting teilnehmen würde.» Die Anfrage sei völlig überraschend gekommen. Sie hat schliesslich Ja zum Casting im Fernsehstudio Leutschenbach Zürich gesagt und das Fachgremium von ihren Qualitäten überzeugt.

Sie verrät, dass es ein Intensivtraining im Antoniushaus in Morschach mit Norbert Bischofberger und Madeleine Hofer von SRF gegeben habe, dass es für die Fernsehauftritte eine Stilberatung gebe und sie vor der Moderation in die Maske müsse. Und sie gibt noch etwas preis: Ihre Texte seien nicht ausformuliert, sondern Stichworte bildeten den roten Faden.

«Für mich ist wichtig, dass ich authentisch bin und die christlich geprägten Inhalte wahrgenommen werden.»

Eine Begegnung mit dem Papst

Ines Schaberger ist in einer christlich geprägten Familie ländlich aufgewachsen. Sie habe es beispielsweise geliebt, mit der Familie um den Adventskranz zu sitzen, zu singen und zu beten; das habe ihr viel Kraft gegeben. Die Schule hat sie im Stiftsgymnasium Melk, die von Benediktinern geführt wird, absolviert. «Hier wurde mein Interesse für Theologie und Religionswissenschaften geweckt.»

Und das Interesse am Lehrerinnenberuf. Da sie für die Aufnahmeprüfung den geforderten Purzelbaum nicht beherrscht habe, habe sie sich nicht angemeldet und eine andere Richtung eingeschlagen: Religionspädagogik und Theologie. Studium in Wien, Fribourg und Chur.

Sie bildete sich nebenher als zweites Standbein zur Journalistin aus. «Seelsorge und Journalismus haben vieles gemeinsam. Es braucht ein Gespür für Menschen und man muss komplexe Sachverhalte kompakt auf den Punkt bringen, ohne banal zu werden.» Sie machte verschiedene Praktika, unter anderen ein Volontariat bei Vatican News und startete dort gleich eine Krippen-Challenge.

Am 25. Dezember verleiht der Papst jeweils seinen apostolischen Segen Urbi et orbi. Nach dem offiziellen Akt segne und begrüsse er zudem Menschen, die sich anstellten. Auch die junge und zielstrebige Ines Schaberger hat sich eingereiht.

Sie hatte alle eingereichten Fotos in einer Collage zusammenfasst und dem Papst zur Segnung unterbreitet – mit Erfolg. Sie habe mit eigenen Augen gesehen, dass der Segen des Papstes Menschen aus der ganzen Welt viel bedeute und sie habe die Nächstenliebe von Papst Franziskus aus nächster Nähe kennen gelernt.

Die Nähe zu den Menschen ist Ines Schaberger wichtig. Und zwar zu den verschiedensten Menschen und Altersgruppen, mit oder ohne Handicap. Das zeigen die Gespräche, die Schaberger zusammen mit ihrem Team im «Fadegrad», dem Podcast der Kirche in der Ostschweiz, regelmässig veröffentlicht. Die Journalistin sag:

«Ich liebe es, die grossen Fragen des Lebens zu stellen und nachzufragen.»

Es ist eine 20-Prozent-Aufgabe. Seit Herbst 2020 war Ines Schaberger auch Geschäftsführerin des 175-Jahr-Jubiläums des Bistums St.Gallen – eine 20-Prozent-Anstellung. Das Kloster-Bistro gehört denn auch zu ihren Lieblingsorten. Kaffeehäuser allgemein sind Orte, an denen sie sich gerne aufhält. Schon während des Studiums in Wien. «Da passiert so vieles. Es ist wie eine Auszeit, man muss nichts leisten, sondern kann einfach geniessen.»

