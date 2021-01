REkordschnee «So einen Schaden habe ich bisher selten erlebt» – Schnee hat viele Hochstammbäume in der Region zerzaust In der ganzen Region hat Schnee die Äste von alten Obstbäumen bersten lassen. Nur Niederstammplantagen blieben verschont. In Mörschwil wurde einer der meistfotografierten «Blueschtbäume» beschädigt. Rudolf Hirtl 26.01.2021, 05.00 Uhr

Wohin man auch schaut, auf allen Wiesen liegen abgebrochene Äste von Obstbäumen. Der Schaden dürfte immens sein. Bilder: Rudolf Hirtl

Der Winter hält für einmal, was er sonst nur verspricht. Die ganze Region ist schon seit Tagen in ein weisses Kleid gepackt und auf beinahe jedem Hügel sind Kinder auszumachen, die mit ihren Bobs oder Schlitten kühn über Schanzen sausen.

So schön das Winterwunderland auch ist, auf den Wiesen der Bauern sieht es aus, als hätte ein Föhnsturm gewütet. Unter beinahe jedem Obstbaum liegen Äste, die der Schneelast nicht gewachsen waren. Teilweise liegen mehr Äste am Boden, als noch am Baum wachsen. Vereinzelt sind auch Hochstammbäume auszumachen, denen die ganze Krone fehlt und deren Stämme regelrecht zerborsten sind.

Bisherigen Rekord um zehn Zentimeter übertroffen

«Es sind viele wertvolle Äste an den Obstbäumen abgebrochen. Es ist ein Schaden, wie wir ihn bisher selten erlebt haben», sagt der Mörschwiler Landwirt Guido Schildknecht, der bis 2019 als Präsident des Vereins Hochstammobstbau Schweiz amtete. Auch wenn er mittlerweile etwas kürzer tritt, an seinem Engagement für Obstbäume ändert das nichts. Umso mehr schmerzt ihn das Bild mit den vielen beschädigten Bäumen, wenn er die Landschaft betrachtet.

Der bald 80-Jährige sagt:

«Es war aber auch der stärkste Schneefall, den ich bisher in meinem Leben hier in Mörschwil gesehen habe.»

Er könne sich zwar an 45 Zentimeter erinnern, aber die vor etwas mehr als einer Woche gefallen 55 Zentimeter seien wirklich einmalig. Zudem sei der Neuschnee nass und schwer gewesen, was vor allem die mächtigen alten Bäume getroffen habe. Auf den Wiesen in der Region am See fällt auf, dass die hohen, schlanken Bäume weniger Schäden aufweisen als die mittelhohen Obstbäume. «Es ist tatsächlich so, dass vor allem Bäume mit flachen Leitästen betroffen sind», sagt Guido Schildkecht.

Die Landwirte haben viel zu tun, um die am Boden liegenden Äste in den kommenden Tagen wegzuräumen. Bild: Rudolf Hirtl

Auch Mörschwiler Vorzeigebaum betroffen

Sein Sohn Matthias, der den Hof heute führt, bestätigt diese Einschätzung. «Die Äste dieser gegen 80 Jahre alten Ertragsbäume stützen wir jeweils im Herbst, damit sie unter der Last der Äpfel nicht brechen. Nun hat der Schnee doch noch beträchtliche Schäden verursacht.» Die Bäume würden das ganze Jahr über gepflegt, daher tue ihm jeder Ast, der am Boden liege, im Herzen weh. «Bedauerlich ist auch, dass bei unserem Vorzeigebaum, also bei jenem Hochstammbaum, der am meisten fotografiert wird, ein Leitast abgebrochen ist», sagt Matthias Schildknecht.

Niederstammbäume sind weniger gefährdet

«Schnee, auch schwerer Schnee, ist kein Problem. An unseren Bäumen haben wir keine dicken Äste, die brechen könnten», sagt Josef Mäder. Der Schnee sei zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es sei Winter und da dürfe es auch schneien. «Es ist schön, wenn die Natur in ihrer ganzen Vielfalt stattfindet», sagt der Goldacher, mit über 50'000 Bäumen einer der grössten Obstproduzenten in der weiteren Region. Heikler wäre kaltes Winterwetter im Frühling, wenn die Bäume zu blühen beginnen.

Sorgen erst ab minus 15 Grad

Oder eine Situation, wie sie Josef Mäder im Februar 1985 erlebt hat. Damals sind die Stämme tagsüber von der Sonne gewärmt worden, wodurch die Leitbahnen aktiviert wurden. In der Nacht kühlte es dann auf bis zu minus 16 Grad ab, was zu Schäden an den Stämmen geführt hatte. Laut Mäder ist zu hoffen, dass aus wärmeren Gegenden eingeschleppte Schädlinge durch das anhaltende Winterwetter wenigstens etwas dezimiert werden.

Bei Obstplantagen mit Niederstammbäumen, wie hier jene von Goldach, sind keine Schäden auszumachen.

Auch in den Marroniplantagen von Filipp Fässler in Rorschacherberg und Thal hat der Schneefall keine sichtbaren Schäden hinterlassen. «Die relativ kleinen Bäume sind stabil und ausserdem ist Kastanienholz sehr zäh.» Sorgen machen würde er sich erst, wenn das Quecksilber während längerer Zeit unter minus 15 Grad falle. Wurzeln von Marronibäumen sind ein Leckerbissen für Feldmäuse. Fässler hofft daher, dass bei der Schneeschmelze Mäusegänge geflutet und die Schädlinge dadurch dezimiert werden.