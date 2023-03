St.Gallen: Hoher Goldpreis beschert Juwelieren mehr Kundschaft

Rekordpreise St.Galler Juweliere reiben sich die Hände: Viele wollen ihr Altgold loswerden Altgoldankäufer und Juweliere in St.Gallen machen derzeit gute Geschäfte mit einem vermehrten Ankauf von Altgold. Ein Besuch vor Ort zeigt: Das liegt nicht etwa daran, dass viele Menschen wegen der Teuerung in eine finanzielle Notlage geraten sind. Vielmehr wirkt sich der rekordhohe Goldpreis auf das Geschäft aus. Carmen Beck Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Der Altgoldankauf gehört für Juwelier Cornel Hänni zum Tagesgeschäft. Bild: Benjamin Manser

«Gold ist Geld und nichts anderes», sagte einst J. P. Morgan, amerikanischer Unternehmer und einer der bedeutendsten Bankiers seiner Zeit (1837–1913). Gold ist bereits seit Jahrtausenden als Rohstoff oder Tauschmittel begehrt. Mit einer Goldmünze hielt der Besitzer immer etwas Wertvolles in der Hand, egal in welchem Zeitalter er lebte. Ob im alten Ägypten, im antiken Rom oder im 21. Jahrhundert. Schnell war Gold als Zahlungsmittel weltweit akzeptiert und als Währungsmittel gleichbedeutend mit Geld. Auch Goldschmuck, wie Ringe, Armbänder oder Halsketten, hat eine jahrtausendealte Geschichte.

Und auch in so mancher heimischen Schatulle schlummert ein Gold- und Schmuckschatz. Manchmal in Vergessenheit geraten, wie die goldenen Ohrringe der Grossmutter, die früher einmal der letzte Schrei waren, die alte geerbte Münzsammlung des Onkels, der Ring des Ex-Partners, oder das verstaubte Silberbesteck auf dem Dachboden. Oft kommen einem diese Schätze in schlechten Zeiten oder wenn der Goldpreis besonders hoch ist, wieder in den Sinn.

Wertgegenstände verkaufen ist für viele Deutsche oft der letzte Ausweg

Die Inflation und die steigenden Energiepreise sind derzeit für viele Menschen eine finanzielle Herausforderung – und das überall auf der Welt. In Deutschland, wo die Inflationsrate bei 8,7 Prozent liegt und das Leben insgesamt immer teurer wird, gehen viele Menschen aus der Not heraus in Pfandleihhäuser, um finanziellen Engpässen vorzubeugen und tauschen ihre Wertgegenstände gegen Bargeld, wie «Focus online» im Dezember letzten Jahres berichtete. In der Schweiz liegt die Inflationsrate bei 3,3 Prozent. Auch hier ist die Teuerung spürbar, aber nicht in dem Ausmass wie in vielen anderen Ländern, wo die Armut vieler Menschen das Geschäft der Pfandleiher ist.

Altgoldhändler und Juwelier Enes Solmaz, Geschäftsführer von Altingold in St.Gallen, bemerkt zwar in der letzten Zeit einen tendenziellen Zuwachs an Kunden, die ihr Altgold verkaufen möchten. «Den Grund dafür sehe ich allerdings nicht allein in der wirtschaftlichen Lage, sondern eher im hohen Goldpreis», sagt der 35-Jährige. Dieser sei in den letzten zehn Jahren um fast das Doppelte angestiegen. Das mache es für viele Menschen attraktiv, sich jetzt von alten Schmuckstücken zu trennen.

Enes Solmaz vor seinem Juweliergeschäft Altingold in der St.Galler Innenstadt. Bild: PD

Sei es, um die Haushaltskasse aufzubessern und andere Bedürfnisse damit abzudecken oder um sich von dem Geld ein neues Schmuckstück zu gönnen. Denn dass die Schmuckbranche trotz Inflation und steigender Energiepreise nach wie vor gut läuft, ist bekannt. So kann sich der Juwelier auch nicht über fehlende Schmuckanfragen beklagen. Es werde nach wie vor Geld für Luxusgüter ausgegeben, sagt Solmaz, dessen Generationengeschäft seit 25 Jahren in der St.Galler Innenstadt eine bekannte Anlaufstelle für Schmuck und Uhren ist.

Andere Gründe für vermehrten Altgoldankauf in der Schweiz

Die Kundschaft sei sehr gemischt, sagt Solmaz. «Viele Kunden befinden sich in einer Phase ihres Lebens, wo sie sich von ihrem alten Schmuck, welcher oft nur in einer Schublade verstaubt, trennen wollen – und andere wiederum möchten sich etwas Schönes leisten und kommen deswegen in das Geschäft.» Erfahrungen wie in Deutschland, dass Menschen aus der Not heraus Altgold und Schmuckstücke verkaufen, mache er in seinem Geschäft nicht.

Auch Cornel Hänni, Inhaber der Juweliergeschäfts Studer & Hänni in St.Gallen, kann dies bestätigen. Seit 1998 ist er Geschäftsführer des Familienunternehmens, und der Ankauf von Altgold gehört auch für ihn zum Tagesgeschäft. Er spricht von Zyklen. Abgesehen vom hohen Goldpreis oder einer möglichen Erbschaft gehöre zum Beispiel das Frühjahr zu einer Jahreszeit, in der mehr Kunden vorbeikommen würden, um ihre Sachen zu verkaufen.

Das mag wohl am Frühjahrsputz liegen, welcher den einen oder anderen Inhalt einer Schublade offenbart. «Gerade vor ein paar Tagen haben wir einen grösseren Posten angekauft, ein Kunde kam mit einem ganzen Sack voller Ringe und Ketten», sagt Hänni. 99 Prozent des angekauften Altgoldes werde eingeschmolzen und auf ein sogenanntes Edelmetallkonto einbezahlt.

Juwelier Cornel Hänni überprüft Altgold-Stücke. Bild: Benjamin Manser

«Manche Kunden kommen aber auch mit geerbten Schmuckstücken, welche einen ideellen Wert besitzen, und möchten, dass wir etwas ganz Neues daraus kreieren, anstatt es in Bargeld umzutauschen.» Denn auch der Trend der Nachhaltigkeit sei in der Schmuckbranche ein grosses Thema, das betonen sowohl Hänni als auch Solmaz. Schmuck aus umweltverträglichen Materialien herzustellen, werde immer angesagter.

«Und egal aus welchen Gründen man sein Altgold verkaufen oder ein neues Schmuckstück kaufen möchte, man sollte stets zu einem Juwelier des Vertrauens gehen», sagt Hänni. Denn auch in dieser Branche gibt es viele schwarze Schafe.

