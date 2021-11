Wegen Corona: Dreimal mehr Langzeitarbeitslose in St.Gallen

Rekordhoch Dreimal mehr Langzeitarbeitslose: Wie sich Corona in der Stadt St.Gallen auf die Arbeitslosenzahlen auswirkt Der Anteil der Langzeitarbeitslosen hat sich in der Stadt St.Gallen seit der Pandemie fast verdreifacht. Doch die Prognosen für die Zukunft sind verhalten optimistisch. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Das RAV in St.Gallen hat 2021 einen starken Anstieg an Langzeitarbeitslosen zu verzeichnen. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 23. Februar 2021)

Die Kurve steigt steil nach oben. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen in der Stadt St.Gallen: fast dreimal so hoch wie 2018. Von 10,6 Prozent (2018) auf 10,9 Prozent (2019) auf 14,6 Prozent (2020) auf 27,5 Prozent in diesem Jahr.

Dieser Anstieg ist schweizweit zu beobachten. Die Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zeichnen im ganzen Land ein ähnliches Bild. Überall scheint der Anteil der Langzeitarbeitslosen zu explodieren. In Biel stieg der Anteil der Langzeitarbeitslosen von 14,6 Prozent (2020) auf 31,8 (2021). In Zürich von 12,7 auf 26,9 Prozent. In Basel von 17,7 auf 29,5 Prozent.

Das bestätigt Christian Breu, Leiter Regionale Arbeitsvermittlung RAV des Kantons St.Gallen.

«Der Anstieg bei den Langzeitarbeitslosen ist ein Phänomen, das sich nicht nur auf die Stadt St.Gallen beschränkt.»

Die Entwicklung zeige sich schweizweit und sei letztlich eine Folge der Pandemie: Im Lockdown wurden keine Leute angestellt. Dadurch verblieben die Leute in der Arbeitslosigkeit.

Ohne verlängerten Taggeldbezug hätte es mehr Sozialhilfefälle gegeben

Doch es gibt noch einen Grund, weshalb der Anteil Langzeitarbeitsloser, also der Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, so stark angestiegen ist: Der Taggeldbezug wurde (als Corona-Hilfsmassnahme) deutlich ausgeweitet, wodurch die Arbeitslosen über neun Monate zusätzlich Taggeld erhielten. «Das alles wirkt sich dann auf die Langzeitarbeitslosigkeit aus», sagt Breu.

Christian Breu, Leiter RAV des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Die Massnahme des erweiterten Taggeldbezugs sei sinnvoll, sagt Breu. Denn:

«Die Betroffenen hätten aufgrund der Pandemie nicht eher eine Anstellung gefunden, wenn man die Bezugszeit für Taggelder nicht verlängert hätte.»

Es sei davon auszugehen, dass viele Betroffene von der Sozialhilfe hätten unterstützt werden müssen. «Letztlich sprechen wir im Zusammenhang mit ‹Langzeitarbeitslosigkeit› von einer Definitionsfrage. Wer länger als ein Jahr arbeitslos ist, fällt in die Kategorie.»

Vor allem Gastronomie und Veranstaltungsbranche betroffen

In absoluten Zahlen sind in der Stadt St.Gallen aktuell (Stand September 2021) 2346 Personen stellensuchend, 409 davon sind langzeitarbeitslos.

Auf die Frage, welche Branchen, Bevölkerungsschichten oder Altersgruppen besonders von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, sagt Breu, dass es in wirtschaftlich «normalen» Zeiten keine allgemein gültige Antwort gebe. «Im Zusammenhang mit Corona waren aber insbesondere jene Branchen und Berufsgruppen betroffen, die besonders von den behördlichen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie tangiert waren und ihre Geschäftstätigkeit für Wochen oder Monate einstellen mussten.» Darunter fallen etwa die Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche.

Christian Breu geht davon aus, dass sich die Situation für Langzeitarbeitslose nächstes Jahr verbessern wird.

«Es gibt Anzeichen, dass sich das Niveau der Langzeitarbeitslosigkeit nicht auf dem aktuell hohen Niveau verfestigen wird.»

Die bemerkenswert hohe Zahl an gemeldeten offenen Stellen und die überdurchschnittliche Quote an Menschen, die sich derzeit mit einer Stelle vom RAV abmelden, berechtige zu Optimismus. Den Rückmeldungen der Branche nach zu schliessen sei die Nachfrage in der Gastronomie (Küche/Service) derzeit hoch.

Wer lange Zeit ohne Stelle ist, hat es schwerer, eine zu finden

In einem Aufschwung finden zuerst junge Arbeitslose wieder eine Stelle, was sind die Prognosen für ältere? Breu sagt:

«Wir gehen davon aus, dass sich auch für ältere Stellensuchende Lösungen auf dem Arbeitsmarkt abzeichnen.»

Allerdings sei es tatsächlich so, dass Stellensuchende über 50 Jahre tendenziell länger arbeitslos sind als Jüngere.

Von den aktuell in der Stadt gemeldeten Stellensuchenden (2346 Personen) ist der grösste Teil 25- bis 49-jährig, Stand September 1470 Personen. Über 50-jährig und älter suchten im September 616 Personen eine Stelle, bei den 15- bis 24-Jährigen waren es 260 Personen. Bei den Langzeitarbeitslosen waren 10 Personen gemeldet in der Altersgruppe 15- bis 24-jährig, 245 in der Gruppe 25- bis 49-jährig, 154 in der Gruppe 50-jährig und älter.

Die gestiegene Langzeitarbeitslosigkeit hat Auswirkungen. Christian Breu sagt: «Grundsätzlich gilt: Wer lange Zeit ohne Stelle ist, hat es tendenziell schwerer als andere, wieder Anschluss an den ersten Arbeitsmarkt zu finden.» Deswegen seien die RAV bestrebt, Stellensuchende möglichst rasch und dauerhaft wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Warum es schwieriger ist, Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das lasse sich nicht generell beantworten, sagt Christian Breu. Die Erwerbsverläufe seien aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Merkmalen und Konstellationen sehr individuell. «Die Tatsache, dass sich Berufsbilder dynamisch weiterentwickeln und branchenspezifisches Fachwissen eine immer kürzere Halbwertszeit aufweist, ist jedoch eine Herausforderung, die alle Langzeitarbeitslosen betrifft.»

Nur eine leichte Zunahme an Sozialhilfefällen erwartet

Heinz Indermaur, Leiter Dienststelle Soziale Dienste, Stadt St.Gallen.

Bild: PD

Auch Heinz Indermaur, Leiter Soziale Dienste der Stadt St.Gallen, ist vorsichtig optimistisch. Klar sei es schwierig, die Entwicklung vorherzusagen. Aber: In der Sozialhilfe gab es bislang keine coronabedingten Anstiege im Kanton St.Gallen. Im Gegenteil: Wie das Monitoring der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS) zeigt, sinkt der Fallzahlenindex im Jahr 2021 geringfügig. Indermaur erwartet für 2022 einen Anstieg an Sozialhilfefällen, aber nur einen moderaten.

Zu Beginn der Pandemie war die KOS von markant steigenden Zahlen ausgegangen – das habe sich glücklicherweise nicht bewahrheitet, sagt Indermaur: «Die Coronahilfen wie Kurzarbeit, Kreditgewährung oder Verlängerung des Taggeldbezugs zeigten die angestrebte Wirkung.» Dies streicht auch der aktuelle Kennzahlenbericht Sozialhilfe heraus. Die schweizweit nur leichte Zunahme der Sozialhilfefälle von 0,5 Prozent im Jahr 2020 zeige, dass die vorgelagerten Sozialversicherungen und die weiteren Unterstützungsleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden die Existenz eines grossen Teils der von der Krise Betroffenen gesichert haben.

Indermaur sagt:

«Wir sind zurückhaltend positiv, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht.»

Die Zahlen deuteten darauf hin, dass sich die Situation eher positiv entwickle.