Reisen «Stammkunden konnten monatelang ihre Familien nicht sehen»: Weshalb Fernbusse jetzt von St.Gallen aus Bukarest und Zagreb statt Wien und Pilsen ansteuern Das Busterminal beim St.Galler Hauptbahnhof wird auch während des Schweizer Lockdowns noch genutzt – wenn auch weniger oft. Doch die Destinationen haben sich verändert. Drei Anbieter von Fernbusreisen geben Auskunft. Dinah Hauser 26.02.2021, 05.00 Uhr

Mit dem Car in die Ferne. Derzeit sind die Verbindungen aber grösstenteils unterbrochen. Bild: Ralph Ribi (29. Oktober 2016)

Einzelne Fahrgäste steigen ein oder aus. Gepäck wird in den Luken oder im Anhänger verstaut. Aus dem Car blickt ein Mann mit Maske. Der Bus ist immerhin zur Hälfte gefüllt.

So ging es noch an einem späten Sonntagnachmittag im Januar am Busterminal beim St.Galler Hauptbahnhof zu und her. Teilweise hielten hier Cars im Viertelstundentakt. Mittlerweile ist der Reiseverkehr aber weiter zurückgegangen, wie eine Umfrage bei Carunternehmen zeigt. Teilweise wird gar nicht mehr gefahren.

Flixbus stellt Dienst in Deutschland ein

Die noch aktiven Buslinien verbinden derzeit die Schweiz vor allem mit Osteuropa. Das hierzulande wohl bekannteste Carunternehmen Flixbus hat den ganzen Streckenplan geändert, wie von Mediensprecherin Franziska Schleicher zu erfahren ist.

«In Deutschland und Österreich haben wir unsere Dienste vorübergehend eingestellt.»

Dies aufgrund der Massnahmen zu Eindämmung des Virus sowie der gesunkenen Nachfrage. Daher fahre Flixbus derzeit eher osteuropäische Ziele an.

Dies zeige sich auch bei den beliebten Destinationen. Während im Winter 2019/2020 noch Wien mitunter das beliebteste Ziel der Fahrgäste war, die in St.Gallen zustiegen, sind es nun das österreichische Villach und Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens. Wobei Zagreb schon vor einem Jahr eine der Topdestinationen darstellte.

Flixbusgäste, die in St.Gallen aussteigen, stammen derzeit mehrheitlich aus dem rumänischen Dimmrich und Bukarest. Zum Vergleich: Im Winter 2019/2020 und Sommer 2020 kamen die Reisenden vorwiegend aus München, Ljubljana und Lyon. Auch die Anzahl der Busse, die pro Woche in St.Gallen halten, hat sich stark reduziert. Waren es vor einem Jahr noch 80, hielten im Sommer noch 30. Derzeit sind es noch bis zu acht pro Woche.

Verbindungen nach Tschechien ebenfalls unterbrochen

Ebenfalls in St.Gallen halten Busse der Firma Regiojet, welche in Tschechien ansässig ist. Von der Gallusstadt aus geht es entweder Richtung Mailand oder Prag. Vor der Pandemie fuhren die Busse viermal wöchentlich pro Richtung. Ziele der Fahrgäste waren damals nebst Prag und Pilsen auch München oder Mailand. Wie von der Pressestelle zu erfahren ist, wurde die Verbindung im Sommer auf eine je Woche und Ziel eingeschränkt. Derzeit sei die Verbindung aber unterbrochen.

Mit Bussen von Regiojet kann derzeit nicht nach Mailand oder Prag gereist werden. Bild: PD

Ähnlich tönt es beim ebenfalls tschechischen Unternehmen CSAD Tisnov . Deutschland habe den Transit durch sein Territorium verboten, weswegen vergangene Woche keine Fahrten stattfanden, sagt Pressesprecherin Marie Kotova. Ebenso im Frühling 2020, als die Grenzen geschlossen waren.

«Wir mussten zum ersten Mal seit 30 Jahren unsere täglichen Leistungen für zwei Monate unterbrechen.»

Das Unternehmen CSAD Tisnov verbindet St.Gallen mit Tschechien. Bild: PD

Im Sommer konnten dann wieder zwei Verbindungen pro Woche und Richtung angeboten werden. Die Busverbindung werde vor allem von Personen genutzt, welche Verwandte in der Schweiz oder Tschechien besuchen, sowie von Studenten oder Touristen, welche Prag und deren Kultur erleben möchten.

«Wir kennen die meisten unserer Kunden auch persönlich und wissen, wie wichtig unsere Buslinie für sie ist», sagt Kotova.

«Wir haben viele Stammkunden, die monatelang ihre Familie nicht besuchen konnten.»

Wie die angefragten Unternehmen berichten, nahmen die Belegungszahlen während der Pandemie stark ab. Strenge Hygienemassnahmen würden eingehalten. Bei Flixbus heisst es etwa, die Busse würden nach jeder Fahrt gereinigt und desinfiziert. Zusätzliche Reinigungen fänden an Haupthaltestellen statt. CSAD versuche den Gästen einen Boardservice anzubieten, so gut es die Hygienemassnahmen zulassen. Marie Kotova sagt: «Jedoch ist das Reisen für unsere Fahrgäste im Moment wegen der Massnahmen sehr umständlich.»