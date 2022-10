REISEN Gestrandet im Paradies: Dieser St.Galler hat ein Buch über sein Nomadenleben geschrieben Der 40-jährige Claudio Sieber hat fast jeden Winkel der Welt erkundet. Bis er auf einer philippinischen Insel eine neue Heimat gefunden hat. In seinem Buch erzählt er, wie es dazu kam. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Weltenbummler Claudio Sieber jongliert mit tropischen Früchten. Er hat seinen Job als Key Account Manager gekündigt, um sechs Jahre durch Asien zu reisen. Bild: Claudio Sieber

Claudio Sieber ist in St.Gallen aufgewachsen. Und doch macht er hier nur noch Ferien. Gerade steht er mitten auf dem Gallusplatz, freut sich über die bunten Erker, das Kopfsteinpflaster. Diese Ecke der Stadt, er hat sie schon immer gemocht. Auch als er noch als Key-Account-Manager im Aussendienst einer St.Galler Firma arbeitete, sich viel Zeit für seine Karriere, aber wenig Raum für sich selber nahm.

Tagelang hat es vergangene Woche geregnet. «Ein Miniregen», sagt der 40-Jährige. Er ist sich nun Monsun gewohnt. Sieber hat eine neue Heimat gefunden. Auf Siargao, einer Insel im Osten der Philippinen. «Es gibt dort nur das Meer und sonst nichts mehr, bis Polynesien und Mikronesien folgen», sagt er. In seinem Buch «Gestrandet im Paradies», das im Oktober erscheint, beschreibt er seinen Weg dorthin. Und erzählt von den Zwischenstationen. Wie er untrainiert auf den Donnerpass (5400 m über Meer) steigt, nur um im höchsten Bergsee der Welt einige Sekunden nackt baden zu können. Wie er in Laos mit Einheimischen und ihren Bambusraketen die Regenzeit begrüsst, in Malaysia per Autostopp einmal das Festland umrundet.

Sieber hat eine neue Heimat gefunden. Auf Siargao, einer Insel im Osten der Philippinen. Bild: Claudio Sieber

Ein Provinzmensch

Siargao ist die letzte Destination, die sich der Vielreisende noch anschauen will. Weil sie bekannt sei, als «coole Surftown mit guten Vibes», sagt er. Ein einwöchiger Aufenthalt ist geplant, einen Monat lang bleibt er.

«Ich habe dort viele interessante Menschen kennen gelernt, Einheimische und Aussteiger. Sie sind schnell zu Freunden geworden. Wir haben den gleichen Anspruch ans Leben.»

Schon der zweite Besuch auf der Insel habe sich wie Heimkommen angefühlt. Unterdessen hat Sieber auf Siargao ein Haus gebaut, in das er sein «ganzes Pensionskassengeld» gesteckt hat. Dort lebt er nun mit seiner philippinischen Freundin. Sie sei aus demselben Grund auf die Insel gekommen wie er. «Wir sind keine Stadtmenschen, wir mögen die Provinz und die Nähe zur Natur. Manila ist uns zu unbequem und zu hektisch», sagt er. Und vergleicht das Eiland mit St.Gallen. «Jeder kennt sich und weiss, was der andere tut. Nur wachsen dort Palmen statt Apfelbäume, ist die Insel mit Wasser statt Hügeln umgeben und fahren Familien zu viert auf dem Töff statt im Kombi herum.»

Bevor sich Sieber «im Paradies» niedergelassen hat, war er ein Suchender. Ein Nomade. Sechs Jahre lang ist er mit Motorrad, Boot, Pferd und zu Fuss in Asien unterwegs. Nepal, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Osttimor, alle ostasiatischen Länder unter anderem hat er bereist. Ohne Reiseführer, ohne Guide, und wenn, dann nur in jenen Gebieten, in denen es für alleinreisende Europäer wegen der Abgelegenheit riskant werden könnte. «Lebensmüde bin ich nämlich nicht.»

Sechs Jahre lang war er mit Motorrad, Boot, Pferd und zu Fuss in Asien unterwegs. Bild: Claudio Sieber

Zu wenig Abenteuer in der Schweiz

Schweizmüde schon. Er habe sich nur noch von Ferien zu Ferien gehangelt, das Rückflugticket habe ihn stets genervt. «Nach einem Monat auf Reise musste ich jeweils wieder heim. Immer dann, wenn es spannend geworden wäre», sagt er. Ob die Wildheit Argentiniens oder das bizarre Japan, er habe stets tiefer eintauchen wollen, sich treiben lassen. «Heute reise ich erst weiter, wenn ich genug habe von einem Ort und nicht, weil ich keine Zeit mehr habe.» Die Schweiz und er hätten immer weniger zusammengepasst.

«Jede Reise war auch eine innerliche Reise. Eine Reise zu mir. Mein Leben war mir plötzlich zu gradlinig. Kein Chaos, kein Abenteuer.»

Und so beginnt er, Geld zu sparen für seinen Ausstieg. Für sein anderes Leben, gefüllt mit Neuem und Neugier.

Ein Mädchen bringt ihre Geschwister im malaysischen Dorf Nusa Tengah mit einem Taxiboot zu einem anderen Haus. Bild: Claudio Sieber

Nepal, der Annapurna Circuit. Bild: Claudio Sieber

2014 zieht er mit seiner damaligen Freundin los. Über Amerika nach Asien, «ein kultureller Flickenteppich, im Umbruch und so anders als die Schweiz». Irgendwann hat sie Heimweh, er noch immer Fernweh. Das Paar trennt sich. Sie fliegt zurück, er zieht weiter. Mit dem Holzboot durch Myanmar etwa. Jeden Abend bauen Sieber und sein Reisekollege an einem unbekannten Ort ihr Zelt auf. Es besteht nur aus einer Blache und ein paar Bambusstecken. «Wir konnten uns nie einfach entspannt hinlegen», erinnert er sich. Zwei Ausländer mit dem Boot, was machen die da? Entweder hätten misstrauische Behörden nach ihren Pässen verlangt oder aufgeschreckte Einheimische sie belagert.

Strassenszene in Hanoi, Vietnam. Bagan in Myanmar. Bilder: Claudio Sieber Bilder: Claudio Sieber

Nicht die Orte, sondern den Weg spüren

Durch Indonesien fährt er mit dem Töff. «Die vielen netten Menschen, die mir immer helfen wollten», sagt er und lächelt fast schon verträumt. Eigentlich mag er keine Highlights hervorheben, schon gar keine Sehenswürdigkeiten. «Mir ging es um den Weg und darum, ihn zu spüren. Ich wollte nah bei den Einheimischen und nicht bei den Reisenden sein.» Reiseführer braucht er dafür nicht. Instagram will er irgendwann nicht mehr.

«Social Media vermittelt nur den Eindruck, ein Ziel zu kennen, bevor man überhaupt angekommen ist.»

Lieber erkundigt sich der St.Galler bei Einheimischen oder ähnlich denkenden Reisenden. «Statt einen instagramtauglichen Wasserfall zu besuchen, nimmt man halt an einem Ritual der lokalen Bevölkerung teil. Nur so erlebt man unverfälschte Gastfreundschaft.»

Nawin Nanit, 10 Jahre alt, wird zu einem kleinen Prinzen und auf den Schultern herumgetragen. Bild: Claudio Sieber

Stundenlang im Migros und im ÖV

Er hätte wohl doch besser eine wärmere Jacke anziehen sollen, sagt Claudio Sieber auf dem Gallusplatz und zieht den Schal enger. Noch bis Mitte Oktober bleibt er in der Stadt, seine Freundin ist bereits zurückgereist. «Es war schön, die Schweiz durch ihre Augen zu sehen», sagt er. Sie habe sich stundenlang im Migros aufgehalten, «Erst-Weltland-Shopping». Sieber: «Auf Siargao müssen wir in sieben Tante-Emma-Läden einkaufen, bevor wir kochen können.» Und dann habe er sie aufgefordert, zusammen Zug und Bus zu fahren.

«Wenn sie mich verstehen will, muss sie den öffentlichen Verkehr hier erlebt haben. Alles geplant und getaktet und pünktlich. Er ist für mich ein Spiegel der Schweizer Mentalität.»

So sieht ein ganz normaler Tag in Claudio Siebers Leben aus. Bild: Claudio Sieber

In seiner zweiten Heimat kommen ihm diese Eigenschaften zugute. Der Aussteiger verdient seinen Lebensunterhalt mit Foto- und Reisereportagen für Magazine wie «Globetrotter», «Animan», «Geo» oder «Spiegel». «Ich arbeite nur rund 20 Prozent. Strukturiertes Vorgehen ist da wichtig», sagt er. In der restlichen Zeit surft er, schwimmt im glasklaren Meer, trifft Freunde. «Auf Siargao lebt man in Badehose und Flipflops, alle haben Zeit. Wir verabreden uns oft ganz spontan und lachen viel.» Früher hatte er kaum Zeit für seine Hobbys, heute füllen sie seinen Tag. Seine Beschreibungen tönen nach Postkarten-Leben, die Fotos verstärken den Eindruck. Palmenkronen vor pinkem Abendhimmel, Fischerboot am weissen Sandstrand, eine Gruppe Freunde, die im Wasser entspannt.

Doch auch im Paradies ziehen gelegentlich dunkle Wolken auf.

«Meine neue Heimat ist eines der verletzlichsten Gebiete der Welt. Es ereignen sich dauernd Erdbeben und andere Naturkatastrophen.»

Im Dezember 2021 hat ein Supertaifun die Insel und Siebers neues Haus verwüstet. «Die Einheimischen standen am nächsten Tag schon auf ihren Dächern und haben fröhlich gehämmert und genagelt. Aufstehen und weitermachen, das lerne ich hier.» Und im Sommer hat das Land den Sohn eines Ex-Diktators als Präsident vereidigt. Sieber rollt mit den Augen. Ausserdem sei das Gesundheitssystem am Boden. «Es wäre mir lieber, ich könnte auch in diesen Punkten stolz auf meine neue Heimat sein.»

Auch er braucht Wurzeln

Man hört ihm zu und fragt sich, warum dieser Nomade doch wieder sesshaft geworden ist. Jahrelang habe er täglich neue Orte und Menschen kennen gelernt, ihnen Hallo und ebenso schnell wieder Tschüss gesagt.

«Mit der Zeit wird man seltsam. Und ein Reisesnob.»

Weder Dengue-Fieber noch Malaria konnten ihn stoppen. Erst das Gefühl, dass kaum ein Reiseerlebnis mehr authentisch genug sei, habe ihn nachdenken lassen. «Alles war mir zu langweilig. Nur Abenteuer abseits der Norm waren gut genug. Über Touristen, die in Thailand Elefanten streicheln, konnte ich nur noch schmunzeln», erinnert er sich. Schreiben habe ihm stets geholfen, die vielen Eindrücke zu verarbeiten, ein klareren Blick auf alles zu bekommen. Irgendwann merkte er dabei auch, dass er eine Pause vom Reisen braucht. Fertig mit Nomadentum. «Jeder braucht Wurzeln, jeder braucht ein fixes Umfeld», sagt er. Der in seiner alten Heimat die neue vermisst. Was ist in sechs Jahren? Wieder ein Buch? Sieber zuckt mit den Schultern. Er habe keinen Plan. «Und das ist gut so.»

In Myanmar war Claudio Sieber mit einem Boot unterwegs. Die Einheimischen reagierten auch argwöhnisch. Bild: Claudio Sieber

Claudio Sieber: «Gestrandet im Paradies», Conbook, 285 S., Fr. 31.90.-, ab Mitte Oktober erhältlich im Buchhandel

