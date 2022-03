Krieg in der Ukraine trübt Freude über rekordhohe Reisebuchungen

Altenrhein Die Lust auf Meer ist gross: Vom Ticketverkäufer zum erfolgreichen Reiseveranstalter Im Alter von 19 Jahren hat Reiseprofi Michael Nachbaur bei der Rheintalflug Tickets noch von Hand ausgestellt. Innert weniger Monate hat er nicht nur die Airline technisch auf Vordermann gebracht, sondern sich auch als Reiseunternehmer einen Namen gemacht. Heute bietet er ab Altenrhein Destinationen wie Sardinien, Kroatien, Ibiza, Mallorca und Neapel an und freut sich, die Schwierigkeiten rund um die Coronapandemie gut gemeistert zu haben. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Laut Reiseveranstalter Michael Nachbaur war der Februar noch besser mit Buchungseingängen als der bisherige Rekord-Februar 2019. Bild: Rudolf Hirtl

Der 45-jährige Michael Nachbaur sitzt im Airportrestaurant bei einem Kaffee und blickt hinaus auf die Rollbahn, wo Passagiere in die Embraer 170 der People’s Air Group einsteigen. Eigentlich müsste er sich freuen, denn nachdem Corona die Reisebranche während beinahe zweier Jahre arg in Bedrängnis gebracht hat, ist die Reiselust nun wieder da und dies stärker denn je. «Die Freude über den umsatzstarken Februar wird durch die aktuelle Situation in der Ukraine beträchtlich getrübt», so der Gründer von High Life Reisen.

Er hat sich wegen Corona nicht entmutigen lassen, und er will das nun auch nicht tun. Dafür hat er in der Reisebranche schon zu viel erlebt. Mit 19 Jahren hat er bei Rheintalflug, der Airline von Renate Moser und Rolf Seewald, in der Reservierungszentrale begonnen. «Dabei habe ich gecheckt, wie ungern bei der Fluglinie Hotels zu Wien-Flügen verkauft werden», erzählt Michael Nachbaur. Hotelgutscheine seien etwa von Hand oder mit der Schreibmaschine ausgestellt worden. Also habe er kurzerhand seinen eigenen Computer mitgenommen, das Ganze automatisiert und eine Datenbank erstellt.

Innert kürzester Zeit in die Selbstständigkeit abgehoben

Innert drei Monaten sei so ein «Reiseveranstalter» entstanden, spezialisiert auf Abflüge ab Altenrhein. Moser und Seewald waren froh, dieses Geschäft abgeben zu können und quasi über Nacht wurde aus Nachbaur der Betreiber eines regionalen Reiseveranstalters. Unterstützer der ersten Stunde waren Kuoni Reisen in Rorschach damals noch mit Roland Gunterswiler, und Bernhard Reisen in Goldach mit Reto Kuratli.

«Auch Wien-Tourismus hat uns unterstützt. Wir haben beispielsweise zusammen Reisebüros nach St.Gallen eingeladen und mit dem Musicaldarsteller von Mozart Werbung für unser Wien-Angebot gemacht. Innerhalb von zwei Jahren wurden wir zum Wienspezialist mit 5000 Passagieren.» Es sei für Gäste ein absolut neues Erlebnis gewesen, innerhalb von drei Stunden in Wien auf dem Stephansplatz zu stehen.

Bei Ferienreisen kommen 75 Prozent der Gäste aus der Schweiz

Der Airport in Altenrhein wird hauptsächlich von Vorarlbergern genutzt, dies ist immer wieder zu hören. Michael Nachbaur widerspricht dieser Vermutung: «75 Prozent unserer Gäste bei Ferienflügen stammen aus der Schweiz oder aus Liechtenstein.» Das Reisebüro im Gebäude des Flugplatzes in Altenrhein werde geschätzt. «Viele kommen explizit hierher, um ihre Reise zu buchen. Das Ambiente und das Kerosin, das hier etwas in der Luft liegt, macht die Lust nach Meer umso grösser.»

Die Nachfrage nach Reisen ist seit Anfang dieses Jahres sprunghaft angestiegen. Laut Michael Nachbaur kann es schon sein, dass ein Hotel mal 20 Prozent mehr kostet, überteuerte «Fantasiepreise» gäbe es nun aber trotzdem nicht. «Wir achten zusammen mit unseren Partnern darauf, dass die Kundschaft trotz der hohen Nachfrage nicht ausgenommen wird.» Mangelware seien an verschiedenen Destinationen nach wie vor Mietautos, da könne eine Woche schon mal 1000 Franken statt wie früher 250 Franken kosten. Nachbauer:

«Ich habe in Sardinien noch nie so viele Leute an Bushaltestellen gesehen wie im vergangenen Sommer, weil Mietautos schlicht zu teuer waren.»

Die von Corona ausgelöste Krise war auch für High Life Reisen eine sehr grosse Herausforderung. «Als Veranstalter kümmerst du dich proaktiv um die Reisebestimmungen im Zielgebiet. Im Austausch mit der Airline erfahren wir, ob ein PCR-Test nötig, ob die Impfung ausreicht oder ob vor Ort getestet werden muss.» Die Aufwendungen für eine Reisevorbereitung seien für einen Reiseanbieter mittlerweile doppelt so hoch wie vor der Pandemie. Die Pandemieversicherung und das Recht, kostenlos von einer Reise zurücktreten zu können, hat vor allem für Reisende Vorteile. «Wenn die Sache mit Corona endlich ausgestanden ist, dann wird man vermutlich wieder zu Stornogebühren zurückkehren. Diesbezüglich wird wieder etwas Normalität einkehren.»

Beinahe 8000 Reisen storniert

Zu Beginn der Pandemie hatte auch Nachbaur noch die Hoffnung, dass das Ganze in zwei, drei Monaten ausgestanden ist. Am Schluss musste aber auch er gegen 8000 Reisen stornieren. «Wir hatten während eines Jahres praktisch keine Buchungen. Sardinien etwa, ist einen Tag vor Abflug auf die BAG-Liste gekommen. Wir mussten den Flug stornieren und einen extra Flug organisieren, um die Leute heimzuholen, die bereits auf der Insel waren. Im gesamten Sommer 2020 sind wir vier Mal nach Sardinien geflogen, über hundert Flüge an andere Destinationen konnten nicht stattfinden.

High Life hat in der wirtschaftlich schwierigen Zeit Gäste gefragt, ob sie sich an den Bearbeitungsgebühren beteiligen würden oder die bereits geleisteten Anzahlungen als Guthaben stehen lassen. «Es war erstaunlich, wie viele Leute sich dazu bereit erklärt haben. Das war ein sehr schöner Vertrauensbeweis von der Kundschaft für uns», sagt Michael Nachbaur.

Die Zeit der Discountflüge muss vorbei sein

Früher hätten viele damit geprahlt, sich eine Reise aus vielen Stückchen selber zusammengestellt zu haben. Das Reisebüro sei von dieser Klientel nur noch angerufen worden, wenn jemand ein Visum benötigte. Heute seien Pauschalreisen wieder sehr gefragt, weil sie einen grossen rechtlichen Schutz bieten würden. Ausserdem betont der Reiseprofi:

«Es ist nicht nötig, für 50 Franken nach London zu fliegen, um dort einen Kaffee zu trinken. Dieses inflationäre Reisen hat sich zum Glück reduziert.»

Auch wenn Reiselustige nach wie vor gerne ins Reisebüro gehen, um sich beraten zu lassen, am Onlineservice kommt heute niemand mehr vorbei. Die Leute erwarten auch von einem kleinen Reiseveranstalter online umfangreiche Informationen. Das ist eine grosse Herausforderung und wir haben zwei 100-Prozent-Stellen, die sich nur um das Onlinegeschäft und die Datenpflege kümmern, so Michael Nachbaur.

Im Trend sei heute bewussteres Reisen. Die Menschen gönnten sich eher eine höherwertige Zimmerkategorie und würden wieder länger vereisen. Hoch im Kurs stehen laut Michael Nachbaur aktuell Ferien in Italien, Kroatien, Griechenland und Spanien. Bei High Life selbst sind Sardinien, Griechenland, Mallorca, Ibiza und Kroatien am gefragtesten. «Unsere Hotelvertragspartner melden enorme Buchungszuwächse aus ganz Europa und tatsächlich werden in manchen Hotels jetzt schon die Zimmer knapp.» Wer also den Komfort ab Altenrhein zu schätzen weiss, sollte sich nicht auf last minute verlassen.

