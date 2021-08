Der FC Winkeln verliert in der ersten Cup-Hauptrunde mit 1:7.

Regionalfussball Winkeln geht in der Cup-Hauptrunde gegen Concordia Basel mit 1:7 unter Der FC Winkeln unterliegt in der ersten Hauptrunde des Cups Concordia Basel diskussionslos mit 1:7 (1:3). Die Gäste waren vor 500 Zuschauern im Gründenmoos den St.Gallern in allen Belangen überlegen und feierten einen verdienten Auswärtssieg. Helmut Schmidt 16.08.2021, 11.46 Uhr

Voller Einsatz: Winkelns Captain Marc Grünenfelder (rechts) wehrt sich nach Kräften. Donato Caspari

Nach einer nicht optimal verlaufenen Vorbereitung wählte Trainer Koller eine defensive Taktik gegen einen spielstarken Gegner, welcher letzte Saison souverän in die 2. Liga interregional aufgestiegen war. Concordia hatte dabei in 13 Spielen über 50 Tore erzielt.

Winkler Pläne über den Haufen geworfen

Winkeln agierte dementsprechend vorsichtig und überliess den Baslern die Initiative. Doch bereits in der neunten Minute wurden die Winkler Pläne über den Haufen geworfen. Mihael Validzic erlief eine zu kurz geratene Rückgabe, bediente Manuel Alessio und der Topscorer der Gäste erzielte das 1:0. Winkeln konnte nicht auf den frühen Rückstand reagieren und musste in der Folge Concordia gewähren lassen.

Winkelns Yanic Ammann (Mitte) im Zweikampf mit dem Basler Manuel Jenni. Donato Caspari

Die Basler beherrschten dank ruhigem Kombinationsspiel die Partie und stellten die Winkler Defensive mit präzisen Pässen in die Spitze immer wieder vor Probleme. Concordia baute folgerichtig noch vor der Pause die Führung aus. Zuerst verwandelte Alessio in der 21. Minute eine Flanke zum 2:0, in der 29. Minute traf Mergim Ahmeti zum 3:0. Kurz vor der Pause kam Winkeln etwas überraschend zum ersten Treffer. Marc Grünenfelder war im Strafraum gefoult worden, und Fabian Steinemann verwandelte den fälligen Penalty sicher zum 1:3.

Nach der Pause spielte Winkeln aufsässiger und gewann deutlich mehr Zweikämpfe. Das Heimteam setzte nun Concordia vermehrt unter Druck und stellte die Defensive der Gäste mit gefährlichen Flanken einige Male vor grössere Probleme. Ein Anschlusstreffer in dieser Phase schien möglich, fiel aber nicht.

Viele schnelle Gegenstösse

Stattdessen schloss Ahmeti in der 64. Minute einen schnellen Gegenstoss zum 4:1 ab. Nur zwei Minuten später erhöhte Alessio alleine vor dem jungen Goalie Jordan Höhener sogar zum 5:1. Die Partie war nun endgültig entschieden. Concordia erzielte durch Validzic und Ahmeti noch zwei weitere Treffer zum Endstand von 7:1.

Der FC Concordia Basel trifft nun in der zweiten Runde auf Servette Genf aus der Super League.

Das Telegramm

Winkeln – Concordia Basel 1:7 (1:3)

Sportplatz Gründenmoos. 500 Zuschauer. Sr. Jevremovic.

Tore: 9. Alessio 0:1, 21. Alessio 0:2, 29. Ahmeti 0:3, 41. Steinemann 3:1 (Foulpenalty), 64. Ahmeti 1:4, 66. Alessio 1:5, 71. Validzic 1:6, 73. Ahmeti 1:7.

Winkeln: Höhener; Lars Hörler (75. Peperkamp), Marc Hörler, Mansaray, Broger (75. Räber); Djana, (33. Saleh) Steinemann (62. Almeida), Ammann, Joël Eberle, Rölli (75. Müller); Grünenfelder.

Concordia Basel: Schüpbach; Mandal, Zaric, Carvalho; Yapi (46. Obradovic), Jenni (75. Guthauser), Kalayci (78. Riva), Furler (46. Hodzic), Validzic, Alessio (75. Temelkov).

Bemerkung: Verwarnung für Lars Hörler.