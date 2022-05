Überraschen die Aufsteiger Dardania und FC Winkeln weiter?

Regionalfussball Überraschen die Aufsteiger Dardania und Steinach weiter? Erst vergangene Saison sind der KF Dardania St.Gallen und der FC Steinach in die 2. Liga aufgestiegen – und spielen direkt vorne mit. Alain Rutishauser 05.05.2022, 18.32 Uhr

Der FC Steinach in blau-gelb spielt kommenden Sonntag auswärts beim FC Linth. Bild: Michael Gaccioli

Für KF Dardania St.Gallen geht es noch um den Aufstieg. Am Samstag spielen sie um 15 Uhr daheim im Gründenmoos gegen den FC Montlingen. Dardania befindet sich auf dem zweiten Platz mit 31 Punkten. Und das, obwohl sie erst vergangene Saison aus der 3. Liga aufgestiegen sind. Um das Kunststück zu schaffen, gleich nochmals aufzusteigen, muss Dardania noch fünf Punkte auf Leader FC Mels aufholen.

Gut möglich, dass Dardania dieses Wochenende Rückstand gut machen kann, denn Mels muss gegen den drittplatzierten FC Herisau. Und nebst dem vermeintlich schwächeren Gegner – Montlingen ist Zweitletzter – stimmt auch der Fakt positiv, dass Dardania die beste Verteidigung stellt. Nur 19 Treffer in 16 Spielen mussten die St.Galler bisher zulassen.

Vermeintlich sicherer Mittelfeldplatz für Winkeln

Einen dieser raren Gegentreffer gab es gegen den FC Winkeln am vergangenen Samstag, als Dardania mit 0:1 unterlag. Eine schmerzliche Niederlage, denn Dardania musste somit Leader Mels davonziehen lassen. Dieser bodigte St.Margrethen mit 3:2. Der FC Winkeln befindet sich mit 19 Punkten im Tabellenmittelfeld auf Platz sechs.

Doch der Schein eines ruhigen Saisonendes trügt, denn in der hinteren Hälfte der Tabelle ist es extrem eng. Nur fünf Punkte trennen den FC Winkeln von einem Abstiegsrang. Auch die Begegnung vom Samstag wird wegweisend dafür sein, ob sich der FC Winkeln nochmals mit dem Abstieg auseinandersetzen muss. Es geht um 16 Uhr auswärts gegen den FC Ruggell im Liechtenstein, der punktgleich auf Platz sieben steht.

Generell scheint das Restprogramm des FC Winkeln aber machbar: Mit dem FC Vaduz II hat nur einer der restlichen fünf Gegner einen besseren Tabellenrang, mit dem FC Montlingen und US Schluein Ilanz warten noch die beiden Letztplatzierten. Einzige Schwäche des FC Winkeln: Das Toreschiessen. Lediglich 22 Treffer in den bisherigen 16 Spielen.

Gleich vor Winkeln ist der FC Abwil-Engelburg auf dem fünften Platz. Die Abtwiler spielen am Sonntag um 15 Uhr daheim auf der Spiserwis gegen den FC Au-Berneck, der auf dem neunten Platz steht. Abtwil-Engelburg hat nur zwei der letzten fünf Spiele gewonnen, dazu zwei Unentschieden und eine Niederlage. Daher gibt es nicht mehr viel zu holen, denn der Rückstand auf Leader Mels ist auf zehn Punkte gewachsen. Mit zwölf Punkten Abstand auf die Abstiegsränge wird der FC Abtwil-Engelburg hingegen auch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun bekommen.

Aufsteiger Steinach überraschend auf Rang drei

In Gruppe 2 spielt mit dem FC Steinach noch ein vierter Regionalklub in der 2. Liga. Die Steinacher befinden sich überraschend auf Rang drei nachdem sie, gleich wie Dardania, vergangene Saison aufgestiegen sind. Die wenigsten Gegentore und die zweitmeisten erzielten Treffer unterstreichen, welch tolle Saison die Steinacher bisher spielen. Neun Punkte trennen die Steinacher von Leader Rapperswil-Jona. Kommenden Sonntag um 14 Uhr hat Steinach auswärts beim FC Linth die Möglichkeit, Punkte gut zu machen. Und in einem Monat, am 4. Juni, kommt es zum Spitzenduell gegen Rapperswil-Jona.