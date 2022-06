Saisonbilanz: So schnitten die regionalen Fussballklubs ab

Regionalfussball Cupspektakel auf der Kellen, Aufstiegsfreude im Gründenmoos: So verlief die Saison der regionalen Klubs Rorschach-Goldach, Steinach und Dardania St.Gallen glänzen, Abtwil-Engelburg vergibt den Aufstieg, Winkeln tritt auf der Stelle: So fällt das Fazit der Fussballklubs aus der Region nach der Saison aus und das sind die Tipps der Redaktion für die kommende Saison. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Durchmarsch von der 3. in die 2. Liga interregional: Dardania St.Gallen feiert den zweiten Aufstieg in Folge. Bild: Benjamin Manser

Zwei Ereignisse prägten die regionale Fussballlandschaft in der zu Ende gegangenen Saison: Das Cupspiel des FC Rorschach-Goldach gegen den FC Basel und der Aufstieg des KF Dardania St.Gallen.

Die Cuppartie zwischen Rorschach-Goldach und Basel auf der Kellen in Tübach lockte im September 2021 über 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Und was sie zu sehen bekamen, war Schweizer Cup in Bestform. Das Heimteam präsentierte sich als Topgastgeber und hielt gegen den übermächtigen Gegner überraschend gut und lange mit. Am Ende resultierte ein 0:3.

Dieser Höhepunkt der noch jungen Vereinsgeschichte erschwerte dem Team von Trainer Olaf Sager den Einstieg in die Saison der 2. Liga interregional. Es war nicht einfach, den Fokus auf die Meisterschaft zu richten. So startete Rorschach-Goldach mit drei Niederlagen – Tiefpunkt war eine 0:5-Klatsche gegen Kreuzlingen – in die Spielzeit.

Doch nach dem Cuphighlight fing sich der Aufsteiger und entfernte sich früh aus der Abstiegszone. Auch in der Rückrunde liess Rorschach-Goldach nichts mehr anbrennen. Im Gegenteil: Zwischenzeitlich war das Sager-Team gar die formstärkste Equipe der Liga.

Redaktionstipp vor der Saison: 6. Platz. – Schlussrangierung: 9.

Der FC Basel war im Cup zu Gast auf der Kellen. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Die Frage stellt sich: Was wäre ohne die Forfaitniederlage möglich gewesen? Abtwil wollte aufgrund des Cupfinals mit Beteiligung des FC St.Gallen das Spitzenspiel mit dem FC Mels verschieben. Doch die Rheintaler sagten ab – und so verlor Abtwil-Engelburg am grünen Tisch. Ob es nun mangelnde Fairness des FC Mels oder falsche Prioritätensetzung Abtwil-Engelburgs ist, sei dahingestellt.

Fakt ist, die fehlenden fünf Punkte auf Platz eins sind auch hier zu suchen. Zudem schaffte es das Team von Trainer Marc Blumer in der Hinrunde nicht, die Auswärtsschwäche abzulegen. Um den Aufstieg ins Visier zu nehmen, muss Abtwil in den Bereichen Gegentore und Auswärtssiege besser werden. Die Heimstärke sowie die erzielten Tore sind bereits top.

Redaktionstipp vor der Saison: 1. Platz – Schlussrangierung: 4.

Was für eine Saison des Aufsteigers. Nach der Herbstrunde noch auf Platz drei, sprang Dardania St.Gallen im Frühling bis an die Spitze der Tabelle und liess sich den Aufstieg in die nächsthöhere Liga nicht mehr nehmen. Am Ende spitzte sich das Aufstiegsrennen auf dramatische Weise zu. Jede gelbe Karte hätte die Promotion kosten können. Doch Dardania bewies kühlen Kopf und setzte sich im Kopf-an-Kopf-Duell gegen Mels durch.

Trotz des Abgangs von Topskorer Diego Cassani im Winter begeisterte Dardania das immer grösser werdende Publikum im Gründenmoos mit attraktivem Offensivfussball. Höhepunkt war der letzte Spieltag, als es im Gründenmoos zu einem kleinen Volksfest kam. Der erst zehn Jahre junge Verein marschiert somit direkt in die 2. Liga interregional durch. Die Euphorie im und um den Verein kennt keine Grenzen. Nun muss der Klub die Juniorenabteilung weiter ausbauen, sonst droht der Verlust der Lizenz. So besagen es die Regeln des Verbandes.

Redaktionstipp vor der Saison: 4. Platz – Schlussrangierung: 1.

Nach dem miserablen Saisonstart mit sechs sieglosen Spielen musste Schlimmstes befürchtet werden. Doch der FC Winkeln stabilisierte sich vor allem in der Defensive und bewerkstelligte den Ligaerhalt am Ende einigermassen souverän. In seiner fünften und letzten Saison gab es unter Trainer Thomas Koller weder einen Rück- noch einen Fortschritt zu verzeichnen. Die Hoffnungen ruhen ab der kommenden Saison auf dem neuen Spielertrainer Sven Lehmann. In diversen Bereichen sollen Verbesserungen her. Der Offensive kann Lehmann mit seinen Toren gleich selbst auf die Sprünge helfen. Das wird dringend von Nöten sein.

Redaktionstipp vor der Saison: 9. Platz. – Schlussrangierung: 8.

Neben Dardania in der Gruppe 1 war der FC Steinach in der anderen 2.-Liga-Gruppe die Überraschung der Saison. Der Aufsteiger schlich sich zwischenzeitlich bis auf Rang zwei vor. Am Ende steht der dritte Platz. Das Team von Trainer David Gonzalez musste zu keinem Zeitpunkt um den Ligaerhalt fürchten. Bemerkenswert.

Redaktionstipp vor der Saison: 9. Platz. – Schlussrangierung: 3.

