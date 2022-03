Bauernmarkt in St.Gallen startet in die Saison 2022

Regionale Produkte Der Bauernmarkt auf dem St.Galler Marktplatz startet wieder – ganz ohne Einschränkungen Nach zwei Jahren Pandemie findet ab dem 1. April der Bauernmarkt in St.Gallen wieder in normaler Ausführung statt – einige kleine Änderungen gibt es aber. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Am 1. April startet der Bauernmarkt in die Saison 2022 – wieder ohne Maske und ohne Abstand der Marktstände. Bild: Reto Voneschen

Endlich Frühling, endlich wieder Bauernmarkt. Und: Endlich keine Coronaeinschränkungen mehr. So könnte man die Stimmung von Vereinspräsident Rolf Bischofberger zusammenfassen. «Bereits jetzt erhalten wir Mitteilungen von Personen, die ihre Freude auf ein Wiedersehen am Freitag ausdrücken. Das berührt mich sehr.» Der herzliche Empfang und zu sehen, wie Kundinnen und Kunden Freude an den Produkten haben, das sei immer wieder schön zu erleben. «Klar, wir verkaufen die Produkte auch des Geldes wegen», sagt der Präsident.