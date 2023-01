Krisensitzung wegen Busknatsch in der Region Rorschach

Region Goldach Knatsch um Busfahrplan am See: Amt reagiert auf Kritik und plant Treffen mit Stadt- und Gemeindepräsidenten Das neue Busangebot wird in der Region Goldach scharf kritisiert. Gemäss dem Amt für öffentlichen Verkehr ist die Zeit seit dem Start des neuen Buskonzepts Mitte Dezember noch zu kurz, um klare Rückschlüsse zu ziehen. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung würden jedoch ernst genommen und die Verantwortlichen seien durchaus bereit, Verbesserungen zu prüfen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 08.01.2023, 11.40 Uhr

Laut Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr, braucht es noch mehr Beobachtungszeit, um Rückschlüsse über das neue Busangebot ziehen zu können. Bild: Rudolf Hirtl

Das neue Busangebot wirft in der Region Rorschach hohe Wellen. Zahlreiche Benützerinnen und Benützer sprechen von einer markanten Verschlechterung des Angebotes. Ex-Kantonsrätin und Gemeinderätin Jacqueline Schneider hat mittlerweile sogar eine Petition lanciert und fordert von den Verantwortlichen eine rasche Verbesserung der Situation.

So verkehrt beispielsweise der Bus (Linie 252) nach Tübach ab Goldach über Rorschacherberg und Rorschach, was zu einer Fahrzeit von 30 Minuten führt. Direkte Verbindungen zum Kronenplatz sind nur an Randzeiten verfügbar; die Linie 253 verkehrt zur Hauptverkehrszeit von Montag und Freitag nur mit sieben Kurspaaren. Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr (AöV), verweist auf schriftliche Anfrage darauf, dass als Alternative mit der Linie 242 eine halbstündliche Verbindung zur Haltestelle Sternen verkehrt, die nur 240 Meter von der Haltestelle Kronenplatz entfernt liegt. Ruggli weiter:

«Eine bessere Busanbindung des Bahnhofs Goldach ist aus Sicht des Amtes für öffentlichen Verkehr zu wünschen. Deshalb wird ein weiterer Angebotsausbau auf der Linie 253 geprüft.»

In der ursprünglichen Bestvariante sei ein deutlich besseres Angebot zwischen dem Bahnhof Goldach und dem Industriegebiet Rietli vorgesehen gewesen, leider hätte dieses aus finanziellen Gründen nicht umgesetzt werden können.

Aus finanziellen Gründen auf Bestvariante verzichtet

Die Planung war laut Patrick Ruggli ein langwieriger Prozess, bei dem die Gemeindevertreter und die Region eng einbezogen wurden. Sich widersprechende Anliegen seien sich gegenübergestanden. Es habe mehrere Anläufe gebraucht, um einen Kompromiss zu finden. «Der Schlussbericht weist eine Bestvariante und eine reduzierte Variante aus. Auf Antrag der Stadt Rorschach wurde aus finanziellen Gründen auf die Umsetzung der Bestvariante verzichtet», so der Amtsleiter.

Diesen Entscheid hätten alle betroffenen Gemeinden und das AöV mitgetragen. Die Gemeinden hätten entschieden, dass es auf der Linie 253 nur ein Minimalangebot gebe. In der Bestvariante sei eine Erschliessung im Halbstundentakt vorgesehen gewesen und auch eine Streckenführung Goldach Bahnhof–Kronenplatz–Rietli–Rorschach Stadt Bahnhof.

Der Direktbus nach St.Gallen fährt nicht mehr zum Bahnhof Goldach. Wer beispielsweise an der Hohrainstrasse wohnt, muss einen viertelstündigen Fussweg in Kauf nehmen, um an die St.Gallerstrasse zu einem Einstiegsort zu gelangen. Dazu schreibt Patrick Ruggli: «Aus unserer Sicht ist eine Führung des Direktbusses über den Bahnhof Goldach nicht notwendig. Mit drei S-Bahnen pro Stunde und zwei Kursen der Linie 242 bestehen gute Verbindungen nach St.Gallen.»

Künftig nur noch S-Bahn statt Direktbus

Der Direktbus aus der Region Rorschach diene vor allem dazu, den Osten der Stadt St.Gallen schneller zu erreichen. Zudem sei er auf die Bedürfnisse von Pendlern und Kantonsschülerinnen und -schülern ausgelegt. Für Verbindungen an den Hauptbahnhof und ins Zentrum von St.Gallen solle hauptsächlich die S-Bahn dienen. Ruggli: «Aus diesem Grund ist es vertretbar, dass der Direktbus nur noch bis zur Haltestelle Kantonsschule fährt und nicht mehr bis zum Hauptbahnhof St.Gallen. Um den Hauptbahnhof zu erreichen, wäre der Einsatz eines zusätzlichen Fahrzeugs notwendig, was Sprungkosten auslöst.»

Zudem sei der Korridor zwischen Marktplatz und Hauptbahnhof bereits hoch belastet, was zu Eigenbehinderungen des ÖV führe. Mit der Wende der Linie 254 östlich der Altstadt wurde die Anzahl Busse auf dem Korridor Marktplatz–Bahnhof reduziert. Dies sei zweckmässig, weil so Kapazitäten frei würden für den weiteren Ausbau des Busnetzes aufgrund der steigenden Nachfrage. Für Rorschach Ost und Rorschacherberg Ost sei die Linie 254 zudem eine Angebotsverbesserung, da über den Hauptbahnhof Rorschach neue Bahnanschlüsse (unter anderem zum IC5) geschaffen worden seien.

S-Bahn und der Direktbus (254) würden sich zwischen St.Gallen und Rorschach konkurrenzieren. Grundsätzlich bilde die S-Bahn das Rückgrat des regionalen ÖV-Systems. Die regionale ÖV-Strategie der Region St.Gallen-Bodensee sehe deshalb vor, künftig auf den Direktbus zu verzichten und das S-Bahn-Angebot weiter auszubauen. Dieser Schritt werde im Hinblick auf die Einführung der vierten S-Bahn pro Stunde zwischen St.Gallen und Rorschach geprüft.

Mit jeder Haltestelle steigen die Kosten für die Gemeinden

Wie geht das AöV mit den kritischen Kundenrückmeldungen um, wie steht es zur Petition? «Wir sind interessiert an Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Eine der Forderungen der Petition ist für uns aber leider zu wenig konkret, um zu wissen, wo der Schuh drückt. Deshalb werden wir mit der Petitionärin Kontakt aufnehmen», so Ruggli. Er betont ausserdem: «Die bisherige Laufdauer des neuen Buskonzepts ist noch zu kurz, um klare Rückschlüsse ziehen zu können. Die Kritikpunkte nehmen wir entgegen. Wir prüfen Optimierungen. Allerdings müssen wir die Vorgaben des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr betreffend des Kostendeckungsgrads einhalten. Zudem sollten die Gemeinden einverstanden sein. Denn mehr Abfahrten an Haltestellen auf Gemeindegebiet erhöhen direkt den ÖV-Beitrag der jeweiligen Gemeinde an den Kanton.»

Trotz aller Erläuterungen, am See hält die Kritik an den Busfahrplänen an. Sind die Verantwortlichen bereit, rasch und unkompliziert Anpassungen vorzunehmen? Ruggli: «Das AöV ist bereit, Verbesserungen zu prüfen und organisiert deshalb ein Treffen im März/April 2023 mit den betroffenen Gemeinden und den beiden Transportunternehmen Bus Ostschweiz und Postauto.»

