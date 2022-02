Region Bald wird der Böögg angezündet: Nach einem Jahr Coronapause findet der Funkensonntag in St.Gallen, Gossau und Wittenbach wieder statt Der Funkensonntag kann nach einem Jahr pandemiebedingter Abwesenheit im Grossraum St.Gallen wieder durchgeführt werden. Entgegen dem allgemeinen Volksglauben ist der Brauch ursprünglich nicht für das Vertreiben des Winters entstanden. Joshua Lindenmann Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das grosse Feuer zum Funkensonntag auf der Gossauer Bundwiese. Bild: Michel Canonica (1. März 2020)

Bald wird in der Region, nach einem Jahr pandemiebedingter Pause, wieder der «Böögg» verbrannt. In St.Gallen, Gossau und Wittenbach findet am 6. März wieder ein Funken statt.

Früher war die St.Galler Böögg-Verbrennung lange Zeit auf dem Spelteriniplatz. «Damals wurde nicht nur Holz, sondern es wurden auch Haushaltsgegenstände wie alte Sofas und Fernseher verbrannt», sagt Remo Bünzli, Beauftragter vom Quartierverein Nordost-Heiligkreuz. Er selbst ist als Funkenmeister für das Anzünden zuständig. «Bis es dann irgendwann mal ein paar Scheiben verjagt hat, dann wurde der St.Galler Böögg lange an der Tonhalle durchgeführt», so Bünzli. 2020 wurde dann dem mit dem Bau des Theaterprovisoriums ein Riegel vorgeschoben.

So findet nun der Böögg zum zweiten Mal, nach einem Jahr Pandemie-Unterbruch, auf dem Areal Bach statt. Am Böögg fasziniere ihn vor allem die Grösse des Feuers und die damit verbundene Tradition des Wintervertreibens. Die Stadt St.Gallen stellt die Absperrungen und den Platz zur Verfügung. Die Christbäume werden vom Dom bezogen und das Holz wird bei der Stadtsägerei gekauft. Der Anlass findet am 6. März beim Areal Bach statt. Anzünden ist um 19 Uhr.

Ein Anlass mit hohem Planungsaufwand

Hauptorganisator ist aber die Jungwacht Heiligkreuz. Darunter Florin Maliqi, der seit 2015 bei der Organisation des Anlasses mitwirkt. «Die Planung des Anlasses beginnt schon im Januar», sagt Maliqi. Im Februar werden die Flyer verteilt, um Werbung dafür zu machen. Wenig später werden die Bratwürste und ein Grill organisiert.

Florin Maliqi ist im Organisationskomitee für den Funkensonntag. Bild: PD

Am Vortag des Funkensonntages, dieses Jahr am 5. März, wird dann der Scheiterhaufen errichtet. Die vom Blauring Heiligkreuz angefertigte Böögg-Puppe wird dabei auf eine zirka acht Meter lange Stange genagelt. An jener werden dann mehrere Querbalken befestigt, an denen dann lange Holzlatten tipiartig angelehnt werden. «Der Aufbau wird dieses Jahr wohl weniger als zwei Stunden dauern, da wir sehr viele Leute sind», sagt Maliqi. Weitere drei Stunden kommen am Funkensonntag für das Aufstellen und Betreuen der Festwirtschaft hinzu.

«Nebst dem Sommerlager ist das der wichtigste Anlass für uns.»

«Der Werbeeffekt des Anlasses ist für unsere Schar sehr wichtig. 2020 kamen etwa 400 Leute», sagt Maliqi. Schwierigkeiten gab es bei der Durchführung selten. Ein Feuerwehrauto steht jederzeit bereit. Einmal musste die Feuerwehr wegen besorgter Anwohner ausrücken, nur um dann vom bereits anwesenden Feuerwehrauto entwarnt zu werden. Schlechte Erinnerungen hat Maliqi vor allem an die Ausgabe 2019: «Damals mussten wir den Scheiterhaufen am Sonntagabend wegen eines Wintersturmes wieder abtragen.»

Ein weit verbreiteter Brauch

Der Funkensonntag ist vielen Leuten ein Begriff, doch nur wenige wissen, woher er kommt. Verbreitet ist der Brauch in der Deutschschweiz, im Vorarlberg, Teilen von Süddeutschland, grossen Teilen von Frankreich, Norditalien, aber auch in Luxemburg und dem südlichen Belgien.

Lange vermutete man die Ursprünge des Funkensonntags als Teil des heidnisch-germanischen Brauchtums zur Vertreibung des Winters. Die neuere Forschung hat jedoch eine etwas andere Theorie für das Datum: Es soll ein Überbleibsel des früheren Beginns der Fastenzeit sein. Im Jahr 1091 wurde der Termin dann auf den Aschermittwoch verlegt. Der Brauch war aber bereits so stark verbreitet, dass viele Regionen das ursprüngliche Datum, den ersten Sonntag nach Aschermittwoch, beibehielten.

Der Grund, weshalb am Funkensonntag ein Feuer entzündet wird, könnte auf die Römerzeit zurückgehen. Der Brauch soll auf das in Norditalien noch heute gebräuchliche Entzünden eines Feuers zum römischen Jahresanfang am 1. März zurückgehen. An besagtem Tag wurde früher im Tempel Vesta in Rom das heilige Feuer entzündet.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein Funkensonntag der klassischen Art

Auch in Gossau hat der Böögg eine lange Tradition. «In Gossau wird der Böögg schon seit Jahrzehnten am Funkensonntag verbrannt», sagt Thomas Jung. Er ist Vorstandspräsident des Feuerwehrvereins Gossau und gleichzeitig auch bei der aktiven Feuerwehr tätig. «Es ist uns wichtig, solche Anlässe weiterzuführen, da wir auch sehr traditionsverbunden sind», meint Jung. Der Anlass wird seit geraumer Zeit vom Feuerwehrverein Gossau durchgeführt.

«Wir sind kein öffentlicher Verein, denn es können nur Leute beitreten, die einmal in der aktiven Feuerwehr waren», sagt Jung. Der Anlass wird jeweils im Namen der Stadt Gossau durchgeführt und von der Gemeinde gesponsert. Die Puppe wird vom Vorstand angefertigt und zusammen mit Freiwilligen aufgestellt. Das Holz wird vom Verein bei privaten Anbietern eingekauft. Die Einnahmen aus der Festwirtschaft werden dem Feuerwehrverein zugesprochen. Anzünden ist um 19 Uhr bei der Bundwiese.

«Weltrekordfünkler» zünden am Alten Rhein In Rorschacherberg feiert die Bevölkerung dieses Jahr am Sonntag, 6. März: ab 17 Uhr mit Beizli und um 19 Uhr am Funken oberhalb der Mehrzweckhalle. Während Rheineck dieses Jahr auf das Feuer verzichtet, wird in der Nachbargemeinde Gaissau, ebenfalls am 6. März, ab 10 Uhr in der Festwirtschaft gefeiert, 19 Uhr gibt’s denn Fackelumzug mit dem Musikverein Gaissau und um 19.30 Uhr das traditionelle Funkenabbrennen. Einen freien Blick auf den Funken haben Zuschauer von der Schifflände in Rheineck. Im Jahr 2000 zündeten die Gaissauer auf der anderen Seite des Alten Rheins mit 41 Metern Höhe sogar einen Weltrekordfunken, der Rekord wurde erst gebrochen, als die Hofstalder Funkenzunft in Lustenau 2019 einen 58,60 Meter hohen Scheiterhaufen anzündete. Den Weltrekord für das höchste Lagerfeuer hält laut Guinnessbuch seit dem Jahr 2016 das norwegische Alesund mit einem rund 47 Meter hohen Mittsommerfeuer. (rtl)

Ein Umzug mit Hexen und Chläusen

«Der Anlass hat auch in Wittenbach eine lange Tradition», wie Vincent Tobler, Mitglied im Organisationskomitee des Bööggs, sagt. Speziell an der Wittenbacher Version ist der Umzug durch das Dorf, bei der die Böögg-Puppe getragen wird. Der Umzug wird dabei von der Guggenmusik begleitet. Die Primarschulkinder des Dorfes verkleiden sich dabei. Die Jungen als Kläuse und die Mädchen als Hexen. Die Kinder rennen um das Feuer, bis der Böögg explodiert.

Die Gemeinde kümmert sich um das Holz, die Absperrungen und den Platz, die Pfadi Peter und Paul um den Aufbau und die Festwirtschaft. Ebenfalls wird ein Sprengmeister für die Knallkörper benötigt und die Feuerwehr steht zur Sicherheit bereit. Am Anlass fasziniert Tobler die Spannung, bis der Böögg explodiert. Anzünden ist am 6. März um 18 Uhr bei der OZ-Wiese.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen