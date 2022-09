RECYCLING Zu unsicher, weniger Sammelvolumen: Fortan holt in Waldkirch das Transportunternehmen Altpapier und Karton ab Die Gemeinde Waldkirch setzt auf den 1. Januar 2023 ein neues Entsorgungskonzept um. Vereine und Schule sammeln kein Papier mehr. Rita Bolt 23.09.2022, 05.00 Uhr

Themenbilder Papiersammlung. Fotografiert am 10. November 2015 in der Siedlung Neugrüen in Mellingen. Bild: Sandra Ardizzone

Seit Jahren sammeln Schule und Vereine in Waldkirch und Bernhardzell viermal jährlich Altpapier und Karton ein. Im November wird es das letzte Mal sein. Der Gemeinderat hat entschieden, dass neu die Egger Transport AG Papier und Karton abholt. Und zwar in der ganzen Gemeinde und am gleichen Tag. In den ungeraden Monaten wird der Karton und in den geraden Monaten das Papier gesammelt.

Damit professionalisiert der Gemeinderat die Sammlungen – aus verschiedenen Gründen, wie es heisst. Gemeindepräsident Aurelio Zaccari erklärt:

«Einwohnerinnen und Einwohner zweifeln immer wieder die Sicherheit der Jugendlichen an, die auf den Fahrzeugen mitfahren.»

Und sagt: «Die Transporte der Kinder und Jugendlichen sind problematisch und entsprechen oft nicht den Empfehlungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung.» Es sei zwar dank der aufmerksamen Organisatoren, Helferinnen und Helfer bis heute zu keinen gravierenden Vorfällen gekommen, aber die Sammlungen seien im Zuge des neuen Entsorgungskonzeptes ebenfalls geprüft worden. Nun sei der richtige Zeitpunkt für eine Änderung da. Komme dazu, dass der Betrag an Schule und Vereine jeweils aus dem Abfallkonto genommen worden sei, bei dem es sich um eine Spezialfinanzierung handle. Das sei nicht zulässig.

Jährlich werden 15’000 Franken ausgeschüttet

Das Sammelgut hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen. 2017 wurden 137 Tonnen Papier und Karton gezählt, 2018 waren es 127 Tonnen, 2019 126 Tonnen, 2020 noch 96 Tonnen. «Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen das Papier und den Karton vermehrt mit anderen Abfällen direkt zu den Entsorgungsstellen bringen», sagt Zaccari. Der Gemeinderat habe durch die Energie- und Umweltkommission sogar prüfen lassen, ob der Bau eines Sammelplatzes für Direktentsorgungen eine Möglichkeit wäre. Der Gemeindepräsident:

«Ein solcher Platz würde sich finanziell ganz klar nicht lohnen.»

Für Vereine sind Papiersammlungen immer noch eine wichtige Einnahmequelle und Finanzierungshilfe. Die Sammlungen haben auch sozialen Wert für Kinder und Jugendliche. Das weiss der Waldkircher Gemeinderat. Er stellt deshalb aus dem Fonds für Sport und Freizeit jährlich 15'000 Franken für Projekte der Schule und der Vereine zur Verfügung. Der soziale Gedanke soll dabei weiterhin eine tragende Rolle spielen. Das heisst: Vereine und Schule können für gemeinnützige Projekte ein Konzept inklusive Finanzierungsplan einreichen und erhalten bei einer positiven Beurteilung 3000 Franken. «Wir werden nach einem Jahr die Erkenntnisse und Erfahrungen zusammentragen und dann entscheiden, ob wir die Finanzierung für die Folgejahre beibehalten», sagt Zaccari.

In Gossau sammeln die Vereine, im Gegensatz zu Waldkirch, weiter Papier und Karton. «Für uns sind die beiden Altpapiersammlungen pro Jahr wichtige Einnahmequellen», sagt Andreas Pironato, Elternratspräsident der Pfadi Helfenberg-Oberberg. Auf die Sicherheit angesprochen, sagt er: «Bei uns dürfen Jugendliche erst ab Pfadistufe sammeln.» Die Pfadistufe besuchen Mädchen und Buben im Alter von zehn bis 14 Jahren. Zudem gebe es klare Regeln, die eingehalten werden müssten.

In Abtwil-St.Josefen sammelt unter anderen der Fussballclub Abtwil-Engelburg – aktuell diesen Samstag. Daniel Schnider:

«Für uns sind die Einnahmen wichtig, auch wenn die Mengen an Papier und Karton zurückgehen.»

Für den FC sei es wie ein kleiner Event, wenn sich alle zusammen an der Sammlung beteiligen. Auch in Andwil bleibt es im Moment so, wie es ist. Vereine führen in Andwil und Arnegg fünfmal jährlich Sammlungen durch. 2021 sei wegen Corona nur viermal gesammelt worden. «Zusammengekommen sind 106 Tonnen Papier und Karton», sagt Adrian Näf, stellvertretender Gemeinderatsschreiber.

Für jeden Container verhandeln

Die Gemeinde Waldkirch regelt aber nicht nur die Altpapiersammlung neu. Auch mit dem Hauskehricht geht sie anders um. Er soll zukünftig im Boden verschwinden. In Waldkirch werden 19, in Bernhardzell acht Unterflurcontainer entstehen. Noch dieses Jahr werden je zwei Container in Waldkirch und Bernhardzell installiert. Die letzten Container kommen, wenn alles planmässig verläuft, 2025 dazu. «Wir müssen für jeden Standort separat mit den Grundeigentümern verhandeln», erklärt Gemeindepräsident Aurelio Zaccari. Das Baugesuch und die öffentliche Auflage für die ersten Container sind diese Woche erfolgt. Das ganze Unterflursystem kostet rund 400’000 Franken.

Eine neue Regelung gibt es zudem für Grüngut.

«Das Grüngut wird abgeholt und die Sammelstellen in Waldkirch und Bernhardzell werden aufgehoben.»

Für den Gemeinderat ist es die richtige Lösung, weil sie verursachergerecht ist. In der Vergangenheit gab vor allem die Grüngutanlage in Waldkirch immer wieder Anlass zu Diskussionen – und Ärger. Zuerst waren die Öffnungszeiten nicht optimal, dann die Zugänglichkeit, und zuletzt waren die angelieferten Mengen derart hoch, dass die Kosten für die Verwertung explodierten. «Auf Anregung der Bevölkerung werden nun drei Containergrössen à 140 Liter, 240 Liter und 770 Liter angeboten», sagt Zaccari.

An der im Juni durchgeführten Informationsveranstaltung kam die Anregung, man solle sich doch überlegen, was mit den Speiseresten passiere. Nun liegt die Lösung vor: Speisereste können in Säckchen in den Containern deponiert werden und werden wie das Grüngut der Verwertung bei der Axpo Biomasse AG zugeführt. So landen die Speisereste nicht mehr im Abfall.