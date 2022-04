Neues Entsorgungscenter im Westen von St.Gallen eröffnet im Juli

Recycling Neues Entsorgungscenter im Westen von St.Gallen: Flaschen, PET und Papier können ab Juli an der Letzistrasse abgegeben werden Die Schläpfer Altmetall AG eröffnet auf ihrem Areal im Westen von St.Gallen ein Entsorgungscenter für Private. Rita Bolt Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Der Entsorgungsfachmarkt der Sorec wird Ende Juni geschlossen. Bild: Rita Bolt

Kerngeschäft der Schläpfer Altmetall AG im Osten und im Westen St.Gallens ist der Handel mit Schrott, Metall, Holz, Sperrgut und weiteren Wertstoffen. «Damit verdienen wir unser Geld», sagt Geschäftsführer Ruedi Stüssi. Auf 60‘000 Quadratmeter Fläche widmet sich das Entsorgungsunternehmen im Westen an der Letzistrasse dem Recycling von verschiedenen Stoffen.

Am 1. Juli steigt es als Dienstleister für Private in den Recycling-Markt ein: Es betreibt ein Entsorgungscenter für Flaschen, PET, Papier, Karton, Elektroartikel und mehr – für Wertstoffe, die wiederverwertbar sind. Eigens dafür realisiert sie eine Leichtbauhalle in der Grösse von 25x60 Metern.

Kein Wildparkieren mehr am neuen Standort

Erfahrungsgemäss sei beim jetzigen Entsorgungsfachmarkt – er wird Ende Juni geschlossen – das Verkehrsaufkommen gross. «Es wird überall wild parkiert», weiss Stüssi. Das soll zukünftig vermieden werden. Deshalb gibt es einen klaren Ablauf, wie entsorgt werden muss. Wer abladen will, fährt der Halle entlang auf die Hinterseite. Auf der Längsseite sind zwölf Parkplätze eingerichtet.

Auf einer Fussgängerzone sind zwei gleiche Anlagen mit Flaschen-, Alu-, Papier-, Karton- und weiteren Containern eingerichtet: In der Mitte wird ein Bürocontainer und eine Waage installiert. «Ein Mitarbeiter wird jene Ware entgegennehmen, die kostenpflichtig ist. «Beispielsweise Styropor, Kunststoff oder Flachglas», informiert Stüssi. Grössere Lieferungen, beispielsweise Möbel oder Sofas, werden in der Sperrguthalle angenommen.

Stüssi rechnet damit, dass mit dem neuen Entsorgungscenter in Stosszeiten etwa 25 Fahrzeuge um die Halle herum stehen können. «In der Regel dauert es nicht lange, bis ein Einzelner seine Waren entsorgt hat.» Stüssi appelliert an die Kundschaft, richtig zu entsorgen.

«Nachsortieren ist sehr mühsam.»

Er erzählt, dass er zwischen Kartons schon eine Gasflasche und sogar Munition gefunden hat. «Solche Sachen sind unschön und verursachen viel Arbeit.»

Schläpfer Altmetall AG investiert etwa eine Million Franken

In einer ersten Planungsphase sei mal angedacht gewesen, den Verkehrsfluss mit einer Barriere zu lösen und für die Entsorgung eine Grundgebühr einzuziehen. Dieser Gedanke sei für den Moment verworfen worden. Denn Stüssi ist überzeugt und weiss aus Erfahrung, dass niemand für wiederverwertbare Materialien Gebühren bezahlen will. Die Schläpfer Altmetall AG investiert etwa eine Million Franken in dieses Entsorgungscenter. Sie führt es im Auftrag der Stadt St.Gallen und wird dafür entschädigt.

Das Firmenareal der Schläpfer Altmetall AG im Westen der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Die Schläpfer Altmetall AG ist der neue Partner der Stadt. Das Entsorgungswesen der Stadt hat den Vertrag mit dem bisherigen Partner, der Solenthaler Recycling AG (Sorec), auf Ende November einvernehmlich gekündigt. Dies sei geschehen, weil der bestehende Entsorgungsfachmarkt längerfristig «die Anforderungen an ein sicheres und zukunftsfähiges Entsorgungscenter» nicht erfüllen könne, schreibt sie in einer Medienmitteilung.

Wegen Verzögerungen bei der Planung der neuen Anlage werde der Betrieb am alten Standort von der Sorec bis Ende Juni verlängert. «Ohne Beiträge der Stadt kann eine solche Entsorgungsstelle nicht geführt werden», erklärt Stüssi, der seit 27 Jahren bei der Schläpfer Altmetall AG tätig ist und den Recyclingfachbetrieb im Osten an der Martinsbruggstrasse und im Westen an der Letzistrasse seit fünf Jahren leitet.

Im Westen mit direktem Gleisanschluss

Auf dem Areal der Schläpfer Altmetall AG in Winkeln, die zur Vorarlberger-Gruppe Loacker gehört, sind eine Schrott-, eine Metall-, eine PET- und eine Sperrguthalle in Betrieb. Einige Hallen seien vermietet. Es werden die unterschiedlichsten Stoffe so aufbereitet, dass sie der Wiederverwertung zugeführt werden können. Die Liste reicht von Schrott über Metall wie Kupfer, Aluminium, Chromnickel bis zu Bauschutt, Kunststoffe und vielem mehr. Der direkte Bahnanschluss für den Verlad der Recycling-Produkte erleichtere vieles. «Schrott wird verkleinert, Karton oder PET werden zu Ballen gepresst und direkt verladen.»

Kürzlich wurden auf den Dächern der Industriehallen eine Fotovoltaikanlage installiert; diese produziert rund 831’300 Kilowattstunden, was dem Jahresverbrauch von rund 217 Haushalten entspricht. Auf dem Dach des neuen Entsorgungsfachmarktes werden ebenfalls Solarzellen montiert. Sie sollen jährlich 240‘000 kWh Strom produzieren. Das entspricht einem Jahresbedarf von mehr als 60 Vierpersonenhaushalten. Der produzierte Solarstrom wird vollständig ins städtische Stromnetz eingespeist.

