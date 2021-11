St.Gallen: Rekurskommission stoppt Zuschlag auf Trinkwasserpreis

RECHTSSTREIT St.Galler Wasser-Rappen ist unzulässig: Verwaltungsrekurskommission stoppt Zuschlag auf Trinkwasserpreis Rund zwei Jahre lang erhob die Stadt St.Gallen einen Zuschlag auf den Trinkwasserpreis. Die Mittel flossen in einen Fonds, mit dem Trinkwasserprojekte im Ausland unterstützt wurden. Damit ist jetzt aber Schluss: Eine Privatperson hatte gegen den Zuschlag geklagt, die Verwaltungsrekurskommission des Kantons hat den Wasser-Rappen nun als unzulässig erklärt – zum Bedauern des Stadtrats Luca Ghiselli 04.11.2021, 11.00 Uhr

In den vergangenen beiden Jahren erhob die Stadt pro Kubikmeter Trinkwasser einen Zuschlag von zwei Rappen. Zu Unrecht, wie die Verwaltungsrekurskommission des Kantons jetzt festgestellt hat. Bild: Keystone

Der St.Galler Wasser-Rappen ist unzulässig. Das hat die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St.Gallen (VRK) Mitte Oktober entschieden. Eine Privatperson hatte gegen den 2019 vom Stadtparlament beschlossenen Zuschlag auf den Trinkwasserpreis geklagt.

Im Reglement vorgesehen war die Einrichtung eines Fonds, in den die Wasserrappen (zwei Rappen pro Kubikmeter Trinkwasser) flossen. Dieser Fonds leistete Beiträge an Wasserversorgungsprojekte mit ungenügender Infrastruktur. Pro Einwohnerin und Einwohner wurden in den Jahren 2020 und 2021 so Solidaritätsbeiträge von rund einem Franken pro Jahr und Einwohner, also insgesamt rund 160'000 Franken, geleistet.

Fonds wird sistiert, Zuschlag nicht mehr in Rechnung gestellt

Damit ist nach dem Entscheid der VRK vorerst aber Schluss. In einer Mitteilung äussert der St.Galler Stadtrat sein Bedauern über den Entscheid. Der Zuschlag werde künftig nicht mehr von den St.Galler Stadtwerken in Rechnung gestellt. Nun überlege sich der Stadtrat Mittel und Wege, wie dieser kleine Solidaritätsbeitrag in anderer Form auch in Zukunft geleistet werden könne. «Bis dahin wird der Fonds sistiert und es können daraus keine Beiträge an Hilfsprojekte mehr ausgerichtet werden,» heisst es in der Mitteilung weiter.

Mit der Einführung des St.Galler Wasser-Rappens wollte der Stadtrat Konsequenzen aus dem Beitritt von St.Gallen zur Initiative «Blue Community» 2016 ziehen. Damit hat sich die Stadt – neben der Uni, der Pädagogischen und der Fachhochschule – zur Stärkung der Nachhaltigkeit der Wasserversorgung verpflichtet.

Im Stadtparlament war der Erlass des entsprechenden Reglements im August 2019 umstritten. Insbesondere von bürgerlicher Seite wurde Kritik am Vorgehen geäussert. Eine knappe Mehrheit des Rats stimmte dem Wasser-Rappen dann aber zu und ebnete den Weg für die Schaffung des Fonds, der nun von der Verwaltungsrekurskommission des Kantons jäh gestoppt wurde.

