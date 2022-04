Rechtsstreit Der Zankapfel, der bis vor die Unesco kam: Jetzt ist der Neubau am Mühlensteg in St.Gallen bezugsbereit Steht er der Aussicht aufs Weltkulturerbe im Weg oder schliesst er endlich eine Baulücke? Die Meinungen über den Neubau am Mühlensteg, den Anwohnerinnen und Anwohner jahrelang zu verhindern versuchten, sind weiterhin geteilt. Christina Weder Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Vor kurzem wurde der Neubau am Mühlensteg 8 fertiggestellt. Die ersten Mieterinnen und Mieter sind bereits eingezogen. Bild: Donato Caspari (11. April 2022)

Die Baulücke am Mühlensteg 8, um die ein jahrelanger Rechtsstreit tobte, ist geschlossen. Am Steilhang zwischen Mühlensteg und Berneggstrasse steht heute ein fünfgeschossiges Gebäude mit Sichtbetonfassade und Kupferdach, das in der Sonne rötlich leuchtet. Die 17 kleinen Stadtwohnungen mit je ein bis zwei Zimmern sind seit Anfang April alle vermietet, wie Marc Bähler von der Bolli Treuhand AG, der Bauherrin, auf Anfrage sagt.

Damit kommt ein Bauprojekt zum Abschluss, das heftig umstritten war – ein regelrechter Zankapfel. Die Bauzeit ist zwar ruhig verlaufen, doch davor hatten Anwohnerinnen und Anwohner drei Jahre lang versucht, den Bau zu verhindern.

829 Unterschriften für eine schöne Aussicht gesammelt

Sie reichten nicht nur Einsprache gegen das Bauprojekt und zweimal Rekurs gegen die Baubewilligung ein. Sie gelangten im Herbst 2018 sogar mit einer Petition und 829 gesammelten Unterschriften bis nach Paris. Dort argumentierten sie vor Icomos, der Unterorganisation der Unesco, der geplante Neubau verstelle «eine wesentliche Sichtachse auf das Unesco-Weltkulturerbe Stiftsbezirk St.Gallen». Doch auch in Paris blitzten sie ab. Vor zwei Jahren gaben die Einsprecherinnen und Einsprecher auf. Sie hatten ihre finanziellen Mittel aufgebraucht.

Auch wenn unterdessen Ruhe eingekehrt ist: An den völlig entgegengesetzten Standpunkten hat sich bis heute nichts geändert. Für die einen handelt es sich um eine gelungene Schliessung einer Baulücke; für die anderen um einen Riegel, der den Blick auf die südliche Altstadt versperrt.

Der Neubau polarisiert weiterhin

Letzterer Meinung ist Hanspeter Egloff, Anwohner und pensionierter Psychomotoriktherapeut, der einst Unterschriften für die Petition sammelte. Er habe mit dem Thema abgeschlossen, sagt auf Anfrage. Aber:

«Es ist genau so herausgekommen, wie wir es vorausgesagt hatten.»

Für ihn steht nach wie vor fest: Fürs Gebäude am Mühlensteg 8 sei einer der schönsten Ausblicke auf die Kathedrale geopfert worden. Nicht nur die Kathedrale, auch der Blick darauf müsste geschützt werden, findet er. Insbesondere das Gallusrelief am südlichen Giebel des Sakralbaus sei von der Berneggstrasse aus besonders gut zu sehen gewesen. Der Verlust werde durch den Neubau nicht wettgemacht. Statt aufs Gallusrelief blicke man nun an eine kahle Hausfassade. Schade, sagt Egloff: «Hier werden bestimmt keine Touristengruppen mehr stehenbleiben und Fotos machen wie früher.»

Versperrt er die Sicht oder fügt er sich in die Dachlandschaft ein? Die Meinungen über den Neubau am Mühlensteg 8 gehen auseinander. Bild: Donato Caspari (11. April 2022)

Zu einer anderen Einschätzung kommt nach wie vor die Stadt. Ivan Furlan, Leiter des Amts für Baubewilligungen, schreibt auf Anfrage: Aus Sicht der Baubewilligungsbehörden und des Sachverständigenrats überzeuge der Bau sowohl ortsbaulich als auch architektonisch. Er schliesse die Baulücke «in einer geschickten und selbstverständlichen Weise». Auch die Umsetzung, Materialisierung und Ausführungsdetails zeugten von hohem Qualitätsbewusstsein. «Dieser Einschätzung ist nichts beizufügen», so Furlan. Weil die Parzelle zum geschützten Ortsbild Mülenen gehört, wurden die Anforderungen an der Neubau besonders hoch angesetzt.

Neue Ferienwohnungen am Mühlensteg

Mit den Wohnungen wollte die Bolli Treuhand AG ursprünglich ältere Personen ab 50 Jahren ansprechen. Denn die Liegenschaft ist barrierefrei und verfügt über einen Lift. Wie sich nun herausstellt, ist die Nachfrage laut Marc Bähler aber vor allem bei jungen Mieterinnen und Mietern gross – auch ein paar Studenten seien eingezogen. Sie zahlen einen Mietpreis ab 750 Franken.

Zudem hat die Bolli Treuhand AG einen Hauptmieter gefunden, der 10 von 17 Wohnungen übernimmt und diese auf Onlineplattformen als möblierte Ferienwohnungen anbietet. Damit bahnt sich Konkurrenz für den Hauptmieter im Nachbargebäude am Mühlensteg 10 an, das ebenfalls der Bolli Treuhand AG gehört. Auch er bietet online mehrere Studios für Kurzzeitaufenthalter an.

Zu reden gibt im Quartier noch etwas anderes: Seit die Bauwand entfernt ist, blicken Passantinnen und Passanten, welche die Berneggstrasse entlanggehen, auf Höhe des Neubaus in den Abgrund. Hinter dem Geländer fällt der Hang praktisch senkrecht mehrere Meter in die Tiefe. Durch den Einschnitt in den Steilhang, der für den Neubau nötig war, hat sich diese neue Situation ergeben. «Beängstigend», meint ein Passant und wundert sich darüber, dass nur zwei Querstangen vor einem Absturz schützen.

Auf Anfrage dieser Zeitung, ob die Absturzsicherung vor Ort ausreiche, haben Mitarbeitende des städtischen Tiefbauamts einen Augenschein genommen. Stadtingenieur Beat Rietmann sagt: «Wir werden Geländerhöhe und Abprallschutz anhand der Normen prüfen und – wenn nötig – Massnahmen in die Wege leiten.» Sieht ganz danach aus, als wäre das letzte Kapitel zum Neubau am Mühlensteg 8 noch nicht geschrieben.

