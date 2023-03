Stadt St.Gallen: Rechnung 2022 mit roter Null

Rechnung St.Gallen Rote Null und trotzdem schlecht: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Rechnung 2022 der Stadt Steuern senken? Städterinnen und Städter müssen vielleicht schon wieder darauf verzichten. Die Rechnung der Stadt St.Gallen schliesst zwar mit einer «roten Null», wie Stadtpräsidentin Pappa sagt, mit einem Minus von 4,7 Millionen Franken. Doch der Investitionsstau verschärft sich weiter, die Stadt hat 2022 so wenig investiert wie lange nicht mehr. Julia Nehmiz 23.03.2023, 16.32 Uhr

Eines der wenigen Investitionsprojekte, welches die Stadt 2022 realisierte: Das Primarschulhaus Hebel in St.Georgen wurde saniert. Bild: Tobias Garcia (15. 8. 2022)

Besser als budgetiert, so schliesst die Rechnung der Stadt vom Jahr 2022 ab. Das ist die gute Nachricht. Die Stadt hatte mit einem Minus von 21,7 Millionen Franken gerechnet, geworden ist es ein Minus von 4,7 Millionen. Das Ergebnis ist also um 17 Millionen besser ausgefallen. Die schlechte Nachricht: Die finanzielle Lage bleibt weiter angespannt.

Die Stadt hat zwar deutlich mehr Steuern eingenommen als gedacht. Auch konnte sie beim Personalaufwand 12 Millionen Franken sparen. Doch sie gab mehr aus, als sie einnahm. Und: Der Investitionsstau verschärft sich noch weiter. Die Stadt hat 2022 so wenig investiert wie lange nicht. Nicht einmal die Hälfte des vorhergesehenen Betrags wurde tatsächlich investiert: 33 Millionen Franken statt geplanten 70,1 Millionen Franken.

Stadtpräsidentin Maria Pappa macht demzufolge nach der Präsentation der Rechnung am Donnerstag wenig Hoffnung auf eine Senkung des Steuerfusses. Stattdessen soll endlich das strukturelle Defizit bekämpft werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Armin von Wehrden, Finanzchef der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Berechnet war ein höheres Minus. Dass man besser abschneide als budgetiert sei, liege in der Natur der Sache, sagte Finanzchef Armin von Wehrden. In der Privatwirtschaft fungiere das Budget als Steuerungsinstrument. In der öffentlichen Verwaltung sei es ein Kreditinstrument. Die Stadt sei nicht in der Verpflichtung, das Budget auszuschöpfen.

Und dann gibt es noch rein rechnerische Gründe. Zum einen hat die Stadt deutlich mehr Steuern eingenommen als erwartet. Pappa nennt es eine «ganz grosse positive Überraschung». Natürliche Personen zahlten 34 Millionen Franken mehr als erwartet, rund 10 Prozent mehr. Juristische Personen sogar 16,4 Prozent mehr. Die Coronakrise und die Unternehmenssteuerreform hätten sich weniger negativ als erwartet ausgewirkt, sagte Maria Pappa. Doch es sei offen, wie nachhaltig der Zuwachs des Fiskalertrags ist. Zudem wisse man nicht, wie sich die Krise der Credit Suisse auf die Stadt auswirke.

Beim Personalaufwand hat die Stadt 12 Millionen weniger ausgegeben als budgetiert - verglichen mit 2021 wurden 3 Millionen eingespart. Allerdings eher zufällig und zum Teil nicht unbedingt erfreulich. Denn viele Stellen konnten nicht besetzt werden, der Fachkräftemangel trifft auch die Stadt. Zum anderen seien viele städtische Mitarbeitende pensioniert worden, junge Nachfolgerinnen und Nachfolger haben einen geringeren Lohn.

Dass Sach- und übriger Betriebsaufwände leicht stiegen, ebenso wie der Transferaufwand, das sei nicht dramatisch, man müsse es aber im Auge behalten. Insgesamt stieg der betriebliche Aufwand um 17 Millionen an.

Die Schuldenlast sei 2022 ungefähr gleich wie im Vorjahr, sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa. Die Schulden der Stadt liegen bei rund einer Milliarde Franken. Sie seien im vergangenen Jahr nicht gestiegen, weil die Stadt nicht viel investierte. Aber: Sie werden steigen. Denn für nächstes Jahr stehen einige Investitionen an wie beispielsweise das Fernwärmeprojekt.

Weniger als prognostiziert. Mit dem Projekt Fokus 25 hatte die Stadt sich selber ein Sparprogramm auferlegt mit 142 Massnahmen, jede Dienststelle ist betroffen. Ursprünglich war die Rede von Einsparmöglichkeiten in Höhe von 30 Millionen Franken. Jetzt hat die Stadt erstmals Zahlen dazu veröffentlicht. 2022 wurden Einsparungen von 7 Millionen Franken erreicht. Bis 2025 könnten es 13,4 Millionen Franken sein - was vielleicht nicht ausreiche, sagte Maria Pappa. Besser wäre, die Stadt erreiche Einsparungen von 15 Millionen. Diese Einsparungen seien wichtig, um das strukturelle Defizit abzubauen.

Es sei die Hauptsorge des Stadtrates, sagte Maria Pappa. Vorgesehen waren laut Budget 70,1 Millionen Franken an Investitionen. Ausgegeben wurde nicht einmal die Hälfte, nur 33 Millionen. Das sei der tiefste Wert, den die Stadt je hatte, sagte Maria Pappa dazu, es sei gar nicht erfreulich. Es entstehe ein Berg an Investitionen, wenn man so viele verschiebe. Der Investitionsstau verschärfe sich. Einzig erfreulich: 10,5 Millionen wurden an Investitionen eingespart, weil Projekte günstiger realisiert werden konnten, sprich: Es gab Subventionen von anderen Trägern oder Anschlussbeiträge.

Doch 26,6 Millionen wurden nicht investiert, weil Projekte wegen Einsprachen oder politischer Entscheide blockiert wurden, weil sich die Planung verzögerte, weil Ressourcen fehlten, weil sich die Finanzierung änderte, oder weil Projekte gar gestoppt wurden. Um diesem Investitionsstau künftig entgegenzuwirken, verlange der Stadtrat eine bessere Kontrolle übers Jahr verteilt. Man wolle regelmässig erfahren, wo die Projekte stehen, wie man die Investitionen tätigen könne, die gemacht werden müssten.

Der Grossteil des tatsächlich investierten Geldes floss in den Neu- und Ausbau der städtischen Schulen. Unter anderem in die Primarschulhäuser Hebel und Riethüsli sowie das Oberstufenzentrum Zil.

Diese Frage konnte Maria Pappa in der Pressekonferenz nicht beantworten, sie reichte die Antwort später schriftlich nach. Gestoppt wurden drei Projekte: der Umbau der Liegenschaft Wassergasse 23 zum neuen Standort für die Kesb (2,1 Millionen). Die Aufwertung der Verbindung der Langsamverkehr-Verbindung am Güterbahnhof von der Oberstrasse zur Haltestelle der Appenzeller Bahnen (100’000 Franken); die Sicherheitserhöhung am Fussgängerstreifen Lukasstrasse, Heiligkreuzstrasse bis Lettenstrasse (50’000 Franken).

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Arthur Gamsa

Weitaus mehr Projekte sind betroffen von Verzögerungen in Planung oder Realisierung. Darunter Verschiebung und Zugang Bahnhof Bruggen (0,7 Millionen); die Sanierung der Voliere (0,5 Millionen); Brücke Fussgängersteg Sittertobel (0,4 Millionen). Weiter betroffen seien Projekte diverser Direktionen und Dienststellen in Höhe von fast 5 Millionen, die grösste Abweichung sei bei ESG mit 2,5 Millionen. Auch Tiefbauamt (3 Millionen) und Hochbauamt (1 Million) konnten diverse Projekte nicht in Angriff nehmen.

Maria Pappas Begründung: In der Regel gehe es über alle Direktionen um Abhängigkeiten von externen Prozessen, das seien politische Prozesse, Kanton und Bund, Wettbewerbsverfahren, Mitwirkungsverfahren.

Ja, die gab es. Die Stadt habe sehr viele geflüchtete Personen aus der Ukraine aufgenommen, darunter 127 Schülerinnen und Schüler, die in Regelklassen aufgenommen wurden, sagt Maria Pappa. Für Bildung, Wohnen, Integrationsmassnahmen und Gesundheit der Geflüchteten gab die Stadt 6,5 Millionen Franken aus, bekam 4,7 Millionen erstattet. Unvorhergesehene 1,8 Millionen Franken haben die Stadtkasse belastet. Zudem sei auch die Pflegefinanzierung markant gestiegen.

Die finanzielle Situation Stadt? «Wir sind in einer angespannten Lage», sagte Stadtpräsidentin Pappa. Es sei unabdingbar, dass man weiterhin am Sparprojekt Fokus 25 dranbleibe. Das Ziel des Stadtrates sei, das städtische Betriebsergebnis zu verbessern. Da müsse man auch in die Diskussion um den Finanzausgleich steigen, sagte Pappa. Es könne nicht sein, dass der Stadt und den städtischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern immer mehr Kosten aufgebürdet würden.

Wichtig sei zudem, die Investitionen voranzutreiben. Viele Projekte seien in der Pipeline. Die Finanzierung dieser Projekte habe zur Folge, dass die Schulden der Stadt weiter steigen werden.

Auf eine Senkung des Steuerfusses angesprochen, antwortete Pappa, dass sie diese Diskussion noch nicht starten möchte. Andere Gemeinden mit einem höheren Ertrag könnten die Steuern senken. Doch die Aufwände der Stadt seien da und sie würden mehr. Die massiv höhere Pflegefinanzierung. Die deutlich höhere Anzahl an Kindern, die damit steigenden Kosten im Bildungsbereich. Das sei kein Luxus, sondern die essenzielle Hauptaufgabe der Stadt. Es gehe also zuerst darum, zu eruieren, wie man die Aufwände reduzieren könne, bevor es darum gehe, Steuern zu senken.