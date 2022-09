Wittenbach: Reblüt-Schlossfest mit vielen Neuheiten

Wein «Es wurde Zeit für etwas Neues»: OK-Präsident Markus Straub kündigt für das «Reblüt»-Schlossfest in Wittenbach zahlreiche Neuheiten rund um den Wein an Am Wochenende können auf Schloss Dottenwil Weine degustiert und die Sicht über den Bodensee genossen werden. Dieses Jahr erhalten die Gäste am «Reblüt»-Fest einen tiefen Einblick in den Winzeralltag. Elia Ambra 21.09.2022, 12.00 Uhr

Reben am Hang unterhalb des Schlosses Dottenwil. Tobias Garcia

Ein neuer Name, ein neues Datum und ein neues Erscheinungsbild: Das ehemalige Winzerfest wird dieses Jahr zum «Reblüt»-Schlossfest. Am Samstag und am Sonntag können Weinliebhaber im Schloss Dottenwil in Wittenbach zusammenkommen und sich verwöhnen lassen.