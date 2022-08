Raumsuche Der Kunstkiosk St.Gallen sucht einen neuen Raum Im Schaufenster an der Bushaltestelle Blumenberg hängt eine Installation des Künstlerkollektivs. Darin beschreibt es ihre Suche nach einem neuen Zuhause. Elia Fagetti 01.08.2022, 12.00 Uhr

Mit einem handgeschriebenen Aufruf wendet sich der Kunstkiosk an die Allgemeinheit. Bild: Elia Fagetti

Bei der Haltestelle Blumenberg in der St.Galler Innenstadt fällt eine Installation ins Auge. In der Glasvitrine neben dem Fahrplan finden sich verschiedenste Gegenstände: ein Aschenbecher mit Zigarettenstummeln, eine rote Kerze auf einem schwarzen Metallständer und einige künstliche Blätter. Das Ganze wirkt weihnachtlich. Doch etwas anderes zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Neben Zigarettenstummeln gibt es auch eine Kerze in der Glasvitrine an der Haltestelle Blumenberg. Bild: Elia Fagetti

An der Glasscheibe, mit Klebern befestigt, finden sich drei handbeschriebene Blätter. Es ist ein Aufruf zur Suche nach einem Raum. Aufgebaut wurde das Ganze vom Kunstkiosk St.Gallen, Seit mehr als zehn Jahren gibt es den Kunstkiosk. Zuerst befand er sich an der Rorschacher Strasse. Danach an noch zwei weiteren Orten. Am letzten Standort war der Kiosk nur etwa einen Monat.

An der Rorschacher Strasse beim Stadtpark war einst der Kunstkiosk untergebracht. Heute sucht er ein neues Zuhause. Bild: Pascal Thommen

Den Raum an der Rorschacher Strasse mietete der Kunstkiosk von 2010 bis 2017. Im Gründungsjahr wurde der Kunstkiosk von der Kantonsschule am Burggraben unterstützt. Die Schule zählt laut Kunstkiosk auch zu deren Gründerinnen. In den folgenden Jahren konnte sich das Künstlerkollektiv via Sponsoren über Wasser halten, bis sie im Jahr 2017 ins ehemalige und mittlerweile abgerissene italienische Konsulat an der Frongartenstrasse wechselten. Doch drei Jahre später mussten sie erneut ausziehen und sich eine neue Bleibe suchen, weil das Konsulat abgerissen wurde. Da die Coronapandemie mit dem Abriss einherging, entschied man sich dazu, eine Betriebspause einzulegen.

Frischer Wind in der Betriebsgruppe

Ein Jahr später kam dank einer neuen Betriebsgruppe des Kunstkiosks St.Gallen frischer Wind in die Angelegenheit. Sie führten eine einmonatige Ausstellung an der Brühlgasse durch. Auf Anfrage heisst es: «Der Raum konnte jedoch von uns nur zwischengenutzt werden, weshalb wir jetzt wieder an dem Punkt angekommen sind, wo wir vor Ideen nur so sprudeln, aber uns der nötige Raum fehlt, diese auch auszuarbeiten und Ausstellungen und Events auszuführen.»

Zu diesen geplanten Anlässen gehören unter anderem Weihnachtsmärkte, Konzerte, Künstlerkaffees, Poesiezirkel und ein Polizeizirkus. «Das alles und noch viel mehr würde der Kunstkiosk leisten können, hätte er einen Raum», sagt die Betriebsgruppe des Kunstkiosks.

Zu den grössten Schwierigkeiten bei der Raumsuche zählen laut Kunstkiosk unter anderem zu hohe Mietpreise und fehlende Resonanz. Ebenfalls zu schaffen macht dem Kollektiv, dass ihre Anforderungen an einen Raum vom momentanen Markt nicht erfüllt werden. Geht es um ihre Wünsche an einen Raum, dann sollte dieser zentral in der Stadt gelegen sein. Sanitäre Einrichtungen dürfen auch nicht fehlen.

Wenn man einen Raum für den Kunstkiosk St.Gallen zur Verfügung stellen will, der meldet sich unter der E-Mail-Adresse kunstkiosk.sg@gmail.com melden.