Raumplanung Das Raduner-Areal in Horn: Wo einst Hunderte Textilfärber im Lohn standen, entsteht Wohnraum an exklusivster Lage Die St.Galler Firma Mettler2Invest hat das 32'000 Quadratmeter grosse Raduner-Areal in Horn am Seeufer gekauft. Für kolportierte 55 Millionen Franken. Was dort gebaut wird, ist regional von Bedeutung. Daniel Wirth 08.02.2021, 05.00 Uhr

Direkt am Wasser: Das Raduner-Areal in Horn, das kürzlich die Hand wechselte. Die gelbe Fabrik im Hintergrund, die ehemalige Sais, heisst heute Sabo und produziert Öl. Bild: Ralph Ribi

Lediglich ein Fussgänger- und Veloweg sowie ein schmaler Schilfgürtel trennen das riesige Areal vom Wasser. Auf der Fläche haben rund fünf Standardfussballfelder Platz. Gegenwärtig steht das Areal unter Wasser. Braune Tümpel wechseln sich mit Fundamenten ab. Ödland. Hie und da verirren sich Fischreiher in den Pfützen. Am Arealrand nagen Biber Holz.

Es ist ein einzigartiges Idyll – eines mit einer bewegten Geschichte. Von 1905 bis 1989 wurden dort Textilien veredelt. Mehrere hundert Frauen und Männer standen bei Raduner im Lohn. Als Schluss war mit dem Färben von Textilien, wurden die Gebäude lange ihrem Schicksal überlassen. In einem Teil der ehemaligen Produktionshallen wurde später dann Trödel verkauft.

Inferno, Strafuntersuchung, Anklage

Anfang August 2015 ging die Fabrik in Flammen auf. Die Rauchfahnen waren an diesem Sommertag selbst auf der anderen Seite des Sees in Baden-Württemberg und in Bayern zu sehen. 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an. Helikopter der Armee wurden zum Löschen aufgeboten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Schnell kursierte das Gerücht, wonach die Raduner-Fabrik am See «heiss abgebrochen» worden sei. Eine Strafuntersuchung wurde eingeleitet und ein Mann vorübergehend in Untersuchungshaft gesetzt. Mehr als vier Jahre später erhob die Staatsanwaltschaft Bischofszell Anklage gegen ihn und beantragt dem Bezirksgericht eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren unter anderem wegen Brandstiftung. Der Gerichtstermin ist noch nicht fixiert.

Schon Jahre vor dem Inferno ging das Areal an die Eberhard Bau AG mit Sitz in Kloten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Altlastensanierungen. Der Boden am See wurde durch das jahrzehntelange industrielle Textilfärben mit chlorierten Kohlenwasserstoffen kontaminiert. Die Sanierung dauerte gut zwei Jahre. Die gelben Eberhard-Sattelschlepper fuhren Tag für Tag Dreck und Gift vom See ins Hinterland, um das Erdreich sachgerecht und umweltverträglich zu entsorgen. Nicht selten war ein regelrechter Eberhard-Konvoi zu sehen, der zur A1 hinaufkeuchte.

Dann ging lange nichts mehr. Das Areal schien zu verwildern. Als holte sich die Natur die 32'000 Quadratmeter zurück, bildeten sich Gewässer und wuchsen Pflanzen. Manch ein Velofahrer machte Halt auf dem Radweg und guckte verwundert auf die Brache. Doch was heisst, es ging nichts mehr? Das Areal war längst Juristenfutter. Ein Rechtsstreit entbrannte.

Das Raduner-Areal in Horn: Von der Textilfärberei zur Brache, zur Brandruine und nun ist es begehrtes Bauland direkt am See. Bild: Ralph Ribi

Selbst den Bundesrichtern in Lausanne wurde das Raduner-Areal ein Begriff. Bis sich die Parteien Ende letzten Jahres einigten. Vergangene Woche wurde bekannt: Mettler2Invest hat das Land an bester Lage gekauft. Es wird ein Preis von 55 Millionen Franken herumgereicht, was einem Quadratmeterpreis von rund 1700 Franken entspräche. Das scheint viel, aber realistisch zu sein. Am südlichen Dorfrand werden 1000 Franken bezahlt. Das Areal am See ist einzigartig, die Lage exklusiv, die Weitsicht grandios. Horn hat einen der tiefsten Steuerfüsse im Kanton Thurgau, ist mit dem Zug, dem Postauto und dem Schiff erreichbar und knapp zwei Kilometer von einer Auffahrt zur Autobahn A1 entfernt. Kurz: Das Baugebiet, wo weiland Tücher und Leinen gefärbt wurden, ist eine Perle.

Dessen ist sich Peter Mettler, Gründer und Geschäftsführer der Firma Mettler2Invest, bewusst, wie er unmittelbar nach dem Kauf gegenüber der «Thurgauer Zeitung» sagte. Mettler will das riesige Areal in Etappen überbauen. Konkrete Pläne habe er noch nicht, sagt er. Ihm schwebt die Realisierung von 250 Wohneinheiten vor. In einem sogenannten Varianzverfahren will er fünf bis sechs Architekturbüros einladen.

Seit über zehn Jahren gibt es einen Masterplan

Im Jahr 2010 legt der Gemeinderat einen Masterplan über das ganze Gebiet Horn West. Dafür brauchte er den Segen der Gemeindeversammlung. Das Gebiet von der Grenze zu Steinach bis zur Mündung des Hornbachs in den See und vom See bis zur Bahnlinie Rorschach-Romanshorn wurde als Entwicklungsgebiet betrachtet.

Das Gebiet Reutiwiesen wurde von der St.Galler Immobilienentwicklerin Fortimo nach Plänen des in Horn aufgewachsenen und heute in Zürich tätigen Architekten Mario Branzanti überbaut. Knapp 200 Wohnungen und Räume für das Gewerbe und den Detailhandel (Coop) sind entstanden. Nicht wenige der Wohnungen haben Seesicht. Oder besser gesagt: noch.

Demnächst soll auch das Areal Ziegelhof Süd überbaut werden. Die Rimaplan AG plant auf 16'000 Quadratmetern mit dem Projekt Aurelia den Bau von mehreren Mehrfamilienhäusern. Auch dort ist die Ansiedlung von Gewerbe geplant. Migros wird in Horn West eine Filiale eröffnen. Fortimo wie Rimaplan warben oder werben beim Verkauf mit «Sicht auf den See».

Damit dürfte es vorbei sein, sobald Mettler2Invest das Raduner-Areal (Flurname: Bachgallen Ost) überbaut hat. Dieses liegt wie der Ziegelhof Süd und die Reutiwiesen in der Wohn- und Gewerbezone, erlaubt sind gemäss Masterplan drei Vollgeschosse. Ein Gestaltungsplan ist zwingend.

Bekannter Architekt aus Horn wünscht sich breiteren Wettbewerb

Der in der Ostschweiz bekannte und international tätige Architekt und Raumplaner Beat Consoni kennt Horn gut. Er ist in der Thurgauer Enklave aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren wieder im Dorf am See. Er sagt, das Raduner-Gelände und die anschliessenden westlichen Grundstücke seien eines der letzten grösseren noch zu überbauenden Areale am See und deshalb für die gesamte Region von grosser Bedeutung.

Beat Consoni, Architekt und Raumplaner aus Horn. Bild: PD

Consoni sagt, das Gebiet diene Einwohnern zur Nah- und Gästen zur Fernerholung. Zudem sei es vom See her gut einsehbar und stelle am Obersee eine Visitenkarte dar. Aus diesem Grund wäre es Consoni lieber, für das Raduner-Areal würde ein sorgfältig vorbereiteter Wettbewerb oder Studienauftrag mit 10 bis 15 Architekturbüros durchgeführt und deren Arbeiten würden von einem breit aufgestellten fachlich ausgewiesenen Beurteilungsgremium bewertet. Wichtig scheint ihm auch, dass das ganze Gebiet Horn West grossräumig und als Einheit betrachtet wird.

Beat Consoni hat eine dezidierte Meinung:

«Heute sind wir in einer Phase, in der zu viel und zu schnell gebaut wird. Eine sorgfältige Vorbereitung und Planung lohnt sich.»

Consoni begleitet auch die Arealentwicklung «Sauer WerkZwei» in Arbon und sass in der Jury für die Entwicklung des Areals der Villa Wiesental in St.Gallen. Er sagt, ein Wettbewerb mit mehreren Büros fördere bessere Resultate; das zeige seine Erfahrung. Wirtschaftlichkeit sei immer ein grosses Thema, aber bei Arealen wie demjenigen in Horn gebe es andere wichtige Parameter wie Freiräume, Gemeinschaftszonen, Grünflächen.

Bis das Raduner-Areal überbaut wird, gehen noch ein, zwei Jahre ins Land. Bis dahin werden dort Fischreiher tümpeln und Biber aus Baumstämmen Kleinholz raspeln. Derweil wird im wohnlichen Dorf am Bodensee bereits darüber spekuliert, wie teuer die Wohnungen werden. Und ob der Verkehr durchs Dorf noch mehr zunehmen wird oder die Raduner-Areal-Bewohner über die Schulstrasse in Steinach auf die Autobahn fahren.