Vortrag mit Gossauer Men J. Schmidt und Live-Schaltung zur NASA

Raumfahrt Mit Liveschaltung zur Nasa: Am Freitag referiert der Gossauer Men J. Schmidt über das James-Webb-Teleskop Der Gossauer Raumfahrtexperte Men J. Schmidt lädt zu einem Vortrag über das James-Webb-Teleskop ins Werk 1 in Gossau ein. Dabei geht er auch auf die Geschichte der europäischen Raumfahrt ein. Rita Bolt 18.07.2022, 18.00 Uhr

Men J. Schmidt mit dem Modell des James-Webb-Teleskops in seinem Gossauer Büro. Bild: Rita Bolt

Men J. Schmidt ist seit drei Jahrzehnten als Raumfahrtexperte bekannt. Mit dem James-Webb-Teleskop erlebe die Wissenschaft einen Quantensprung. «Und ich bin Zeuge und darf die Juwelen des Universums und die Prozesse in den Galaxien Interessierten erklären», sagt er. Er freut sich auf seinen Vortrag am Freitag, 22. Juli, im Gossauer Werk 1. Denn der Vortrag wird speziell. Schmidt hat eine Liveschaltung zur Nasa organisiert. Er wird mit Klaus Pontoppidan sprechen, Projektwissenschafter im Webb-Kontrollzentrum in Baltimore, der alle involvierten Wissenschafter koordiniert.