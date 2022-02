Blasmusikkorps geht der Nachwuchs flöten

Nachwuchssorgen Mitgliederrückgang, wenig Nachwuchs, Pandemie: Rauer Wind am Blasmusikhimmel In den sozialen Medien sucht die Schweizer Militärmusik nach Musikerinnen und Musiker, der Kreismusiktag St. Gallen steht auf wackeligen Beinen, Vereine kämpfen um ihre Mitglieder. Wo stehen die Musikvereine am Ende der Pandemie? Eine Spurensuche bei den Musikvereinen in der Region am See. Ivo Mühleis Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Bereich Blasinstrumente ist in der Region am See ein deutlicher Rückgang von Musikerinnen und Musikern festzustellen. Bild: Matthias Jurt

Nicht erst seit Corona befassen sich Musikvereine landauf und landab mit zunehmenden Problemen im Mitgliederbereich aktuell, vor allem aber in mittelfristiger Zukunft. Die Pandemie scheint nicht der Auslöser zu sein, wohl aber ein Brandbeschleuniger. Während die einen Vereine bereits ums Überleben kämpfen, sehen andere die Probleme erst in einigen Jahren auf sich zukommen.

Die Mitgliederzahlen stagnieren

Roger Riedener von der Bürgermusik Untereggen sagt, dass sie schon seit rund zehn Jahren immer mit Aushilfen spielen würden. Die langjährigen musikalischen und organisatorischen Leistungsträger kämen in die Jahre oder seien aus dem Verein ausgetreten, geblieben wären rund 20 eigene Mitglieder. «Ende 2019 waren wir noch in den Vorbereitungen für den Brass Band Wettbewerb in Montreux, dann kam die Pandemie. Das ständige Suchen nach Aushilfen über all die letzten Jahre war ermüdend. Nun streben wir eine musikalische Zusammenarbeit mit anderen Brass Bands der Umgebung an», so Roger Riedener.

Ganz ähnlich tönt es bei der Melodia Goldach, die aktuell bei rund 40 Mitgliedern steht. «Eine Abwärtstendenz im Mitgliederbereich ist seit zehn Jahren festzustellen», sagt Vorstandsmitglied Corinne Schukraft. Sie mussten eine Woche vor ihrer Unterhaltungsshow den Probebetrieb einstellen. Auch der Musikverein Rorschacherberg kämpft mit seinen 13 Mitgliedern seit Jahren gegen das drohende Aus, bleibt aber der Vereinsphilosophie erfolgreich treu, nur mit eigenen Leuten zu musizieren. Einzig die Stadtmusik Rorschach kann gemäss ihrem langjährigen Dirigenten Guido Schwalt auf eine nach wie vor gute Besetzung dank eines gleichgebliebenen Mitgliederstocks zählen.

Nachwuchs fehlt trotz attraktiver Ausbildung

So ist der Tenor aller Vereine einstimmig, dass es an Nachwuchs fehlt, sowohl aus den Musikschulen wie auch aus der regionalen Jugendmusik Young Winds. Dazu sagt Roger Riedener: «Wir hatten seit vielen Jahren eine eigene Jungbläser-Ausbildung. So konnten wir lange den Nachwuchs sicherstellen. Vor einigen Jahren gründeten wir dann die BMU-Kids, aber egal, wie attraktiv die Ausbildung ist, es sind uns nur noch wenige geblieben.» Felix Züst vom MV Rorschacherberg sagt, dass Familien, wo Generationen in einem Verein waren, nicht mehr da seien und das würden die kleinen Vereine noch mehr spüren.

Seit Jahren zurückgegangen sind die Eintritte von Jungen auch bei der Melodia, sie hoffen nun auf die Kontakte zu den Young Winds und den Start mit dem neuen Dirigenten. Während sich das Alterssegment der Mitglieder bei den meisten Vereinen tendenziell im oberen Bereich ansiedeln lässt, fehlen die nächsten Generationen. Als Gründe werden Lehrabschlüsse, BMS, Weiterbildungen, Studium oder andere Freizeitverhalten angegeben.

Ganz unterschiedlich sind die Vereine mit der Corona-Zeit und deren Einschränkungen umgegangen. Die einen Vereine waren während der Pandemie extrem aktiv. Guido Schwalt:» Wir haben immer durchgeprobt, mit Online-Links gearbeitet, in Kleingruppen neue, selbst arrangierte Stücke einstudiert.» Die Melodia hat diese Zeit ebenfalls mit Workshops via Zoom oder dem Musizieren in Kleingruppen überbrückt. «Leider war die Dirigentensuche und geplante Probedirigate in dieser Zeit eher schwierig bis unmöglich», sagt Corinne Schukraft. Die Bürgermusik Untereggen hat deshalb ganz darauf verzichtet, einen neuen Dirigenten zu suchen, aber ebenfalls mit online-Ensembles musiziert. Felix Züst kann in diesem Bereich punkten, indem er sagt, dass sie als kleiner Verein trotz Massnahmen praktisch immer in Vollbesetzung proben konnten, da auch sämtliche Mitglieder geimpft und geboostert sind.

Mittelfristige Zukunft mit Sorgenfalten

Wenn nun die Pandemie in den Vereinen auch nur am Rande und vereinzelt Auswirkungen in Form von Austritten hatte, so müssen in den kommenden Jahren doch überall Anstrengungen unternommen werden, die verbliebenen Mitglieder halten zu können. Das ist die einhellige Meinung aller Vereinsvertreter. So sieht auch Schwalt der mittelfristigen Zukunft mit gemischten Gefühlen entgegen, sind doch die Schülerzahlen in seiner Musikschule Goldach, aber auch in Rorschach seit Jahren rückläufig und dies vor allem im Bereich der Blasinstrumente.

Die Wege zur Erhaltung einer lebendigen Blasmusiktradition in der Region Rorschach werden von den Vereinen unterschiedlich angegangen. Vielleicht wäre das Ausnützen von Synergien, wie das Sportvereine der Region schon vor einiger Zeit vorgemacht haben, auch eine Variante für die Musikvereine, auf dass der raue Wind nicht die letzten Notenblätter von den Pulten bläst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen