Raubüberfall auf Tankstelle in Goldach: Täter flüchtet zu Fuss mit mehreren Tausend Franken Beute

In Goldach ist am Freitagmorgen eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter flüchtete mit mehreren tausend Franken Beute zu Fuss. Zuerst vermutete die Polizei, dass sich der Mann auf der Löwengarten-Baustelle in Rorschach versteckt. Doch das erwies sich als falsch.