Raubkunst aus Benin Keine Antwort aus Nigeria: Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen arbeitet nun mit anderen Schweizer Museen zusammen Vor einem Jahr hatte das Historische und Völkerkundemuseum angekündigt, Nigeria zu kontaktieren, um zwei Bronzeobjekte zurückzugeben. Nun will das Museum keinen Alleingang mehr machen und schliesst sich der Benin Initiative Schweiz an. Dinah Hauser 16.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eines der Bronzeobjekte aus Benin, die im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen ausgestellt sind: Die Reliefplatte zählt als Raubkunst. Bild: Hanspeter Schiess

Im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen (HVM) befindet sich Raubkunst aus einem britischen Kriegszug. Namentlich sind dies zwei Bronzeobjekte aus dem früheren Königreich Benin. Dieses liegt im heutigen Staat Nigeria in Westafrika. Den Verantwortlichen des Museums ist die problematische Herkunft der Reliefplatte und des Gedenkkopfes bekannt. Deswegen verkündete der Stiftungsrat vor einem Jahr, er wolle von sich aus den Kontakt mit Nigeria suchen und nicht auf eine Rückforderung warten. Was hat sich bisher getan?

«Seither wurde zwei Briefe nach Nigeria geschickt», sagt Peter Müller, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Provenienzforschung beim HVM. Autor der Briefe war Achim Schäfer, der im Dezember verstorbene Sammlungsleiter des HVM. Eine Antwort hat das Museum nie erhalten. Nun ändert es seine Strategie. Müller sagt:

«Wir sind Gründungsmitglieder der Benin-Initiative Schweiz.»

Dabei haben sich acht Museen von Genf über Zürich bis St.Gallen zusammengeschlossen, um die Herkunft der Benin-Objekte aus ihren Sammlungen genau zu untersuchen und den Dialog mit Nigeria zu schaffen. Die Federführung obliegt dabei dem Museum Rietberg in Zürich.

Auch der Gedenkkopf soll an Nigeria zurückgegeben werden. Bild: Hanspeter Schiess

So kamen Objekte aus Benin in die Schweiz Seit einigen Jahren ist weitgehend anerkannt, dass es sich bei den Sammlungsbeständen aus dem Königtum Benin, die im Zusammenhang mit der sogenannten «Strafexpedition» von 1897 stehen, um Raubkunst handelt. Damals hatten die britischen Truppen den Palast in Benin City zerstört, den König abgesetzt und Tausende Objekte beschlagnahmt. Über den Kunsthandel gelangten die Stücke in zahlreiche Museen und Privatsammlungen in Europa und auch in die Schweiz. Bei den Stücken, die zwischen 1899 und 1904 angekauft wurden, ist der Zusammenhang mit der «Strafexpedition» naheliegend. Doch auch bei den Neueingängen aus der späteren Kolonialzeit und selbst aus der Zeit nach der Nigerianischen Unabhängigkeit 1960 muss untersucht werden, ob über verschiedene Händler- und Sammlerstationen ein Zusammenhang mit der «Strafexpedition» rekonstruiert werden kann. (pd)

Bislang gebe es keine Rückgabeforderungen von Nigeria an Schweizer Museen. Es sei deshalb heute notwendig, dass die Museen selbst sich der Verantwortung stellten und die Forschung und den Dialog über dieses sensible Kulturerbe anstossen, schreiben die Initianten in einer Mitteilung. Insgesamt seien es 97 Objekte, die dem ehemaligen Königreich zuzuordnen sind. In St.Gallen befinden sich deren acht, wovon zwei laut Peter Müller problematischen Ursprungs seien. Damit weist St.Gallen im Vergleich eher weniger Objekte auf. Das Rietbergmuseum etwa beherbergt 19 Benin-Objekte. Mit 20 Objekten hat das Museum der Kulturen Basel am meisten.

Peter Müller, Zuständiger Öffentlichkeitsarbeit und Provenienzforschung beim HVM. Bild: PD

«Wir gehören damit sicher nicht zu den prominenten Mitgliedern», sagt Müller. Dennoch unterstreicht er die Wichtigkeit der Mitgliedschaft im Verbund.

«Die Museen können ihre Kräfte bündeln und vom Wissen und Netzwerk der andern profitieren.»

Zudem sei der Verbund ein gewichtigerer Gesprächspartner als ein Museum alleine, und gemeinsam könne man auch mehr bewirken.

Bronzen sind wichtig für die Ostschweiz

Die beiden Bronzeobjekte, eine Reliefplatte und ein Gedenkkopf, bezeichnet Müller als wichtige Objekte für die Ostschweiz. Ihre Herkunft ist denn auch transparent ausgezeichnet.

«So können wir die kolonialen Zeiten sichtbar machen und die Bevölkerung sensibilisieren.»

Schliesslich sei dies auch eine Aufgabe der Museen: Diskussionen anregen. Müller werde auch privat gelegentlich auf die Bronzen angesprochen.

Im Fall der Benin-Objekten zieht Müller Parallelen zur Nazi-Raubkunst. 2017 hatte das HVM zwei silberne Trinkpokale an die Erbberechtigten zurückgegeben. Bis es allerdings dazu kam, waren aufwendige Recherchen und Abklärungen nötig; sie nahmen zwei Jahre in Anspruch. «So etwas kann man nicht von heute auf morgen bewerkstelligen», sagt Müller. Zudem sei dies Neuland für die Museen, man müsse sich da hineinarbeiten, sich zurechtfinden. So hofft er denn auf eine raschere Abwicklung mit Hilfe des neu gegründeten Verbunds – mit welchen Resultaten, werde sich zeigen.

Weitere Objekte mit problematischer Herkunft sind derzeit nicht im HVM verzeichnet. Falls die Beninbronzen den Weg nach Nigeria fänden, so verlöre das HVM nicht seine wichtigsten Ausstellungsstücke. Laut Müller gebe es noch andere spannende Objekte aus aller Welt im Museum. «Man muss sie nur richtig aufarbeiten und mittels guter, durchdachter Präsentation im Museum zum Reden bringen.»