Wegen Taubenfütterung in St.Gallen: Polizei erweitert Kampagne

Tiere Wegen Ratten auf dem Kornhausplatz und Futterdepots für Tauben: Die Stadtpolizei St.Gallen führt ihre Kampagne weiter Wer Tauben füttert, schadet nicht nur den Tieren, sondern zieht auch Schädlinge an. Die Stadtpolizei St.Gallen klärt daher die Bevölkerung über die Folgen auf. Nun verstärkt sie das Engagement nochmals. Dinah Hauser 08.10.2021, 19.00 Uhr

Die Stadtpolizei St.Gallen setzt auf Hinweisschilder. Trotzdem füttern immer noch zu viele Personen Tauben. Bild: Faida Kazi

St.Gallen hat ein Taubenproblem. Oder besser gesagt: Die Menschen sind das Problem, die die Vögel teils exzessiv füttern. Zwar ist die Taubenfütterung in St.Gallen gesetzlich nicht untersagt, wie es in anderen Städten der Fall ist. Eine Busse droht also nicht. Doch das Füttern schadet der ganzen Population und zieht andere Tiere an.