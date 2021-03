Rassismus-Verdacht Nach Freispruch des «Mohrenkopf»-Verkäufers von Rorschach: Staatsanwaltschaft will Urteil «sehr wahrscheinlich» nicht anfechten Markus Heim verkaufte letzten Sommer mit schwarz angemaltem Gesicht und Perücke «Mohrenköpfe» der Firma Dubler. Das Kreisgericht Rorschach sprach ihn vom Vorwurf der Rassendiskriminierung frei. Nun hat die Staatsanwaltschaft Berufung angemeldet und verlangt vom Gericht eine schriftliche Begründung des Entscheids. Es scheint aber so, als würde sie den Fall nicht weiterziehen wollen. Natascha Arsić 18.03.2021, 15.00 Uhr

Markus Heim im Juni 2020 hinter seinem Stand. Bild: PD

Schwarz bemalt, mit blauen Gummihandschuhen und einer Perücke auf dem Kopf: So stand Markus Heim im Juni 2020 hinter seinem Verkaufsstand in Rorschach und bot «Mohrenköpfe» der Firma Dubler an. Im September erhielt der Mann einen Strafbefehl wegen Verstosses gegen die Rassismusstrafnorm. Weil er ihn nicht akzeptierte, kam es zur Verhandlung.