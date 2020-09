«Ich freue mich brutal auf diese Herausforderung, bin aber auch etwas wehmütig»: Raphael Franke wird Schulratspräsident von Gaiserwald - Barbara Hutter und Michael Schwizer sind neu im Gemeinderat Der Engelburger Raphael Franke (CVP) ist mit 1671 Stimmen zum Nachfolger von Jürg Seitter (FDP) gewählt worden. Sein Konkurrent Donat Ledergerber (SP), ebenfalls aus Engelburg, unterliegt mit 1151 Stimmen. Melissa Müller Aktualisiert 27.09.2020, 15.13 Uhr

Wahlsieger Raphael Franke. Benjamin Manser

Raphael Franke, 40, arbeitet als Teamleiter bei der Sozialversicherungsanstalt in St.Gallen. Er übertraf mit 1'671 Stimmen das absolute Mehr von 1'415 Stimmen. «Ich bin überwältigt und erleichtert über dieses Resultat», sagt Franke. Er habe sich zwar immer Chancen ausgerechnet, aber nicht gedacht, dass er das absolute Mehr so klar übertreffen würde. «Ich bin auch etwas wehmütig, dass ich meine alte Arbeitgeberin, die SVA, verlassen werde», sagt Franke. «Aber ich freue mich brutal auf die neue Herausforderung.»

Grosse Enttäuschung hingegen bei Frankes Konkurrent Donat Ledergerber (SP), der auch von SVP und GLP unterstützt wurde. Er schafft es mit 1'151 Stimmen nicht in die Gaiserwalder Behörde. «Schade, ich hätte diese Führungsaufgabe gern wahrgenommen. Aber ich habe von Anfang an gewusst, dass es schwierig wird», sagt Ledergerber. Der Gaiserwalder Gemeinderat bestehe nur aus Mitglieder der FDP und CVP. «Es ist schwierig, in diese Phalanx einzubrechen», sagt Ledergerber. Als ehemaliger Schulleiter, Kantonsrat sowie einstiger Generalsekretär der ehemaligen Regierungsrätin Heidi Hanselmann hätte er durchaus Qualifikationen mitgebracht.

SP-Mann Donat Ledergerber bedauert sein negatives Ergebnis. Michel Canonica

In Gaiserwald wohnen 5'756 Stimmberechtigte; 3'677 haben eine gültige Stimme abgegeben.

Luca Frei nicht gewählt

Gemeindepräsident Boris Tschirky (CVP) wurde mit 2'715 Stimmen wiedergewählt. Neu schafften es Barbara Hutter (FDP) mit 2'035 Stimmen und Michael Schwizer (FDP) mit 1'417 Stimmen in den Gemeinderat. Der Abtwiler Luca Frei (GLP) wurde mit 1'374 Stimmen nicht gewählt.