Rahmenkredit von 29,1 Millionen Franken genehmigt: Stimmvolk nimmt Vorlage zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl in St.Gallen an Im dritten Anlauf hat das Stimmvolk erwartungsgemäss Ja gesagt zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Im Abstimmungskampf war einzig ein Komitee mit Exponenten der SVP gegen die Vorlage. Jetzt kann das Zentrum der Stadt aufgefrischt werden. Natascha Arsić, Luca Ghiselli Aktualisiert 27.09.2020, 14.24 Uhr

Die Vorlage sieht eine Neugestaltung von Marktplatz und Bohl vor. Bild: Michel Canonica

2011 und 2015 sind die Versuche des Stadtrats, Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt neu zu gestalten, gescheitert. Beim dritten Anlauf hat es nun geklappt. Mit 16'642 zu 8'801 Stimmen hat das Stadtsanktgaller Stimmvolk die Vorlage angenommen und damit den Rahmenkredit von 29,104 Millionen Franken genehmigt. Das ist ein Ja-Anteil von 65,4 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 58,6 Prozent.

Stadträtin Maria Pappa sagt, sie habe grosse Freude am Resultat und der Stimmbeteiligung. Sie sieht es als Zeichen, dass die Bevölkerung dem Projekt vertraut und dankt den Mitarbeitenden und Teilnehmenden am «Forum Marktplatz», die sich vier Jahre lang für das Projekt eingesetzt haben. Das Resultat zeige, dass sich der Einsatz gelohnt habe. Jetzt folge aber die Knochenarbeit, sagt Pappa, die Projektierung beginne. Wenn alles nach Plan laufe, fange man 2023 mit den Bauarbeiten an und habe Ende 2024 einen neugestalteten Platz, auf dessen Eröffnungsfest sie sich freue.

Baudirektorin Maria Pappa und Peter Jans, Direktor der Technischen Betriebe, geben zum Ausgang der Sachabstimmungen Auskunft. Michel Canonica

Für ein Nein eingesetzt hatte sich im Vorfeld Donat Kuratli, SVP-Stadtparteipräsident und Mitglied des Nein-Komitees. Er sagt, es sei wichtig, dass man darüber diskutiert habe. Man werde dem Stadtrat auch nach dem Ja auf die Finger schauen, was das Anbrauchen der Reserven betreffe. Das doch deutliche Resultat führt er darauf zurück, dass das Volk im dritten Anlauf wohl genug gehabt habe von dem Thema Marktplatz. Die 36 Prozent Nein-Stimmen sieht Kuratli als Achtungsresultat, der Wähleranteil der SVP sei übertroffen worden.

Baubeginn im Frühjahr 2023 geplant

Für eine Neugestaltung sprachen sich im Voraus CVP, FDP, EVP, Grüne, Grünliberale, SP, PFG, Gewerbe Stadt St.Gallen, Pro City, VCS, Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz und Wirtschaft Region St.Gallen aus. Gegen die Marktplatz-Vorlage war das Komitee «Nein zum Marktplatz St.Gallen für 33’800’000 Franken», das sich hauptsächlich aus Exponenten der SVP zusammensetzt.

Die Projektidee «Vadian» sieht vor, dass die Rondelle aus den 1950er-Jahren abgebrochen wird. Stattdessen entsteht dort ein Begegnungsort, der künftig auf verschiedene Art und Weise genutzt werden kann, beispielsweise für Konzerte oder Public Viewing.

Weiter erhalten Markthändler als Ersatz für die grünen Markthäuschen einen zweiteiligen und nach allen Seiten offenen Pavillon für den ständigen Markt. Der Stadtrat hat die detaillierte Gestaltung des Pavillons offen gelassen, sie soll jetzt nach Annahme der Vorlage in einem nächsten Schritt zusammen mit den Markthändlern erarbeitet werden.

Zudem wird die ÖV-Haltestelle vom Bohl westwärts zum Marktplatz in Fahrtrichtung Bahnhof verschoben. Die Calatrava-Wartehalle bleibt bestehen. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2023 beginnen und bis Ende 2024 andauern.