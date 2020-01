Raffael Gemperle will den zurücktretenden Häggenschwiler Gemeindepräsidenten Hans-Peter Eisenring beerben Für die Nachfolge von Hans-Peter Eisenring gibt es eine Findungskommission. Und einen ersten Interessenten. Johannes Wey 10.01.2020, 17.37 Uhr

In einem Jahr übernimmt in Häggenschwil eine neue Gemeindepräsidentin oder ein neuer Gemeindepräsident das Ruder. Urs Bucher

Raffael Gemperle hat bei seiner Ankündigung einen Abend mit viel Publikum erwischt. Vor rund 90 Zuhörerinnen und Zuhörern erklärte er am Donnerstag, Gemeindepräsident von Häggenschwil werden zu wollen.

Raffael Gemperle, Vize-Gemeindepräsident Häggenschwil. Johannes Wey

Seit Hans-Peter Eisenring (CVP) angekündigt hatte, bei den Gesamterneuerungswahlen im September nicht mehr anzutreten, sei er immer wieder auf eine mögliche Kandidatur angesprochen worden. «Jetzt wisst ihr es.» Für seinen Auftritt erntete der heutige Vize-Gemeindepräsident Applaus.

Für ihn sei es eine Befreiung, dass er mit seinem Interesse am Amt nun nicht mehr hinter dem Berg halten müsse, sagte Gemperle nach der Veranstaltung. Seine Arbeitgeberin habe er über sein Absicht informiert – der 44-Jährige ist Leiter der Bauaufsicht in St.Gallen.

Gleichzeitig mit Eisenring gewählt

Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring.

Benjamin Manser

Raffael Gemperle kam 2010 in den Gemeinderat, gleichzeitig mit dem heutigen Gemeindepräsidenten. Dieser habe ihn denn auch auf eine mögliche Nachfolge angesprochen, sagte Gemperle. Die Mitglieder der Findungskommission seien ebenfalls über sein Interesse im Bild gewesen. Falls die Kommission aber jemand anderem den Vorzug gebe, werde er im Gemeinderat bleiben. Der Parteilose leitet heute das Ressort Umwelt/Raumordnung.

Findungskommission will Stelle bald ausschreiben

Auch die Findungskommission (Fiko) wurde am Donnerstag vorgestellt. Die konstituierende Sitzung hat am 3. Januar stattgefunden. Vorsitzende ist Judith Hardegger, die Präsidentin der CVP Muolen-Häggenschwil. Vertreten sind mit Markus Brunner, Präsident der SVP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen, und Jürg Widmer von der SP auch die beiden anderen politischen Parteien, die in Häggenschwil aktiv sind. Ebenfalls mit im Boot der Findungskommission sitzen die Dorfvereine: Sie werden durch Manuel Hafner, Präsident des Turn- und Sportvereins, vertreten.

Begleitet wird die Fiko von Guido Kriech, der in Niederwil ein Beratungsunternehmen für KMU und öffentliche Institutionen führt. Er ist auch die Ansprechperson für Bewerberinnen und Bewerber, die für das Gemeindepräsidium kandidieren wollen. Die Fiko wird ihre Arbeit diesen Monat aufnehmen, um die Stelle spätestens Anfang Februar auszuschreiben.

Der heutige Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring hatte seinen Rücktritt Ende Oktober erklärt. Vor seiner Amtszeit in Häggenschwil war er bereits 19 Jahre Gemeindepräsident von Lütisburg.