Räuberduo «Wir wollten Leute ausnehmen, dann stach ich zu»: Ein 21-Jähriger und sein Komplize müssen sich wegen Raubes vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten Tatort Spisergasse: Sieben Mal sticht ein junger Mann im April 2019 auf das Opfer ein – unter anderem in den Kopf. Zusammen mit einem 22-Jährigen erbeutet der Beschuldigte 60 Franken, 40 Euro und das Handy des Opfers. Sandro Büchler 12.05.2021, 19.00 Uhr

Die Anwältin des Opfers sprach von einer sinnlosen Tat. Bild: Keystone

«Es war der schlimmste Tag in meinem Leben», schildert der 50-jährige Franzose die Tat vor dem Kreisgericht St.Gallen. Vor etwas mehr als zwei Jahren wird er Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Am Dienstag standen die beiden Täter vor Gericht.

Der französische Geschäftsmann ist eine massige Erscheinung, kein leichtes Opfer. Er hat eine Glatze, ist nobel gekleidet, trägt Hornbrille und erzählt vom Vorfall im April 2019. Bereits seit über sechs Jahren arbeitete er damals für ein pharmazeutisches Unternehmen in St.Gallen. Vor dem Hauseingang zu seiner Wohnung an der Spisergasse rauchte er kurz nach Mitternacht noch eine letzte Zigarette, hörte mit Kopfhörern Musik.

Die beiden sich nähernden Gestalten bemerkt er erst, als er aufblickt. Da sieht er auch das Messer in der Hand des einen. «Ohne Vorwarnung versetzte er mir einen Schlag auf den Kopf.» Der Franzose verliert kurz das Bewusstsein, geht zu Boden. Er spürt, wie er blutet.

«Die beiden riefen ‹Geld, Geld, Geld› und ‹Handy, Handy, Handy›.»

Mit 60 Franken, 40 Euro und dem Handy des Opfers – das sie kurz darauf in einem Baustellen-WC entsorgen – flüchten die Täter.

Messerklinge geht knapp am Hirn vorbei

Eine Personengruppe in der Nähe eilt dem Schwerverletzten zu Hilfe und versucht, die Blutungen zu stillen. Ambulanz und Polizei werden gerufen. Im Spital stellt man sieben Messerstiche fest, an den Armen, am Oberkörper – ein Schnitt an der Schläfe geht durch den Schädelknochen hindurch, verfehlt das Hirn nur knapp. Die Ärzte konzentrieren sich auf die Behandlung des Schädelbruchs. Eine abgerissene Arterie im linken Arm des Franzosen führt zu inneren Blutungen, schliesslich verliert er das Gefühl in der Hand, wird notfallmässig operiert.

Seither ist der Mittelfinger taub, in Daumen und Zeigefinger ist die Sensorik vermindert. Auch leide er seit dem Überfall unter posttraumatischen Belastungsstörung, sagt der 50-Jährige von Gericht. Zudem berichtet er von Gleichgewichtsstörungen und Stimmungsschwankungen. Weitere Abklärungen seien deshalb nötig, um allfällige Spätfolgen des Schädel-Hirn-Traumas zu bestimmen.

Rund drei Monate nach der Attacke kann der Geschäftsmann wieder arbeiten, kündigt im vergangenen Jahr aber seine gut dotierte Stelle in St.Gallen – dem Sohn zuliebe. Als dieser im Nachhinein vom Raubüberfall auf seinen Vater erfuhr, fielen dem damals Zehnjährigen die Haare aus. Der Franzose sagt, die Reisen nach St.Gallen, die lange Zeit fernab der Familie habe ihm immer mehr zu schaffen gemacht. Auch fühlte er sich in St.Gallen nicht mehr sicher.

«Ich dachte, ich habe bloss einmal zugestochen»

Die beiden Täter sind ein ungleiches Duo. Der Hauptbeschuldigte, ein 21-jähriger Schweizer, wirkt sportlich, spricht gefasst aber schleppend. Er trägt Fussfesseln, ist im vorzeitigen Massnahmenvollzug. Sein Kollege hingegen, ein 22-jähriger hagerer Schweizer mit gekraustem Haar, der nach der Untersuchungshaft auf freien Fuss gesetzt wurde, wirkt während der Verhandlung am Kreisgericht verunsichert.

Erst schildert der Jüngere die Tatnacht: Sein Kollege und er hätten Bier getrunken. Dann sei ihm die Idee gekommen, «Leute auszunehmen». Bei einem Bekannten, von dem er gewusst habe, dass er ein Messer besitze, holte sich der 21-Jährige die Tatwaffe. Dann zieht das Duo durch die Innenstadt, trifft auf den etwas abseits stehenden Mann in der Spisergasse.

Tatort Spisergasse: Auf der rechten Seite, wo Personen vor einem Imbiss sitzen, wurde das Opfer attackiert. Bild: Sandro Büchler (10. Mai 2021)

«Den nehmen wir aus», sagt er zu seinem Kollegen. Dann geht alles schnell. «Ich ging auf ihn zu, sagte ‹Gib Geld ane› und zeigte das Messer.» Der Mann mit den Kopfhörern reagiert im ersten Moment nicht auf die Drohung.

«Dann habe ich zugestochen.»

Wieso er dies getan habe, wisse er nicht mehr, gibt der Beschuldigte zu Protokoll. «Ich wollte niemanden verletzten.» Er sei selbst schockiert gewesen. «Ich dachte, ich hätte bloss einmal zugestochen.» Auf die Frage der Richterin, weshalb er das Messer einsetzte, sagt der junge Mann:

«Das versuche ich immer noch herauszufinden.»

Eine Viertelstunde nach der Tat wird der 21-Jährige von der Stadtpolizei festgenommen. Im Zuge der Fahndung wird auch der 22-jährige Komplize gleichentags von der Kantonspolizei an seinem Wohnort festgenommen.

Vorstrafen wegen Drogendelikten

Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren, wovon elf Monate Untersuchungshaft angerechnet werden. Zudem sei eine Busse von 500 Franken für den Konsum von Betäubungsmitteln fällig. Der 21-Jährige hatte vor der Tat wiederholt Marihuana, Kokain, Amphetamine und gelegentlich LSD konsumiert.

Die Staatsanwältin spricht von einem Exzess und einem Zufallsopfer. Der 21-Jährige habe beim Raub die aktivere Rolle eingenommen, sei der Initiator gewesen. Er sei dabei angesichts des Deliktbetrags mit übermässiger Gewalt und skrupellos vorgegangen. Wegen seiner Vorstrafen und seinem schädlichen Umgang mit Alkohol bestehe eine hohe Rückfallgefahr. Der Vollzug der Strafe sei deshalb zugunsten einer Massnahme für junge Erwachsene aufzuschieben. Beim noch jungen Täter wurde eine erhebliche Störung in seiner Persönlichkeitsentwicklung festgestellt.

In seinem Schlusswort hält der 21-Jährige fest, er wolle die begonnene Schreinerlehre im Massnahmenzentrum abschliessen. «Das gefällt mir, ich bin motiviert, das weiterzuführen.» An den Wochenenden könne er dank guter Führung immerhin seine Mutter ab und zu besuchen. Seine Zukunftspläne:

«Die Lehre, eine Wohnung, arbeiten.»

Von den Drogen wolle er mehrheitlich die Finger lassen. «Zwischendurch bei einem Fest vielleicht wieder einmal ein Glas – aber nicht mehr in dem Ausmass wie früher. Man wird auch älter.»

Verteidiger taxiert Tat als «Dummheit»

Gemäss Anwältin des Opfers müsse die Tat mit mindestens fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft werden. Die ganze Familie leide unter dem «grässlichen, vollkommen sinnlosen Angriff». «Das Verletzungsbild zeigt, mit welcher Kraft der Beschuldigte vorging.» Die egoistische Tat sei geplant und nicht im Affekt geschehen.

Der Verteidiger des 21-Jährigen fordert hingegen eine 30-monatige Freiheitsstrafe, die zugunsten der Massnahme aufgeschoben werden soll.

«Mein Mandant hat sich zu einer Dummheit hinreissen lassen.»

Der Raub sei alles andere als schlau, die Messerstiche aber eine Kurzschlussreaktion gewesen. Dass der Beschuldigte dabei unter Adrenalin- und Alkoholeinfluss geglaubt habe, nur einmal zugestochen zu haben, sei plausibel. Der Verteidiger berichtete von Polizisten, die nach einem Einsatz steif und fest behaupteten, nur einmal geschossen zu haben – aber das ganze Magazin geleert hätten.

Laut dem Verteidiger sei der junge Mann auf die schiefe Bahn geraten. Er habe eine schwierige Kindheit gehabt, sei vom Stiefvater geschlagen worden. Der 21-Jährige müsse nun sein Alkoholproblem aufarbeiten, deshalb sei eine Therapie – auch für seine psychische Störung – richtig und fortzuführen.

Komplize liess sich überreden

Anders präsentiert sich die Situation des 22-jährigen Komplizen. Er ist arbeitslos, lebt zurückgezogen bei seinen Eltern, die ihm grösstenteils seinen Lebensunterhalt finanzieren. Er finde keinen Job. «Ich bringe es einfach nicht hin», sagt der Schweizer. Er zeichne gern, die restliche Zeit zocke er Videospiele. Auch er nahm bis zur Verhaftung Drogen: Neben Marihuana, Kokain und Amphetaminen gelegentlich Halluzinogene, Meskalin, LSD und Heroin. Heute sagt er:

«Drogen bringen mich nicht weiter. An der Realität ändert sich nichts.»

In der Tatnacht habe er sich überreden lassen, mit dem ein Jahr jüngeren Beschuldigten mitzugehen. «Bist du ein Kollege oder nicht?», habe er ihn gefragt. «Leute auszunehmen» sei der Plan gewesen. Vom ausgeliehenen Messer erfährt der 22-Jährige erst, als sein Kollege ihm dieses zeigt. «Es war zur Abschreckung gedacht.» Auch der Komplize sagt aus, niemand sollte verletzt werden. «Ich sagte zu meinem Kollegen, dass er sich viel verbauen würde, würde er es einsetzen.»

Dass der 21-Jährige schliesslich doch so weit gehen würde, habe er ihm nicht zugetraut. An die Messerstiche kann auch er sich nicht mehr im Detail erinnern. Auf mehrere Fragen der Richterin antwortet er: «Das kann ich nicht genau sagen.» Was geschehen sei, tue ihm leid. «Ich kann es aber nicht mehr rückgängig machen.» Nun wolle er sein Leben in den Griff bekommen.

Der Raubüberfall geschah im April 2019 in der Spisergasse. Bild: Sandro Büchler (10. Mai 2021)

Die Staatsanwaltschaft beantragt für den 22-Jährigen eine bedingt zu vollziehende Freiheitsstrafe von zwei Jahren unter Ansetzung einer Probezeit von drei Jahren. Für die Dauer der Probezeit soll eine Bewährungshilfe angeordnet werden. Zudem soll er für die Drogendelikte mit 500 Franken gebüsst werden.

Die Verteidigerin forderte statt zwei Jahre eine 18-monatige bedingte Freiheitsstrafe. Der Raub sei tragisch, ihr Mandat spiele dabei aber eine Nebenrolle. «Er war einfach dabei und wurde von der Dynamik des Abends überrascht.» Es sei kein koordiniertes Zusammenwirken zu erkennen.

«Die Messerstiche waren weder geplant noch gewollt.»

Ihr Mandant, ein Adoptivkind, suche seine Rolle in der Gesellschaft und fühle sich deshalb zu Alphatieren hingezogen, suche Anerkennung bei Stärkeren. Als orientierungslos, unreif und unterordnend beschreibt die Verteidigerin den Schweizer. Der 22-Jährige habe die Persönlichkeit eines Mitläufers.

Schwebte das Opfer in Lebensgefahr?

Neben unbelegten Spätfolgen des Opfers und aus Sicht der Verteidigung nicht belegten Schadensersatz- und überrissenen Genugtuungsforderungen gibt an der Gerichtsverhandlung am Dienstag vor allem eine Frage zu reden: Schwebte das Opfer in Lebensgefahr?

Denn dies ist entscheidend für das Strafmass. Laut Strafgesetzbuch erhält ein Räuber im Minimum zwei Jahre Freiheitsstrafe, wenn er bei der Tat eine beson­dere Gefährlichkeit offenbart. Hingegen ist eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren möglich, wenn der Täter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperverletzung zufügt oder es grausam behandelt.

Die Verteidigung des Räuberduos beruft sich auf ein Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin. Darin steht, das Opfer habe sich trotz der schweren Verletzungen nie in Lebensgefahr befunden. Aufgrund der Computertomografie schliessen die Gutachter eine bleibende Schädigung des Gehirns aus. Die aktuellen Schilderungen des Opfers und dessen Anwältin über mögliche Hirnschädigungen sind laut Verteidigung vor Gericht nicht verwertbar, da sie nicht belegt seien.

Für ein Strafmass von mehr als fünf Jahren Freiheitsentzug müsse jemand vorsätzlich handeln. Das sei beim Räuberduo nicht der Fall, sagt die Verteidigerin des 22-Jährigen: «Es war nie geplant, jemanden in Lebensgefahr zu bringen.» Und ein tauber Finger sei bei weitem nicht ausreichend, um eine schwere Körperverletzung zu rechtfertigen.

Das Urteil wird in den kommenden Tagen schriftlich eröffnet.