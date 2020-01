Räss gegen Heim: Es bleibt beim Zweikampf um den freien Gemeinderatssitz in Andwil Seline Heim-Keller und Irene Räss machen die Wahl in den Andwiler Gemeinderat unter sich aus. Johannes Wey 06.01.2020, 18.51 Uhr

Irene Räss (links) und Seline Heim-Keller stossen nach dem ersten Wahlgang an. Bild: PD (20. Oktober 2019)

Der erste Wahlgang endete mit einem Resultat für die Geschichtsbücher: Nur eine Stimme trennte Seline Heim-Keller (CVP) und Irene Räss (SVP) bei der Ersatzwahl in den Andwiler Gemeinderat. Im Wahlbüro trauten die Stimmenzähler ihren Augen nicht, wie der Gemeindepräsident zu Protokoll gab. Doch auch zweimaliges Nachzählen änderte nichts am Ergebnis.

Direkt nach der Wahl kündigte Irene Räss an, beim zweiten Wahlgang am 8. März «nochmals in die Hosen» zu steigen. Im Dezember erklärte auch Heim, beim zweiten Wahlgang wieder mit von der Partie zu sein. Dann wird es um das absolute Mehr gehen, das Heim im Oktober so knapp auf ihrer Seite gehabt hätte.

Die Wiederwahl folgt in einem halben Jahr

Am Montag ist die Anmeldefrist für den zweiten Wahlgang abgelaufen. Und nun ist klar, dass das Duell im März das gleiche sein wird wie im Oktober. Nebst Keller und Räss stellen sich keine weiteren Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl, wie der Andwiler Gemeindeschreiber Peter Thuma auf Anfrage mitteilt.

Die Ersatzwahl wurde nötig, nachdem CVP-Gemeinderätin Yvonne Staub im vergangenen Frühling ihren Rücktritt auf Ende Juni 2019 bekannt gegeben hatte. Zuvor sass Staub seit 2012 im Gemeinderat.

Wer auch immer am 8. März das Rennen um die Nachfolge von Yvonne Staub macht, wird sich schon ein halbes Jahr später der Wiederwahl stellen müssen: Am 27. September finden die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden im Kanton St.Gallen statt.