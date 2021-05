Radar Kantonspolizei stellt in Gossauer Begegnungszone 13 Bussen aus wegen Schnellfahrern – künftig soll Polizei vermehrt präsent sein Die Kantonspolizei St.Gallen hat in der Gossauer Begegnungszone Radarmessungen vorgenommen. Vermehrte Polizeipräsenz soll Raser abschrecken. Rita Bolt 18.05.2021, 05.00 Uhr

Die Begegnungszone beim Bahnhof Gossau.



Raser und Poser in der Begegnungszone beim Gossauer Bahnhof: Die Kantonspolizei St.Gallen und die Stadt Gossau kennen das Problem. Wie schlimm ist es aber wirklich? Die Stadt hat die Kantonspolizei beauftragt, ein Radargerät an der Bahnhof-/Stadtbühlstrasse einzusetzen. «In der 20er-Zone machen wir in der Regel keine Radarmessungen», sagt Kapo-Mediensprecher Hanspeter Krüsi. 20er-Zonen seien normalerweise so gebaut, dass nicht schneller als 20 gefahren werden kann.

Im Auftrag der Stadt Gossau hat sie nun aber doch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt: An einem Werktag zwischen 10.05 und 11.30 Uhr wurden 186 Durchfahrten gezählt. «Es wurden 13 Bussen ausgestellt», sagt Krüsi und ergänzt: Wäre das Radargerät nicht so gut sichtbar gewesen, hätte es vermutlich weitere Übertretungen gegeben.

250 Franken Busse, weil 15 Stundenkilometer zu schnell

Vier Autofahrerinnen und Autofahrer kamen mit 26, 27 und 28 Stundenkilometer mit einer Busse von 40 Franken davon. Acht mussten 120 Franken bezahlen; die Geschwindigkeitsmessungen haben zwischen 29 und 32 Stundenkilometer angezeigt. Ein Autofahrer musste tief in die Tasche greifen: Er war mit 35 Stundenkilometer unterwegs und bezahlte 250 Franken.

Hans-Peter Roters, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Gossau, und Stadträtin Gaby Krapf-Gubser sind positiv überrascht, dass nicht schneller gefahren wurde und nicht mehr Bussen ausgestellt wurden. Ein Grund sei vielleicht, weil nicht zu Pendlerzeiten gemessen worden sei. Zwischen 10 und 11.30 Uhr seien mehrheitlich Personen in der Begegnungszone unterwegs, die beispielsweise zur Post, ins «Koller’s», zum Coiffeur oder ins «Perron3» wollen.



Im Durchschnitt passierten 1100 Fahrzeuge pro Tag «Speedy»

Ebenfalls ausgewertet sind die Daten der stadteigenen Tempoanzeigetafel «Speedy», die im April während zwei Wochen an der Bahnhofstrasse stationiert war. Diese Messungen seien allerdings mit Vorsicht zu geniessen, da es sich um kein geeichtes Messgerät handle. Durchschnittlich wurden täglich 1100 Fahrzeuge gezählt. In diesen Messungen seien auch Velos, Töffli sowie Motorräder eingerechnet.

Dennoch: «Das ist viel Verkehr», kommentiert Gaby Krapf die Zahl. Nicht vergessen werden dürfe, dass in Stosszeiten viele von der Herisauerstrasse kommende Autofahrer die Begegnungszone als Abkürzung nähmen, um durch Gossau zu fahren. Und eingerechnet seien auch die Regiobusse.



Die gemessene durchschnittliche Geschwindigkeit liege bei 26 Stundenkilometer. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 72 Stundenkilometer. «Gemessen zwischen 23 und 05.00 Uhr morgens», ergänzt Roters. «Die Anwohner stören sich vor allem an den lärmenden Autos in der Nacht», sagt die Stadträtin. Dies gehe auch aus den Reklamationen hervor. Der Nachtlärm führe immer wieder zu Mails an die Stadt. Die Polizei werde vermehrt präsent sein.

Aus den Radarmessungen der Kantonspolizei und den Messungen von «Speedy» ergibt sich für die Stadt kein Handlungsbedarf. Sie hält an der Begegnungszone fest, die zum Ziel hat, die Koexistenz zwischen Fussgänger, Radfahrer und motorisiertem Verkehr noch besser zu gewährleisten.

In der Begegnungszone beim Bahnhof Gossau sind maximal 20 Stundenkilometer erlaubt.



Ist eine Umwandlung in eine 30er-Zone kein Thema? «Das ergibt wenig Sinn», antwortet Roters. Die Bahnhofstrasse sei eine wichtige Verkehrsachse. Auch in einer 30er-Zone wären wegen des Busverkehrs die nötigen baulichen Massnahmen nicht möglich. Zudem hätten Fussgänger in einer 30er-Zone keinen Vortritt. «Speedy» wird das Fahrverhalten in der Begegnungszone weiterhin zeitweise aufzeichnen. «Wir werden die Kantonspolizei nochmals beauftragen, Radarmessungen vorzunehmen», sagt Hans-Peter Roters. Mediensprecher Krüsi:

«Jede Geschwindigkeitsmessung ist präventiv.»

Rückmeldungen von Bürgern betreffend Rasern und Posern würden zudem der Kantonspolizei weitergemeldet, sagt Gaby Krapf.

Situation wird sich mit dem neuen Bushof verändern

Für Hans-Peter Roters und Gaby Krapf wäre es der falsche Zeitpunkt, um in oder an der Begegnungszone etwas zu ändern. «Mit dem geplanten neuen Bushof wird sich die Situation nochmals verändern. Der Bahnhofplatz wird freigespielt und die Bahnhof- und Stadtbühlstrasse werden an Bedeutung für Fussgänger gewinnen», sagt die Stadträtin.

Der Stadtrat hat die Pläne des neuen Bushofs verabschiedet und freigegeben. Interessierte Gossauer können während 30 Tagen ihre Meinung dazu äussern, ab wann ist noch nicht festgelegt. Der Stadtrat wird sich die Meinungen nochmals ansehen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Gemäss Zeitplan soll der «Bushof» nach den Sommerferien öffentlich aufgelegt und das Rechtsmittelverfahren eingeleitet werden. Sollte alles planmässig verlaufen, könnte im Frühjahr 2022 mit dem Bau begonnen werden.