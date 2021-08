Quickpac: Paketzusteller schafft 60 Arbeitsplätze in St.Gallen

Quickpac 60 neue Arbeitsplätze: Im Osten der Stadt St.Gallen entsteht ein neues Paketdepot Der ökologische Paketlieferdienst Quickpac expandiert in die Ostschweiz. Von der Martinsbruggstrasse aus will die Postkonkurrentin ab März 200'000 Haushalte bedienen – ausschliesslich mit Elektrofahrzeugen. Sandro Büchler 14.08.2021, 05.00 Uhr

Der Paketlieferdienst Quickpac setzt bei seiner Fahrzeugflotte voll auf Elektroantrieb. Hier ein Blick ins Depot im zürcherischen Dietikon. Bild: Sandra Ardizzone (15.12.2020)

Es klingelt an der Tür. Ein Paket ist da. Kaum hörbar surrt das Transportfahrzeug schon wieder davon. Etwas ist anders. Das Fahrzeug ist nicht gelb, sondern grün lackiert. Kein Motorengeräusch. Es ist ein Fahrzeug von Quickpac, dem laut Eigenwerbung ersten Paketdienstleister in Europa, der für die Zustellung von Paketen ausschliesslich auf Elektrofahrzeuge setzt.

Leise und emissionsarm will Quickpac in Zukunft auch in der Ostschweiz Pakete ausliefern. Im Osten der Stadt St.Gallen plant der Paketlieferdienst nun neben dem solothurnischen Hägendorf, Zürich-Dietikon und Winterthur einen vierten Standort. Bis im März 2022 soll an der Martinsbruggstrasse auf dem Gelände der Emil Egger AG im Osten der Stadt St.Gallen ein Paketdepot von Quickpac entstehen. 60 Arbeitsplätze werden geschaffen. 40 grüne E-Fahrzeuge sollen in sieben Monaten bereits vom Neudorf aus in alle Himmelsrichtungen verkehren.

Pandemie bewirkt Zuwachs bei Paketlieferungen

Milo Stössel, Mitglied des Verwaltungsrats der Quickmail AG und CEO der MS Direct AG. Bild: PD

Der Mietvertrag für das neue Depot ist unterzeichnet. Das freut Milo Stössel, Verwaltungsratsmitglied der privaten Briefdienstleisterin Quickmail AG, zu der die Paketzustellung von Quickpac gehört. «Wir haben vor zwölf Jahren in St.Gallen die Quickmail AG gegründet und es ist für uns eine besondere Freude, dass der innovativste Paketdienstleister der Schweiz nun auch in St.Gallen präsent ist.» Stössel ist auch der CEO der MS Direct AG, die gleich gegenüber vom neuen Quickpac-Depot ihren Standort hat.

In der Ankündigung zum neuen Standort verspricht Quickpac, vom Depot in St.Gallen aus über 200'000 Haushalte oder sechs Prozent aller Schweizer Haushalte bedienen zu wollen. Neben der Stadt St.Gallen und weiten Teilen des Kantons St.Gallen decke man die Kantone Appenzell Inner- und Ausserrhoden ab. Stössel sagt:

«Wir stellen Pakete nicht nur in Städten, sondern auch in ländlichen Regionen zu.»

Damit leiste man genauso wie andere Anbieter einen Beitrag zur Grundversorgung der Bevölkerung.

Christof Lenhard, Geschäftsführer von Quickpac und Quickmail AG. Bild: PD

Christof Lenhard, Geschäftsführer von Quickmail, sagt, das neue Depot in St.Gallen sei die logische Fortsetzung der Expansionspläne von Quickpac.

«Wir wollen unseren Aktionsradius entlang der Mittellandachse ausdehnen.»

Unterstützt wurde das Wachstum des Unternehmens durch die Coronapandemie. Der Onlinehandel wuchs, Versandhändler und Zusteller hatten alle Hände voll zu tun. «Im Jahr 2020 konnten in der Schweiz private Anbieter die Paketmenge gegenüber dem Vorjahr um 36 Prozent erhöhen.»

Post will bis 2040 klimaneutral sein

Den boomenden Onlinehandel spürt auch die Marktführerin, die Schweizerische Post. In den vergangenen Jahren verarbeitete die Post pro Jahr rund fünf bis sieben Prozent mehr Pakete. Mediensprecherin Nathalie Dérobert Fellay schreibt: «2020 wurde dieser Trend durch die Coronapandemie auf einen Schlag um annähernd drei Jahre beschleunigt – mit einem Wachstum von mehr als 20 Prozent.»

Nathalie Dérobert Fellay, Mediensprecherin Schweizerische Post. Bild: PD

Hat die Post im Jahr 2010 noch 110 Millionen Pakete zugestellt, waren es 2020 sogar annähernd 191 Millionen. Dérobert Fellay sagt:

«Damit hat die Post 2020 so viele Pakete verarbeitet wie noch nie in ihrer 170-jährigen Geschichte.»

Man gehe davon aus, dass die Paketmengen weiter wachsen werden.

Der 2019 gegründete Paketdienstleister Quickpac bäckt noch kleinere Brötchen. Im ersten Halbjahr stieg die Zahl der zugestellten Pakete um 800'000 auf 1,6 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Stirn will David Quickpac dem Goliath Post bei der Ökologie bieten. Geschäftsführer Lenhard sagt:

«Wir haben uns vor dem Markteintritt gefragt, was wir besser machen können als die Post und weitere Anbieter.»

Früh sei deshalb festgestanden, dass man bei der Fahrzeugflotte nicht auf Benzin- und Dieselantrieb, sondern konsequent auf Elektroantrieb setzen wolle.

Auch die Post will den CO 2 -Ausstoss ihrer Fahrzeuge schrittweise senken. Bis 2040 will das Unternehmen klimaneutral sein. Post-Sprecherin Dérobert Fellay schreibt: «Bereits heute sind 46 Prozent aller Postfahrzeuge mit alternativen Antrieben unterwegs. Darunter 97 Elektro-Lieferwagen, 58 Hybrid-Postautos und mit über 6000 Dreiradrollern die grösste Elektrorollerflotte aller europäischen Postunternehmen.»

Betrieben werden Letztere mit Ökostrom. Bis 2030 sollen alle 4600 Post-Fahrzeuge in der Brief- und Paketzustellung mit alternativen Antrieben fahren. «Und bis 2040 alle 2400 Postautos.»

Samuel Zuberbühler, Leiter Standortförderung Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (28.05.2021)

Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung der Stadt St.Gallen, freut sich über das neue Paketzentrum:

«Damit kommen neue, zusätzliche Arbeitsplätze in die Stadt und das Gebiet Martinsbrugg wird weiter belebt.»